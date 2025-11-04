75 Jahre Fußballabteilung Jubiläumsspiel

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Fußballabteilung des TuS Breithardt 1904 e.V. fand am Mittwoch, den 01.10.2025 ein besonderes Highlight auf dem Breithardter Sportplatz statt: Vorstände und Funktionsträger des TuS Breithardt traten in einem Benefizspiel gegen die Auswahlmannschaft der Hessischen Landtagself an. Trotz einer 1:4-Niederlage für die Gastgeber stand der Spaß, der sportliche Austausch und das gemeinsame Feiern im Vordergrund. Gespielt wurden zwei Halbzeiten à 35 Minuten – und auf dem Platz wie auch am Spielfeldrand herrschte beste Stimmung. Trotz der sportlichen Überlegenheit der Landtagself, die mit 4:1 siegte, war das Spiel von Fairness, Humor und sportlichem Respekt geprägt. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer feuerten beide Teams begeistert an.

Hessische Landtagself:

Teamchef: Pitt von Bebenburg (Frankfurter Rundschau), Renato Corogioso (Gastspieler), Lara Klaes (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Christian Otto (HMUKLV), Berivan Sekerci (Hess. Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales), Maximilian Schimmel (CDU), Norbert Schmitt (ehem. MdL SPD), Lucas Schmitz (CDU), Eric Seng (Hess. Ministerium für Wissenschaft und Kunst), Markus Sickinger (Gastspieler), Christoph Sippel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Oliver Ulloth (SPD), Marius Weiß (SPD), Turgut Yüksel (SPD), Michael Vatter (Geschäftsführer der Landtagself)

Vor Spielbeginn nahm Kreisfußballwart Erich Herbst Verbandsehrungen für verdiente Mitglieder des Vereins vor. Siegfried Bolz, Joachim Pfeil (Beide Ehrenbrief HFV) sowie Erwin Rock (Ehrennadel HFV in Bronze) wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft, ihr Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz im Ehrenamt ausgezeichnet.

Sigfried Bolz ist seit vielen Jahren als Ordner und Helfer rund um den Platz im Einsatz, Joachim „Bubi“ Pfeil kümmert sich um das Vereinsheim und sorgt bei den Spielen für das leibliche Wohl. Erwin Rock hat viele Jahre als Abteilungsleiter die Geschicke der Fußballabteilung verantwortet und maßgeblich zum sportlichen Erfolg beigetragen.

Die Fotos zeigen die Geehrten zusammen mit Erich Herbst (Kreisfußballwart), Norman Geiter und Dennis Watzal (beide geschäftsführender Vorstand) sowie Lukas Bachmann und Max Mylius (beide Abteilungsleitung Fußball).

Im Anschluss an das Spiel saßen alle Beteiligten noch gemütlich zusammen – bei gutem Essen, kühlen Getränken und vielen Gesprächen über alte Zeiten, Ehrenamt und natürlich Fußball.

Der Fußballvorstand des TuS Breithardt bedankt sich bei allen Helfern und Unterstützern die dieses Jubiläumsspiel ermöglicht haben, sowie für die vielen Glückwünsche und Geschenke von Freunden, Partnern, Nachbarvereinen. Besonderer Dank gelten der Landtagspräsidentin Astrid Wallmann für Ihre Zuwendung zur Jugendarbeit und dem MdL André Stolz für seinen Einsatz bezüglich einer Zuwendung zur Förderung der Vereinsarbeit des Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

Der Fußballvorstand des TuS Breithardt 1904 e.V.

www.tus-breithardt.de