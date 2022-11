75 Jahre FC Atert Bissen Ein paar Eindrücke der Ausstellung inklusive virtuellem Rundgang

Vergangene Woche fand während vier Tagen im „Centre Wonerbatti“ im Bisser Ortskern eine Fotoausstellung zum 75.Vereinsjubiläum des FC Atert Bissen statt. Zudem wurde am Samstag vor einer Woche eine heilige Messe im Andenken an die Verstorbenen Vereinsmitglieder des Vereins abgehalten. Ein paar Eindrücke der Ausstellung sowie ein virtueller Rundgang findet ihr an dieser Stelle.