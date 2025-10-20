7:5, 9:0, 4:3 und mehr: Bezirksliga-Torflut am 10. Spieltag

DJK Sparta Bilk – DSC 99 Düsseldorf 1:0

DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Dilvan Baran Alkan, Robin Müller, Marco Tassone (61. Moubarak Abdousamadou), Moritz Holz (77. Gianluca De Meo), Paul Felix Hoffmeister (68. Alon Abelski), Tim Louis Tiefenthal (46. Marco Meyer), Alexander Hendrik Schnittert (92. Kevin Tiedtke), Marcel Kachnowski - Trainer: Jörn Heimann

DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Jacob Theuringer (87. Abdoulie Sarr), Florian Gnida, Pascal Ryboth, Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Onurcan Baysal (79. Piet Stracke), Ayoub Alaiz - Trainer: Sascha Walbröhl

Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Marco Meyer (87.)



1. FC Grevenbroich-Süd – SG Benrath-Hassels 0:5

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Ahghas Newton, Ismail Günsel (46. Fatih Yaman), Jannes Bienert, Nils Klöther, Meliksah Sargin, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (75. Ahghas Newton), Salim Tliashinov (68. Emre Demirbolat), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk - Trainer: Christian Niebel

SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Shahab Emjed Kazim, Viktor Blauth (72. Davor Todorovic), Adin Civa, Dennis Durmus (83. Kolja Pusch), Ihor Maksymovych (77. Alan Santos Passos), Kilian Laux, Min-kyu Kim, Mirnes Selamovic (83. Hiromasa Sato), Benjamin Prah, Ajdin Koco (77. Tan Mersinli) - Trainer: Nermin Ramic

Schiedsrichter: Mats Gaerber - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Ajdin Koco (30.), 0:2 Benjamin Prah (59. Foulelfmeter), 0:3 Ajdin Koco (72.), 0:4 Ahghas Newton (88. Eigentor), 0:5 Alan Santos Passos (90.)



SV Uedesheim – TSV Meerbusch II 7:5

SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Yasuhito Sunohara (68. Jonas Hellenkamp), Daniel Ferber, Maximilian Hahn (45. Samuel Campillo), Nico In Het Panhuis, Andre Speer, Luis Winfried, Tim Jenckel (84. Alejandro Pellico), Felix Frason, Marlon Kurth (77. Florian Hillebrand), Gabriel August (89. Ferdi Walburg) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Castro Boloko (46. Julius Cabalzar), Mohamed Ghait, Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Janis Hrustic, Marc Clemens Bartnitzky (64. Ammar Kiwani), Leon Prinz, Jonathan Frederick Walter, Maximilian Seibert (46. Jonathan Frederick Walter), Eric Torsten Schulz (75. Tolgahan Cem Günes) - Trainer: Dennis Krause

Schiedsrichter: Ersoy Caglar - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Gabriel August (7.), 1:1 Leon Prinz (8.), 2:1 Felix Frason (24.), 3:1 Felix Frason (31.), 3:2 Leon Prinz (36.), 3:3 Leon Prinz (41.), 3:4 Eric Torsten Schulz (45.+1), 4:4 Gabriel August (45.+4), 4:5 Leon Prinz (57.), 5:5 Gabriel August (59.), 6:5 Felix Frason (80.), 7:5 Florian Hillebrand (84.)



ASV Mettmann – Ratingen 04/19 U23 II 2:0

ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Asaad Wahed Omar, Johannes Erkens (58. Roken Tchouangue), Alessio Falco (90. Adil Azhil), Umut Demir (84. Yusuf Kaya), Tristan Maresch, Ahmet Kizilisik (88. Anas Kaddouri), Maximilian Eisenbach, Justin Lüdtke (70. Ezequiel Tomas Gomez) - Trainer: Sebastian Pichura

Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer, Bilal Ajenoui Benktib (63. Ilyas Elkhattabi), Clarence Yomi, Thabani Lukusa-Milambu, Sami Alnur Bachir Niam, Konstantin Sivevski (63. Kerem-Murat Cigerli), Leo Kaiser, Eleftherios Vasileiadis, Engincan Yildiz (77. Maksym Kliushnychenko) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo

Schiedsrichter: Mustafa Güney - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Umut Demir (39.), 2:0 Ahmet Kizilisik (81.)



SVG Neuss-Weissenberg – CfR Links Düsseldorf 6:0

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Mario Dundovic (68. Kaan Erdogan), Paul Winkelmann, Dennis Brune (70. Josua Kaniecki), Jonas Niemierza, Ichiura Taisei, Antonio Primorac (65. Ben Luca Schmidt), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider

CfR Links Düsseldorf: Alexander von Ameln, Mark Drinkuth, Raphael van der Berg, Thomas Ntanos, Marcel Schröder (50. Marvin Mainz), Dennis Schreuers, Rikuto Maruki (72. Marius Möller), Michael Tuo (55. Sebastian Rogge), Yuto Matsuda, Paschalis Ivantzikis, Sana Saidykhan (78. Nicolai Hoppe) - Trainer: Panagiotis Liomas

Schiedsrichter: Tim Schabedoth - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Paul Winkelmann (45.), 2:0 Antonio Primorac (55.), 3:0 Paul Winkelmann (65.), 4:0 Dennis Brune (66.), 5:0 Antonio Primorac (68.), 6:0 Tom-Benjamin Seidel (84.)



VdS 1920 Nievenheim – SV Hösel 4:4

VdS 1920 Nievenheim: Deniz Samet Ödemis, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Nils Carsten Kunz (88. Kevin Scholz), Dominik Schillings, Nils Jochmann, Marcus Buchen, Jan-Luca von Zons, Henri Leiding (46. Enes Celik), Emilio Jose Heinrich Perk, Roberto Leon Grillo - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt

SV Hösel: Taras Nichyk, Levin Richter (27. Dion Knoche), Oliver Wenzler, Timo Derichs, Anes Danijali, Dario Mirosavljevic, Leonard Prusa (74. Sebastian Höfig), Nick Hartmann, Maximilian Ganns, Niklas Oldörp (67. Marzio Menzler), Justin Morr - Trainer: Tomislav Mirosavljevic - Co-Trainer: Christian Schmitt

Schiedsrichter: Kevin Jansen (Viersen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Leonard Prusa (9.), 0:2 Anes Danijali (17.), 1:2 Jan-Luca von Zons (30.), 1:3 Niklas Oldörp (33.), 2:3 Roberto Leon Grillo (56.), 3:3 Marcus Buchen (58.), 3:4 Sebastian Höfig (87.), 4:4 Dominik Schillings (90.+5)



Lohausener SV – TSV Bayer Dormagen 1:2

Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, David Robert Joel Derveaux, Jens Wunder, Niklas Macher, Nils Sprenger, Jannick Meng (59. Brahim Laukil), Jannik Jürgensen (82. Patrick Frymuth), Jona Simon, Saliou Mamadou Gaye (70. Faruk Oduncu) - Trainer: Nikos Tsakiris

TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Philip Suhr, Dennis Marquet, Torben Zepke, Oliver Gammon, Marius Fraßek, Yannick Schmitz (46. Michael Hausdörfer), Marc Naroska, Jan Rakow, Alexander Hauptmann (70. Hendrik Reiff), Niclas Kuypers (80. Dominik Dobras) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Saliou Mamadou Gaye (48.), 1:1 Niclas Kuypers (65.), 1:2 Michael Hausdörfer (77.)



