75 Jahre 1.SC Kohlheck: Sommerfest mit Jubiläumsspiel

Die Alte-Herren-Mannschaft des 1. SC Kohlheck gewann zuletzt den Wiesbadener Kreispokal. Nun lädt der Verein zum 75-jährigen Vereinsjubiläum ein. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Kohlheck. Der 1. SC Kohlheck feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen und lädt am Samstag, den 20. Juni, zu einem großen Sommerfest ein. Ab 11 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher auf dem Vereinsgelände ein buntes Programm für die ganze Familie. Sportlicher Höhepunkt ist das Jubiläumsspiel der Ü35 gegen die Equipe Spezial des SV Wehen Wiesbaden.

Der 1. SC Kohlheck blickt auf 75 Jahre Vereinsgeschichte zurück und möchte dieses Jubiläum gemeinsam mit Mitgliedern, Freunden und allen Fußballbegeisterten feiern. Los geht es ab 11 Uhr mit Freundschaftsspielen der G-, F-, E- und D-Jugend. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Hüpfburgen, Mini-Spielen und einer Tombola mit attraktiven Preisen.

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Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Angeboten werden unter anderem Kuchen, Waffeln, Pommes, Würstchen vom Grill sowie Kaffee, Kaltgetränke und Slush-Ice.

Ein besonderer Programmpunkt folgt um 14.30 Uhr: Dann trifft die Ü35 des 1.SC Kohlheck, die zuletzt ihren Titel als Wiesbadener Kreispokalsieger verteidigen konnte, auf die Equipe Spezial des SV Wehen Wiesbaden. Der Erlös der Veranstlatung kommt einem guten Zweck zugute. Unterstützt werden die Rhine River Rhinos, das Wiesbadener Bundesliga-Team im Rollstuhlbasketball.