Rhenania Hochdahl – MSV Düsseldorf 2:4

Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida (55. Sohib Khamroev), Kyunom Joshua Nyamtiro (85. Elias Winkelmann), David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Arbnor Alija (85. Kevin Jordan Taghu Tamo), Hamza Malek (76. Maximilian Matthias Alexy), Ardian Duraku, David Szewczyk (78. Philipp Gatzen), Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek - Co-Trainer: Mursel Zabeli

MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka (62. Anas El Morabiti), Drilon Istrefi, Aleksandar Pranjes, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan, Sinan Kurt - Trainer: Goran Tomic

Schiedsrichter: Jesco Boin - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Oliver Krizanovic (45.), 1:1 Shohei Nelson Lukoma Yamashita (58.), 1:2 Anas El Morabiti (65.), 1:3 Anas El Morabiti (68.), 1:4 Sinan Kurt (74.), 2:4 Sohib Khamroev (80.)



TV Kalkum-Wittlaer – TSV Eller 04 1:2

TV Kalkum-Wittlaer: Khashayar Goudarzi, Leandro Heintze, Erkan Tanrikulu (82. Kirill Holm), Jacob Schwalbach, Ralf Appiah, Schayan Safarpour-Malekabad, Konstantin Richter, Ayumu Akiyama (67. Daniel Salas), Goki Fukunaga (89. Ilja Horn), Kaan Safarpour-Malekabad (73. Jan Praast), Nico Pesch (84. Elias Belaarbi) - Co-Trainer: Christian Kallabis - Trainer: Navid Fazeli

TSV Eller 04: Ioannis Latrovalis, Sascha Bechert, Fabrizio Leone (73. Idriss Amadou Peki), Yoshiki Urata (86. Maximielian Prince Wayne Andam), Adnan Hotic, Marc Daehne (60. Tim Kasparek), Rasim Syuleyman (60. Noah Basil Karczewski), Takumi Miyata, Nico Stracke (94. Jan-Eric Heydn), Dennis Ordelheide, Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Goki Fukunaga (15.), 1:1 Adnan Hotic (90.), 1:2 Jan Praast (90.+4 Eigentor)

FK Jugoslavija Wuppertal – SC Germania Reusrath 2:2

FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Anes Mehic, Jean Baumgarten, David Arsenijevic, Miralem Kljajic (89. Mohamed Hammoud), Faris Hodzic, Bojan Blazic (61. Angelo Sudano), Luca Alessio Lenz, Osman Öztürk, Mirza Mujkanovic (85. Noel-Yacob Okbe), Aleksandar Stanojevic - Trainer: Florim Zeciri

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis (71. Lasse Theus), Kevin Luginger, Jan Tobias Gies, Pascal Hinrichs (71. Moritz Kaufmann), Dennis Schulte (48. Paul Degner), Max Simon Richter-Oldekop, Gian Luca Schumann (59. Armel Ange Kouassi), Biagio Giuliano Rizzelli (71. Luca Oliver Piatkowski) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb

Schiedsrichter: Cristian Bock - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Aleksandar Stanojevic (42.), 2:0 Luca Alessio Lenz (50.), 2:1 Biagio Giuliano Rizzelli (56. Foulelfmeter), 2:2 Paul Degner (90.+1)

Besondere Vorkommnisse: Pascal Hinrichs (SC Germania Reusrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (11.). Mirza Mujkanovic (FK Jugoslavija Wuppertal) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tim Hechler (53.).



SV Rot-Weiß Wülfrath – SV 09/35 Wermelskirchen 1:3

SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Ibrahim Yilmaz, Adis Babic, Hasan Ülker, Jan-Steffen Meier, Ercan Kalkavan, Adil El Hajui, Abdulkadir Avan, Fabion Baljiu, Davide Mangia, Stephensunny Udoree Chukwudi - Trainer: Zeljko Nikolic

SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Cedric Haldenwang, Marin Postic, Sean Soares, Alessandro Giamporcaro (51. Anis Geus), Yannik Noah Wylezol, Luca Fischer (46. Nick Salpetro), Luca Postic, Florian Börsch, Tom Neumann (77. Jannic Jens Kilter), Ferat Sari (90. Resit Cetin) - Trainer: Nico Postic - Co-Trainer: Carmelo Salpetro - Co-Trainer: Frank Niewöhner

Schiedsrichter: Leon Maurice Ulrich - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Luca Fischer (24.), 0:2 Nick Salpetro (58.), 1:2 Schad Hassan (70.), 1:3 Florian Börsch (89.)



Cronenberger SC – DV Solingen II 3:0

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Leon-David Groß, Robin Brkic (82. Daniel López de la Rosa), Bruno Silva Ferreira, Luke Corvin Jahnke, Luis Rosenecker, Hakan Türkmen (46. Okan Ali Bök), Bradley Lofolomo, Peter Kinge (55. Enrico Francesco Wagner), Aldin Hamidovic (69. Alhamwi Ghiath), Dominik Schäfer (46. Gian-Luca Stindt) - Co-Trainer: Tim Wagner - Trainer: Samir El Hajjaj

DV Solingen II: Vladyslav Maslovskyi, Ibrahim Rtobi, Gianluca Aurelio, Maksym Romanchuk, Yasin Özgede, Osman Kalayci, Pavel Dolynai, Emre Karademir (60. Levent Plesina), Vladyslav Balakai, Younes Benzerdjeb, Oleksandr Lischchuk - Trainer: Sebastiano Spinella

Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Gian-Luca Stindt (64.), 2:0 Gian-Luca Stindt (73.), 3:0 Daniel López de la Rosa (84.)



Türkgücü Velbert – HSV Langenfeld 1:0

Türkgücü Velbert: Jan-Luca Klein, Bujar Tahiraj, Marwan Mriche Nachit, Vitaliy Golik, Edin Husidic, Kerim Sali, Filippas Filippou, Seonghyeok Lee (76. Kerem Dogan), Abbas Alali, Muhammed Sami Kahraman (70. Vinicius De Andrade Souza), Ndangoh Nanjoh Godlove

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Nephthalie Ngoma Ndey, Lorenz Staehler (73. Giuseppe Licausi), Soufian Alkhabbachi (46. Luca Mario Attardi), Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi (74. Luis Samuel Marquez Carlucci), Florian Osmani, Nabil Al Khabbachi (46. Fabian Pastow), Faissal El Amrani (60. Bilal El Marhoumi), Oleksii Yermolaiev - Trainer: Roberto Marquez - Co-Trainer: Demetrio Scelta - Co-Trainer: Milad Hoseyny

Schiedsrichter: Nico Schakowski (Essen) - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Seonghyeok Lee (37.)



TuSpo Richrath – SSVg Velbert II 3:2

TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu, Athanasios Melas (78. Rui Miguel Lopes), Achraf Chayeb, Dustin Beyen (77. Francesco Infantino), Arian Ugljani (72. Gabriel Iacovino), Tim Scharpel, Alen Vincazovic, Jonas Schäfer (89. Maximilian Armerding), Gianluca Gagliardi (73. Justin Kotlorz) - Trainer: Lukas Beruda - spielender Co-Trainer: Alexander Rüttgers - spielender Co-Trainer: Julian Pape

SSVg Velbert II: Jonathan Freitag, Cedric Bestler, Adriano Campitiello, Ayman Amezigar, Soufiane Boumouchoun (46. Rostyslav Proskura), Abel Hagos, Ilkem Yildirim, Roni Ongun, Ilias Hassi (85. Elias Hans), Mahmud Omairatte (62. Niklas Böhm), Lirik Krasniqi - Spielertrainer: Massimo Mondello

Schiedsrichter: Rahand Abdulrazaq - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Cedric Bestler (7.), 1:1 Jonas Schäfer (18.), 2:1 Alen Vincazovic (34.), 3:1 Arian Ugljani (61. Foulelfmeter), 3:2 Lirik Krasniqi (63.)



BV Gräfrath – SG Hackenberg 9:0

BV Gräfrath: Faria Baraza, Dustin Kinkler (60. Agostino Barretta), Biniamu-Hervé Diankanu (66. Emmanuel Durife), Miko Kurth, Tom Walther, Alessio Mangia, Max Zymla, Marvin Calcerrada-Sesek, Genc Alija, Arbnor Ejupi (70. Ali Kilinc), Michael Kluft (60. Ismail Cakici) - Trainer: Claudius Zymla - spielender Co-Trainer: Mehmet Boztepe

SG Hackenberg: Jason Stockter, Maximilian Husslein, Dennis Adamiec, Esad Aynaci (16. Dustin Guttmann), Simone-Fabio Donadio (46. David Tischler), Martin Bormann, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner (66. Din Cehic), Oliver Adamiec, Edward Yamoah (60. Nico Walloschek), Leon Michael Sierant (46. Fabian Janz) - Trainer: Zdenko Kosanovic

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Michael Kluft (7.), 2:0 Michael Kluft (34.), 3:0 Marvin Calcerrada-Sesek (45.), 4:0 Alessio Mangia (48.), 5:0 (54. Eigentor), 6:0 Ismail Cakici (68.), 7:0 Ismail Cakici (72.), 8:0 Ali Kilinc (87.), 9:0 Ismail Cakici (90.+2)



SV Solingen 08/10 – TSV Ronsdorf 5:1

SV Solingen 08/10: Tayfun Altin, Jonas Möller, Malik Amoussou-Tchibara, Hidi Kadessy (80. Bilal Elias), Hasan Kaan Hayta (63. Altin Shala), Robin Raaphael Heist, Akin Müjde, Giuseppe Vraka, Savvas Kioroglou (46. Alexander Hotea-Mironescu), David Kuju (83. Serkan Gürdere), Berdan Yusuf Yalcin (74. Max Niklas Zäh) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

TSV Ronsdorf: Sven Jürgen von der Horst, Julian Bente (69. Konstantinos Likidis), Lasse Palsbroecker, Felix Oscar Tessmer (46. Mario Filai), Jona Miklas Ernst (85. Luka Vasiljevic), Habib Camara (74. Leon Spiecker), Nico Fuchs (74. Felix Anton Suhre), Phil Ketzscher, Sebastian Schmieta, Yannik Hünninghaus - Trainer: Denis Levering

Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Hidi Kadessy (3.), 1:1 Habib Camara (41.), 2:1 Alexander Hotea-Mironescu (67.), 3:1 Giuseppe Vraka (68.), 4:1 David Kuju (78.), 5:1 Serkan Gürdere (90.)



FSV Vohwinkel Wuppertal – SSV Germania Wuppertal 3:0

FSV Vohwinkel Wuppertal: Torben Jörges, Luis Cosimo Fritzsch, Malte Gerlich, Nico Korpilla, Denis Arslan, Alphonso Henock Manata (46. Thomas Held), Deyar Janko (62. Sami Tajar), Tim Zemlianski (75. Louis Marvin Engelhardt), Blend Janko (62. Maximilian Larisch), Leon Miguel Zahran, Jonas Schneider (74. Niklas Dörrier) - Trainer: Tobias Orth

SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Alkan Sahingöz, Daniel Kohlbach (79. Ogulcan Ünal), Mersad Alijevic (87. Arsen Mustafa), Salem Alijevic, Kilian Wendling, Yousef Rasoli (46. Lukas Janz), Eren Özkan, Ege Erdem, Sami Issa, Danylo Plakhin (65. Mustafa Alkan) - Trainer: Ünsal Bayzit

Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 94

Tore: 1:0 Jonas Schneider (8.), 2:0 Blend Janko (28.), 3:0 Alphonso Henock Manata (45.)



SSV Berghausen – SC Viktoria Wuppertal Rott 89 2:3

SSV Berghausen: Daniel Nellen, Benedikt Brusberg, Nick Michna (82. Ege Kilic), Lucas Wieczorek, Tobias Schöning, Raphael Schruff, Leon Cvetanovic, Musa Ceesay (86. Timo Kruse), Leon Mockschan (70. Robin Scholer), Max Pluschke (66. Rzgin Issa), Dariusz-Alexander Tontsch - Trainer: Ralf Dietrich - Co-Trainer: Sebastian Rommerswinkel

SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Mamadou Cire Diallo, Dogan Can, Glenn Frenz, Ilyas Ikan Asbih, Durid Fares, Sergen Isler (46. Dogan Can), Musa Mansaray, Berkan Arik, Ayoub Akki (46. Kelvingrey Tabe Takor Tabi), Fatih Kurt (67. Steve Tchenou Wantong), Ivan Prcela - Trainer: Yousef Hidroj

Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Alan Kalongi (25.), 1:1 Musa Ceesay (33.), 1:2 Ivan Prcela (54.), 1:3 Ilyas Ikan Asbih (79.), 2:3 Raphael Schruff (85.)

SC St. Tönis 1911/20 II – VfR Krefeld-Fischeln 3:4

SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano (82. Tobias Jan Honacker), Luis Becker, Niklas Hannappel, Philipp Horster (80. Nils Hoppe), Noel Dias Ferreira Souto (18. Marcel Goretzki), Fabio Mariano, Yigit Taha Siyak (65. Leonard Stiels), Luke Hamers, Ben Cedric Horst, Philipp Kösters (73. Patrick Bowski), Dieumerci Kyanga - Trainer: Florian Verhaag

VfR Krefeld-Fischeln: Strahinja Prodanovic, Marc Jean Lacroix, Leonidas Theodoros Altstaedten (50. Daniel Viktor Weiz), Dominik Zagrovic (60. Niklas Geraets), Fynn Ziemes, Carlo Honoré Heinrich (84. Simon Nicklas Brocker), Abdulhadi Alamad (69. Aljusan Jasarov), Safer Erdogan, Ben Schubert, Ndrin Maloku, Maximilian Kuznik (60. Florian Leisten) - Trainer: Jakob Scheller

Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Fabio Mariano (10.), 1:1 Safer Erdogan (12.), 1:2 Ndrin Maloku (17.), 2:2 Dieumerci Kyanga (29.), 3:2 Fabio Mariano (45.), 3:3 Ndrin Maloku (53.), 3:4 Niklas Geraets (86.)



SV Lürrip – VfL Tönisberg 0:7

SV Lürrip: Tim Bekkers, Mirko Subasic, Mike Wieser, Marc Klunk, Michael Zota, Silvio Cancian, Tiago Simoes Correia, Vadim Shkolnik, Michael Bohnen, Saher Kalaf, Harith Jargavani - Trainer: Markus Lehnen

VfL Tönisberg: Fabian Milch, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt, Akin Erorhan (77. Jawad Ebrahimi), Janik Dünwald (70. Noah Kubsda), Tim Couball, Lukas Koprek, Manuel Franken (77. Ronaldo Onuzi), Brian Dollen (64. Bertan Josua Yildiz), Cihan Mustafa Rüzgar (64. Daniel Franken) - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Brian Dollen (43.), 0:2 Cihan Mustafa Rüzgar (51.), 0:3 Tim Couball (60.), 0:4 Manuel Franken (63.), 0:5 Manuel Franken (77.), 0:6 Daniel Franken (81.), 0:7 Ronaldo Onuzi (83.)



Sportfreunde Neuwerk – OSV Meerbusch 3:1

Sportfreunde Neuwerk: Paul Metzen, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Gian-Luca Mermann (79. Sven Bjarne Witt), Leon Troschka, Lasse Buschmann (83. Tom Jonas Jakobs), Leon Jansen (47. Malte Krüger), Marwan El Khoulati Haroun (90. Dominik Klouth), Emmanuel Adu, Christian Schultz (61. Berkan Dursun) - Co-Trainer: Timo Rheindorf - Co-Trainer: Andre Theißen - Trainer: Erdogan Karaca

OSV Meerbusch: Lars Kruse, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann, Marvin Höffges (61. Andrea Spada), Frederic Klausner, Jonas Kunft, Junior Rainer Dos Santos Steuer (80. Erijon Syla), Philip Schmelzer, Marc Rommel, Lars Stieger, Saba Khargelia (54. Ben Israil) - Trainer: Dominik Voigt

Schiedsrichter: Farbod Poorvash - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Christian Schultz (6.), 2:0 Lasse Buschmann (12.), 3:0 Lasse Buschmann (32.), 3:1 Marc Rommel (85.)



DJK Fortuna Dilkrath – CSV Marathon Krefeld 1:4

DJK Fortuna Dilkrath: Elias Randerath, Malte Laumen, Louis Claser (68. Malte Laumen), Justus Nauen, Mats Zechlin, Torben Esser, Niklas Mülders (68. Daniel Felipe Karpf-Luque), Moritz Andreas Grafen, Ole Zechlin, Luk Zechlin, Moritz Münten - Trainer: Björn Feldberg

CSV Marathon Krefeld: Lukas Wiebus, Sebastian Peschel, Marco Grünert, Almir Arapovic, Emre Özkaya (70. Dennis Lerche), Daniel Sperling, Semih Cakir (88. Stefan Giesen), Murat Aslan, Ilay Baris (88. Gianni Wittenberg), Fritz Fiedler (83. Lars Wellmans), Ryo Kawase - Trainer: Onur Özkaya

Schiedsrichter: Chakir Naji - Zuschauer: 740

Tore: 0:1 Fritz Fiedler (10.), 1:1 Moritz Münten (27.), 1:2 Fritz Fiedler (29.), 1:3 Almir Arapovic (42.), 1:4 Dennis Lerche (83.)



TSV Krefeld-Bockum – Thomasstadt Kempen 2:1

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Janik Ott, Patrick Pasthy, Sébastien Linares, Lukas Gwosdz (64. Wale Afees Arogundade), Sam Ghebreamlak Seghid (79. Mert Cemal Celik), Hun Brandon Danh Do, Malte Latosinszky (64. Amadou Bassirou Fofana Ba), Abdul Hassan Barrie, Christian Tönnißen (73. Valon Xhaferi), Miguel Raoul Basalic - Trainer: Tino Reucher - Co-Trainer: Marcel Blaschkowitz

Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen (75. Lucas Matteo Klaaßen), Ayyoub Hachlouf (69. Tom Kunze), Dominique Strathe, Luca Küppers (46. Jonas Struß), Pascal Ulbricht, Marius Elfering, Till Konietz (85. Lukas Inderhees), Dustin Meyer (80. Paul Schäfer), Denis Gaas, Alya Keita - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß

Schiedsrichter: Salar Khalesch - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Sam Ghebreamlak Seghid (15.), 1:1 Till Konietz (48.), 2:1 Malte Latosinszky (53.)

Gelb-Rot: Miguel Raoul Basalic (80./TSV Krefeld-Bockum/)



1. FC Mönchengladbach – SSV Grefrath 1910/24 3:3

1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Timo Weber, Batuhan Türkyilmaz, Joed Landos, Kubilay Erol (60. Taylan Özdemir), Marko Ilic, Andrij Gordiyevskyy, Abel Calenus, Deniz Can Salk (82. Altan Oktay Akkas), Johovahni Massamba, Brandon Mafimbu Mazanga (88. Abdulrahman Hanifa) - Trainer: Florian Wittkopf

SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Nico Fokken, Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, Moritz Leutgeb, David Pries, Niklas Schmitz (78. Lorik Rashkaj), Jonas Landwehrs, Vensan Klicic, Mika Jütten (60. Timo Claßen), Christopher Claeren - Trainer: Alexander Thamm - spielender Co-Trainer: Christofer Feyen - Co-Trainer: Felix Schade

Schiedsrichter: Marcel Donath (Hilden) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Deniz Can Salk (54.), 1:1 Jonas Landwehrs (57.), 2:1 Johovahni Massamba (71.), 3:1 Abel Calenus (74. Foulelfmeter), 3:2 Gerrit Lenssen (83.), 3:3 Timo Claßen (90.)

Rot: Christopher Claeren (90./SSV Grefrath 1910/24/Völlige Fehlentscheidung vom Schiedsrichter)



1. FC Viersen – SC Union Nettetal II 2:2

1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Adnan Aoudou, Yassine Janah, Nanouk Dünnwald, Mahmut Dost (79. Rabbi Tony Da Silva), Khalid Omeirat, Sandro Santos Ferreira (81. Ahmed Omeirat), Noah Benjamin Thimm, Dejan Neuss, Marvin Stefan Struckmann - Trainer: Stephan Houben

SC Union Nettetal II: Jannik Hüge, Luca Adrians (67. Keltone Silva), Milan Günter Helmut Demant, Niklas Beenen, Tugrul Erat, Jan Pöhler, Mohamad Alhamwi (72. Thomas Jan Lepiorz), Luca Leon Coppus (78. Dustin Kahlen), Tom Genzen, Sean Herrmann, Dustin Herrmann - Co-Trainer: Stephan Deues - Trainer: Marco Stenzel - Co-Trainer: Uli Hentschel

Schiedsrichter: Melina Reuschel - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Nanouk Dünnwald (1.), 1:1 Tom Genzen (15.), 2:1 Marvin Stefan Struckmann (75.), 2:2 Keltone Silva (90.+2)



TuS Wickrath – SpVg Odenkirchen 2:3

TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Emanuel Dacosta Boloko (51. Tom Baulig), Jan Meuser, Luis Erkelentz (78. Kevin Wolfs), Moritz Lambertz (75. Nils Höffges), Ruben Bruß, Quinton Washington, Blessing Agyapong (86. Dennis Richter), Niek Gabriel Mäder, Jason Rütten (51. Petar Popovic) - Trainer: Gianluca Nurra

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Tom Salentin, Ayman Kaibouss, Sven Moseler (69. Anton Höpfner), Jan Pflipsen, Robin Wolf, Semir Purisevic, Pascal Moseler, Vincent Schleifer (88. Yannic Wolf), Andrej Ferderer (78. Justin Butterweck), Evgenij Pogorelov (90. Jonas Nabil Langen) - Trainer: Simon Sommer

Schiedsrichter: Marco Jerneitzig (Neuss) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Jan Meuser (11.), 1:1 Andrej Ferderer (51.), 1:2 Pascal Moseler (56.), 2:2 Luis Erkelentz (58.), 2:3 Semir Purisevic (90.+3)



TuRa Brüggen – Türkiyemspor Mönchengladbach 4:0

TuRa Brüggen: Kai Dietrich, Christos Tsopanides, Philipp Cox, Dennis Coenen, Simon Hübner, Jan Grylak (60. André Cedric Onguene), Kacper Ciupa (68. Justin Samuel Pahl), Erik Pöhler (73. Volkan Akyil), Florian Storms (68. Mehmet Akkus), Nils Bonsels, Sandro Meyer (68. Erdem Yildiray Eroglu) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller

Türkiyemspor Mönchengladbach: Umut Emir Celik, Muhammed Kaplan (68. Arda Can Yilmaz), Benjamin Hilgers (71. Faryar Shahbazi), Samed Kaplan, Alan Lipemba M'Bulayi, Ousman Nyaw Dudzus (45. Nathan Dibazingila), Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Abdülhakim Yildirim, Semih Simsek, Williams Amanor (71. Gunalan Gunapalan) - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

Schiedsrichter: Jason Lee Jendges - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Nils Bonsels (16.), 2:0 Dennis Coenen (24.), 3:0 Erik Pöhler (66.), 4:0 Philipp Cox (77.)

Sportfreunde 97/30 Lowick – Westfalia Anholt 1:1

Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Felix Reinders (59. Niels Langenhoff), Henning Bruns, Jakob Paschen, Hannes Böing, Fynn Bennemann, David Ostendorf (66. Fabian Brömmling), Mats Langenhoff (78. Pierre Walber), Elija Cürsgen, Florian Wiegrink (69. Kilian Jansen), Hussein Merhi - Spielertrainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld

Westfalia Anholt: Julius Geven, Mike Schirrmacher, Nick Schirrmacher, Silas Bergerfurth, Oliver Paus, Jonah Elias Roes, MIchel Duesing, Tugay Mushin Cemil Haberci, Luca Müller, Til Spiegelhoff, Emnor Haliti - Trainer: David Kraft

Schiedsrichter: Leon Emanuel Fischermanns - Zuschauer: 254

Tore: 0:1 Til Spiegelhoff (34.), 1:1 Kilian Jansen (90.+4)



SV Haldern – Alemannia Pfalzdorf 2:3

SV Haldern: Nico Hakvoort, Stefan Hebing, Linus Meier (46. Andreas Kosel), Robin Gissing, Hendrik Middendorf, Lukas Meurs (57. Phil Winzer), Milot Seesing, Hendrik Heynen, Yannik Duesing, Tim Gebbing, Matthias Bauhaus - Trainer: Christian Böing

Alemannia Pfalzdorf: Niklas Weeren, Tom Voß, Tom-Luca Janßen, Lukas Völpert, Lars Völpert, Dominik van Baal, Nils Mildenberger, Luca Stratemann, Dominik Saat, Christian Emmers, Jamie Caspers (65. Luca Eikemper) - Trainer: Raphael Erps

Schiedsrichter: Mustafa Bostanci (Krefeld) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Dominik van Baal (11.), 0:2 Luca Stratemann (26.), 0:3 Christian Emmers (53.), 1:3 Matthias Bauhaus (75.), 2:3 Jan Middendorf (90.)



SV Blau-Weiß Dingden II – Sportfreunde Broekhuysen 2:0

SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders (29. Marius Schmeink), Markus van Stegen, Memetsah Cakar, Marek Heuser, Marco Harbring, Timo Holtkamp (69. Niklas Nienhaus), Tobias Görkes, Mathis Schluse (83. Lars Bollmann), Alexander Sack (90. Jens van der Linde), Philipp Arnold, Tim Harbring (69. Jonah Koopmann) - Trainer: Dirk Juch - Trainer: Izri Velija

Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Leon Peun (46. Justin Theelen), Jan Teegelbeckers, Lars Peters, Dennis Belzek, Stan Hesen (65. Sores Civan Agirman), Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier, Maurice Horster, Nils Hannaleck (76. Norman Schmitz), Tom Beterams (65. Tobias Maaßen) - Spielertrainer: Sebastian Clarke

Schiedsrichter: Hasan Darici - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tim Harbring (12.), 2:0 Marco Harbring (56.)

Besondere Vorkommnisse: Philipp Arnold (SV Blau-Weiß Dingden II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (75.).



Hamminkelner SV – TuS Stenern 2:1

Hamminkelner SV: Sascha Tünte, Niklas Hollenberg, Kevin Beverungen (68. Arda Gözüdok), Nick-Constantin Otto, Linus Kammeier (90. Romeo Burghardt), Kitischa Lukas Gutenberger, Yannick Weidemann (90. Sebastian Weinkath), Gianluca Klein, Lars Ortius (85. Felix Enk), Tom Wirtz, Leon Norman Bender - Trainer: Erdal Dasdan

TuS Stenern: Alexander Brücks, Maximilian Giruc (59. Niklas Kraft), Florian Wolters (46. Steffen Lensing), Alexander Tetiet, Benjamin Lückel, Tristan Senteler, Pitt Quecke (59. Jens Terörde), Felix Amler, Alexander Biermann, Max Nikolas Waschki (66. Noah Schweckhorst), Tom-Luka Wanders (88. David Heveling) - Trainer: Simon Meyering

Schiedsrichter: Dennis Klösters (Goch) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Lars Ortius (28.), 1:1 Alexander Biermann (32. Foulelfmeter), 2:1 Kevin Beverungen (44.)



SV Rindern – SV 08/29 Friedrichsfeld 4:0

SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Robert Boßmann, Luca Alexander Polders, Wiktor Romanow (70. Marlon Irsch), Cem Artas, Dano Evrard, Finn Tiemer, Marten Albrecht, Maximilian Janssen (87. Florian Engelen), Piet Kramer (77. Mika Winkler), Mohamad Al Ahmad (81. Leon Naß) - Spielertrainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens

SV 08/29 Friedrichsfeld: Lukas Botor, Heinrich Heleniak, Dennis Slowinski, Onur Baran, Nico Maas, Manuel Kausch, Joshua Brauer (65. Rafael David Buch), Collin Isselhorst (65. Maximilian Spartz), Halil Ibrahim Ören (65. Emir Zerdo), Gianluca Buhlmann, Eray Tuncel - Trainer: Almir Duric

Schiedsrichter: Stefan Semir (Krefeld) - Zuschauer: 46

Tore: 1:0 Mohamad Al Ahmad (52.), 2:0 Maximilian Janssen (60.), 3:0 Maximilian Janssen (87.), 4:0 Mika Winkler (90. Foulelfmeter)



VfL Rhede – TuS Xanten 5:1

VfL Rhede: Marcello Hirsz, Ferhat Cavusman, Luca Lorei, Luca Maximilian Schultze, Kian Trompert, Noah Paß, David Adegboyega Weade, Len Stenneken, Elias Francesco Librandi, Qwenn Landzaat, Leon Franken - Trainer: Niklas Schemmer

TuS Xanten: Jan Kallen, Jonas Vengels, Wito Donat Wojciechowski, Jesse Sticklat, Luca Franz Joachim Binias, Gerrit Jenowsky, Marvin Braun, Pascal Breitenstein, Jonah Shao, David Epp, Velibor Geroschus - Trainer: Marcel Zalewski

Schiedsrichter: Niklas Andreas Schneider - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Gerrit Jenowsky (29.), 1:1 Elias Francesco Librandi (30.), 2:1 Elias Francesco Librandi (48.), 3:1 Luca Maximilian Schultze (55.), 4:1 David Adegboyega Weade (81.), 5:1 Ferhat Cavusman (81.)



Kevelaerer SV – SGE Bedburg-Hau 2:3

Kevelaerer SV: Dennis Hußmann, Noah Tellemanns (72. Hannes Lörcks), Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Gian-Luca Dittrich (85. Tim Hillejan), Leo Wienhofen, Marvin Schulz, Robin Kaschubat, Nils Theysen, Özkan Külcür (55. Andrea Dario Quarta), Maximilian Gastens - Trainer: Patrick Znak

SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Martin Tekaat, Henrik Schümmer, Nicolas Rode, Fabio Dittrich, Fabian Berntsen, Leon Claaßen, Tim Helmus, Len Deckers, Julian Diedenhofen, Theo Panke - Trainer: Bernard Alijaj

Schiedsrichter: Angelo Kreft (Viersen ) - Zuschauer: 88

Tore: 0:1 Tim Helmus (6.), 1:1 Maximilian Gastens (58.), 2:1 Maximilian Gastens (68.), 2:2 Fabian Berntsen (79.), 2:3 Fabio Dittrich (84.)



TSV Weeze – Viktoria Goch II 0:2

TSV Weeze: Lukas Janssen, Florian Thomas (46. Klaus Winters), Nick Aengenvoort (84. Jakob Luis Ecke), Lukas Kassler, Michael Thissen (63. Nderim Cerkinaj), Christoph Tönnißen, Jonas Gorthmanns, Hakan Erkis, Yannick Gorthmanns (63. Nils Giltjes), Louis Pacco (21. Leon Otten), Julian Kühn - Trainer: Ferhat Ökce

Viktoria Goch II: Lars Thielen, Lars Johnson, Mert Karabulut, Konstantin Schütz, Tim Müller, Kai Jaschek, Marvin Gisberts, Robert Nafin, Miguel Wurring, Dogan Erkis, Marvin Kürbs - Trainer: Ernes Tiganj

Schiedsrichter: Stefan Semir (Krefeld) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Miguel Wurring (30.), 0:2 Miguel Wurring (54.)



Borussia Veen – DJK Twisteden 1:3

Borussia Veen: Janek Keusemann, Jakob Münzner (46. Jonas Höptner), Ken Klemmer, Martin Willemsen, Leon van Bonn (63. Tom Conrad), Jan Büren (46. George Michael Wiedemann), Marius Gietmann, Christian Quernhorst, Philipp van Huet (46. Marc Balonier), Felix Terlinden, Tim Lange (66. Jonas van den Brock) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner

DJK Twisteden: Jakob Thielen, Yannik Thielen, Malte Iland (46. Sander Jacobs), Henri Hirschmann, Alexander Rasch, Tom Cappel (67. Leonard Hartings), Stian Jacobs (46. Nico Lenz), Jordi Leck (76. Steffen Douteil), Fabian Rasch (88. Saif Alzedaue), Chris Kleuskens, Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Co-Trainer: Jan van de Meer - Co-Trainer: Rainer Winkels

Schiedsrichter: Till Beckmann - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Torben Schellenberg (18.), 0:2 Fabian Rasch (35.), 0:3 Sander Jacobs (61.), 1:3 George Michael Wiedemann (73.)

Rheinland Hamborn – VfL Repelen 2:1

Rheinland Hamborn: Hakan Aydin, Mehmed-Sena Özen (70. Etinosa Igbionawmhia), Ömer Talha Yurdakul, Kaan Akgül, Baran Özcan (70. Mehmet-Ali Cengiz), Patrick Dertwinkel, Ibrahim Üzüm, Yunus Emre Kocaoglu (83. Ahmet Ünal Ergün), Joel Preuß (90. Melih Kavak), Luis Bukvasevic (65. Eren Taskin), Samet Sadiklar - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Julien Schneider-İriç

VfL Repelen: Robin Meischner, Berkant Gebes (45. Marvin Trentzsch) (62. Jan Albus), Enes Celik, Robin Rasche (90. Mehmet Ügüdür), Leandro Adams, Tobias Tatzel, Yassin Ait Dada, Hendrik Schons, Amar Pilavdzic, Yubery Santo Stielke, Arjeton Krasniqi - Trainer: Sercan Baloğlu - Co-Trainer: Naser Ameti

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Leandro Adams (18.), 1:1 Yunus Emre Kocaoglu (51.), 2:1 Joel Preuß (69.)



GSG Duisburg – Schwarz-Weiß Alstaden 3:3

GSG Duisburg: Rene Bloch, Eren Ates, Robin Hochmuth, Armin Alihodzic, Aykut Kaynar (52. Colin Figura), Milan Macar, Egzon Zabergja, Adil Can Büyükimdat, Kayodie Jacob Eniola, Marcel Möller (82. Philipp Bruns), Mamadou Billo Kante

Schwarz-Weiß Alstaden: Alexander Krobok, Caleb Namrod Odametey, Moise Ndongala Nansoko (64. Mert-Turay Berberoglu), Fabian Stratmann, Ardit Zekjiri, Levin Theo Reichert (64. Patrick Laux) (84. Justin Wzietek), Sandro Garcia Melian, Wassim Jabri, Serdy Nguala, Camara Kessery, Bilal Fezzani - Trainer: Bilal Fezzani - Co-Trainer: Bajram Aliu - spielender Co-Trainer: Sergen Sezen

Schiedsrichter: Jens Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Marcel Möller (2.), 1:1 Fabian Stratmann (11.), 1:2 Sandro Garcia Melian (19.), 2:2 Mamadou Billo Kante (55.), 3:2 Robin Hochmuth (79.), 3:3 Justin Wzietek (90.+5)



SC 1920 Oberhausen – VfB Homberg II 4:0

SC 1920 Oberhausen: Milosz Posluszny, Mohamed Lamine Jegham, Erenay Bektas, Bülent Demirci, Burak Demirci, Deniz Fahri Batman (57. Julian Krasniqi), Timur Ertural, David Möllmann, Reid Osei, Ömer-Faruk Calik (70. Bryan Osei), Yusuf Allouche (80. Cihan Mutlu) - Trainer: Erkan Aydin

VfB Homberg II: Frederic Michel, Finn Lempert, Tunahan Karakaya (61. Felix Gotthardt), Ben Louis Riebling, Marcel Papenhagen, Florian Czarnecki (84. Samuel Lindner), Til Müller, Steffen Murke, Florian Gashi (56. Illia Venhelaites), David Bothe (84. Liam Hildebrandt), Maurice Laroche (89. Niklas Oliver Potreck) - Trainer: Tobias Schiek

Schiedsrichter: Marcel Herrmann - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Yusuf Allouche (13.), 2:0 Reid Osei (25.), 3:0 Burak Demirci (41.), 4:0 Reid Osei (90.)



SV Rhenania Hamborn – Spvgg Meiderich 06/95 3:4

SV Rhenania Hamborn: Kerem Bostanci, Cihan Ezer (82. Selahattin Güner), Gennaro Harling, Lesinat Eminence Miaka (83. Besnik Misini), Samuel Kaba Frimpong, Tuna-Han Cakmak (62. Hakan Cakmak), Emirhan Canarslan, Bünyamin Özdemir (46. Ahmed Zahit Behadir), Furkan Cakmak, Blinort Namoni, Emanuel Amissah (68. Umut Calik) - Trainer: Yalcin Nezir

Spvgg Meiderich 06/95: Noah Krappen, Dennis Freikamp, Nick Kirstein, Lukas Roman, Max Trotzkowski (75. Fares Alfandi), Julian Dzieza (67. Fynn Heinzelmann), Arsan Azeez Halee Halee, Elhadj Kamara, Aristote Tshiani, Tobias Marco Freiwald, Riccardo Nitto (86. John Ebuka Meremikwu) - Trainer: Oliver Petzold

Schiedsrichter: Luca Terweide (Bocholt) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Lukas Roman (6.), 1:1 Blinort Namoni (22.), 2:1 Bünyamin Özdemir (45.), 2:2 Aristote Tshiani (45.+1), 2:3 Tobias Marco Freiwald (55.), 3:3 Blinort Namoni (71.), 3:4 Riccardo Nitto (75.)



1. FC Mülheim-Styrum – Viktoria Buchholz 2:6

1. FC Mülheim-Styrum: Lukas Schmidt, Mohamed Bentaleb (63. Thimo Warnke), Kaan Atik, Ensar Yildiz (55. David Bröhl), Marco Olivieri, Khalil Bentaleb (75. Ayuk Etengeneng), Serkan Cekic (79. Mert Kaan Kesici), Murat Ergin, Muhammet Emin Canim (58. Muhammad Naif), Hatim Bentaleb, Abdulhamit Canim - Trainer: Eser Ucak - Co-Trainer: David Bröhl - Co-Trainer: Mesut Cömez

Viktoria Buchholz: Jann Singh, Pascal Mahn, David Szekeres (56. Kenshin Iwai), Rimuto Sasaki, Evangelos Binas, Aran Mohamed Salim, Tobias Eickmanns, Luca Gebhard, Hasan Aydin, Timo Wirtz (76. Semih Vißer), Til Simon Ullrich (54. Colin Onyeocha) - Trainer: Göksan Arslan - Trainer: Christoph Gebhard

Schiedsrichter: Tristan Strunk (Xanten) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Hasan Aydin (5.), 1:1 Marco Olivieri (13.), 2:1 Abdulhamit Canim (16.), 2:2 Til Simon Ullrich (28.), 2:3 Hasan Aydin (35.), 2:4 Hasan Aydin (48.), 2:5 Aran Mohamed Salim (55.), 2:6 Aran Mohamed Salim (85.)



Mülheimer SV 07 – SuS 21 Oberhausen 7:1

Mülheimer SV 07: Atilla Yildiz, Henry Philipp Lücke (46. Bela Pankel), Michel Roth, Nick Bennmann, Robin Götze (63. Maid Music), Noah Jamal Schindlegger, Simon Grün, Kevin-Dean Krystofiak (58. Denys Kalashnik), David-Alexander Mazan, Pascal Roenz, Luca Felix Rausch (79. Justin Gramsch) - Trainer: Damir Salkovic

SuS 21 Oberhausen: Rene Carel, Chris-Evans Pieritz, Tom Schulokat, David Reidermann, Ife-Oluwa Awolaja, Alexander Louis Hernaut, Marco Matuszzak, Jonas Florczak, Fabio Theisen (46. Akin Aslantin), Brahim Mountacer (78. Noah Joel Krzyzanowski), Benludvig Elad (76. Kevin Skoda) - Trainer: Patrick Theisen

Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Kevin-Dean Krystofiak (7.), 2:0 Kevin-Dean Krystofiak (11.), 2:1 Brahim Mountacer (24.), 3:1 Luca Felix Rausch (37.), 4:1 Michel Roth (44.), 5:1 Luca Felix Rausch (56.), 6:1 Luca Felix Rausch (57.), 7:1 Pascal Roenz (63.)



Duisburger FV 08 – SuS 09 Dinslaken 4:2

Duisburger FV 08: Jonas Buschmann, Gracjan Adamowicz, Yu Taya (68. Miche-Joel Makomé-Mabouba), Sofiane Abdelhak Dellas, Yavuz Kalyoncu, Hüseyin Rasitoglou (14. El Hassan Lahjar), Ibrahima Sall, Aiyoub Andich (24. Torun Can Gül), Tayfun Yildirim (75. Philipp Asamoah), Yasar Emin Uzun, Ismail Öztürk - Trainer: Mustafa Öztürk

SuS 09 Dinslaken: Jan Rother, Maik Wosnitza (53. Viktor Klejonkin), Kevin Kolberg (60. Noah Donai), Erion Xhemajli, Joel Loretan (81. Tim Wollbrinck), Colin Schmitt, Max Suchomel (65. Ben Nehrling), Jannis Kipouros, Tim Waclawek, Sebastian Eisenstein (60. Lukas Kratzer), Stefan Frieler - Spielertrainer: Timm Golley

Schiedsrichter: Mahmut Öz - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Tayfun Yildirim (21.), 1:1 Stefan Frieler (32.), 2:1 Ismail Öztürk (38.), 2:2 Stefan Frieler (45.), 3:2 Ismail Öztürk (49.), 4:2 Ismail Öztürk (67.)



TuS Asterlagen – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 5:2

TuS Asterlagen: Ali Ehrary, Emre Can Aydin, Yunus Emre Turgut, Mario-Catalin Codreanu, Ahmet Aldemir, Enes Isiktas, Ferdi Acar, Khalil Al-Bazal, Metin Özmen, Derman Disbudak, Khalid Al-Bazaz - Trainer: Muhammet Isiktas

FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Hendrik Paul Bodo Bornschein, David Markovic, Daniel Minhorst, Jesko Dezelak, Tom Straub, Jakob Adam Kempken, Luis Gizinski (13. Enedin Hadrovic), Enedin Hadrovic, Astrit Krasniqi, Luca Marvin Hoff, Emir Karabegovic - Trainer: Abdelmalek Zenzoul - Trainer: Abdelaziz Zenzoul

Schiedsrichter: Marco Becker (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Astrit Krasniqi (16. Foulelfmeter), 1:1 Ferdi Acar (20. Foulelfmeter), 2:1 Khalid Al-Bazaz (24.), 2:2 Astrit Krasniqi (28.), 3:2 Khalid Al-Bazaz (62.), 4:2 Khalid Al-Bazaz (64.), 5:2 Khalid Al-Bazaz (82.)



SV Genc Osman Duisburg – Duisburger SV 1900 1:1

SV Genc Osman Duisburg: Ali Günes Karabiyik, Kareem Al Mefleh, Bünyamin Burak Sari, Enis Koray Kücük, Ugur Özmen, Hussein Alameddine, Mert Yagci, Felix Mpianza (85. Semir Demiri), Argjent Emrula (90. Baran Fidan), Ahmet Efe Aris, Emre Onur (46. Mahde Hadekhalaf Kaeede) - Trainer: Hakan Katircioglu - Co-Trainer: Tarkan Yildirim - Co-Trainer: Tugay Arslan

Duisburger SV 1900: Timo Mohr, Jan Stuber, Youmssi Fotso, Julian Grevelhörster, Raffael Schütz (82. Alexander Klug), Thomas Kirsch, Thilo Körperich, Kevin Sonneveld (57. Moritz Kerlen), Tim Ramroth (57. Noel Felten), Andre Meier (86. Kadir Yildirim), Maurice Rybacki (75. Mahmut Savci) - Trainer: Sergio Pinto Cruz - Trainer: Damian Opdenhövel

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Mert Yagci (41.), 1:1 Thilo Körperich (65.)

VfB Frohnhausen – Fatihspor Essen 2001 4:0

VfB Frohnhausen: Marko Razic, Dasilva Mavinga Matondo, Ilyas Khazaz, Rida Hallak (79. Daniel Kalala), Milad Mansoori, Issa Issa (70. Mohamed Said), Canel Ucan (79. Jonas Yunus Erdogmus), Essowavana Gbegouni (70. Issa Adnan Said), Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike, Komlan Agbégniadan (70. Kevin Zamkiewicz) - Trainer: Chamdin Said

Fatihspor Essen 2001: Sebastian Skrzynski, Sami Essa Suleiman (49. Can Tunctürk), Serhat Yirmibes, Ege Akay, Samed Fidan, Jez Frempong (54. Cihan Aksakal), Baki Caki, Emre Bektas (58. Alper Dinc), Oktay Cinar, Eugene Ofosu-Ayeh - Trainer: Adem Durmus

Schiedsrichter: Marius Kasten - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Samir Laskowski (2.), 2:0 Komlan Agbégniadan (41.), 3:0 Samir Laskowski (52.), 4:0 Mohamed Said (73.)



DJK Arminia Klosterhardt – Spvgg Sterkrade-Nord 2:3

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Meik Kunz (46. Jannik Bystron), Vladyslav Azaronok, Lennart Elias Rühl, Phil Wolff (72. Aiman-Mohammed Faraj), Samuel Zegadlo, Fabian Abel, Max Langerbein, Jan-Niklas Pia, Melvin Glogic (67. Johnathan Sauceda) - Trainer: Marcel Landers

Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Malte Simon Benninghoff, Lukas Kallweit (60. David Alexander Forbeck), Felix Brüggenhorst, Kevin Corvers, Fabian Drieschner, Nick Perenz, Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi, Elias Rams (69. Paul Overhoff), Oguzhan Mirac Cengiz - Trainer: Oguzhan Cuhaci

Schiedsrichter: Serkan Piricek - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Elias Rams (11.), 1:1 Samuel Zegadlo (35.), 1:2 Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (42.), 2:2 Max Langerbein (53.), 2:3 Kevin Corvers (64.)



TuSEM Essen 1926 – Sportfreunde Königshardt 4:1

TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Nico David Erbslöh (46. Sven Kersten), Florian Pawelzik, Nour-Eddine Artey, Rico Zölzer, Lukas Paulun, Serkan Özer (85. Christopher Schmidt), Frederick Gipper, Fabio Herrmann (66. Rico Frederik Hoffmann), Daniel Zurmühlen (68. Jan Guthoff), Leo Derksen (73. Modou Jaiteh) - Trainer: Lucas Bründermann

Sportfreunde Königshardt: Chris Schmelt, Dennis Schlenski (68. Uygar Coskun), Mathias Grgic (78. Muris Kesko), Finn Busian (68. Mert Kaya), Laurenz Hübinger (68. Sven Ebbe Süsselbeck), Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour, Maurice Gardey, Lukas Hartmann, Simon Palmen (78. Marcel Gabor) - Trainer: Kenan Hodzic

Schiedsrichter: David Alexander Dreyer - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Lukas Paulun (26.), 2:0 Rico Zölzer (52.), 3:0 Lukas Paulun (63.), 3:1 Finn Busian (68.), 4:1 Jan Guthoff (90.)



Sportfreunde Niederwenigern II – FC Blau-Gelb Überruhr 7:1

Sportfreunde Niederwenigern II: Marius Nieland, Florian Finger, Marcel Modro, Marius Beyer (46. Noah Seyer) (78. Luca Jürgen Margref), Leon Welticke (60. Matthias Hendricks), Lutz Dahlhaus, Paul Beyer, Niklas Niggemeyer, Marcel Schräer (70. Nico Van Der Heuvel), Hendrik Maximilian Fülber, Justin Barke (78. Tom Mianecki) - Trainer: Lars Diefenthal

FC Blau-Gelb Überruhr: Julius Klaus Witzler, Andreas Angerer (21. Bilal Gökyesil), Selmir Hanici, Chafiq Guettari, Alexandru-Gabi Gheorghe (83. Plamedi-Zola Makengo), Joab Jeshir Jambooz Lancheros (68. Yoshitaka Myojin), Adil Lamrini (68. Abbas Ahmed), Harry Owusu Amponsah, Faithful Gold-Toluhi, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura - Trainer: Sascha Tautges

Schiedsrichter: Ömer Iscan (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Hendrik Maximilian Fülber (3.), 2:0 Hendrik Maximilian Fülber (13.), 3:0 Niklas Niggemeyer (26.), 4:0 Leon Welticke (30.), 4:1 Faithful Gold-Toluhi (69.), 5:1 Marcel Schräer (70.), 6:1 Justin Barke (78.), 7:1 Nico Van Der Heuvel (89.)



SV Burgaltendorf – Rot-Weiss Essen II 3:3

SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Tim Karkau (46. Jannis Böhner), Kevin Barra, Denis Naumov (68. Sky Eric Lietzau), Mehmet Can Köstekci, Michael Siminenko, Laurin Kamperhoff, Kiros Galatidis (57. Jonas Rölver), Nico Großheimann (76. David Moreno Gonzalez) - Trainer: Andreas Krippel

Rot-Weiss Essen II: Malte Brüning, Burak Bahadir, Marvin Paulsen, Artin Kordi, Kevin Grund (72. Timo Dargel), Luiz-Simon Kreisköther (79. Mirco Konarkowski), Mehmet Demirci, Arda Islam (71. Hamid Kuka), Marcel Platzek (84. Luis Förster), Joel Bema, Jan-Luca Geurtz (50. Aslan Nadojan) - Trainer: Stefan Lorenz

Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal) - Zuschauer: 252

Tore: 0:1 Burak Bahadir (26. Foulelfmeter), 0:2 Artin Kordi (44.), 0:3 Marcel Platzek (45.+1), 1:3 Jonas Rölver (74.), 2:3 Laurin Kamperhoff (90.), 3:3 Leon Metke (90.+6)



Dostlukspor Bottrop – DJK Arminia Lirich 1920 0:0

Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Berat Arslan, Emre Ünlü (46. Leandro Saieva), Jan Endres, Baris Erdogan, Arda Olgur, Tolga Yildirim, Khaled Al-Kadi, Nassim Ahkim, Hussein Maatouk (77. Heshyar Khalo), Ismail Talha Uzan (77. Sercan Istek) - Trainer: Can Uçar

DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow, Dominik Krath, Albin Alimusaj, Allan Zuna, Anthony Annan (68. Jeremiah Bonsu Kwateng), Max Bachleda, Marouan Jenfi, Jihan Jeremi Bayram, Yahia El-Haouari (68. Hussein Qasim Abdo), Andre Peters - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

Schiedsrichter: Sebastian Bock (Hamminkeln) - Zuschauer: 100

Tore: keine Tore



Vogelheimer SV – Heisinger SV 4:1

Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Yannik Schümberg, Marc Nickel, Janik Noah Eichmann (72. Teruhisa Okabayashi), David Dottai, Obiora Uzukwu, Enes Yilmaz (67. Mika Luis Pfundner), Ilhan Copcu (87. Glory Samuel Kamamona), Naoufal Nouri, Ayman Jalti (81. Domagoj Zovko), Can Funke - Co-Trainer: Dominik Baruffolo - Trainer: Carsten Isenberg - Co-Trainer: Tobias Vietz

Heisinger SV: Julian Robert, Lukas Hunhoff (79. Muhammed Kiyak), Marvin Prellwitz, Pascal Gründer (78. Mahdi Srour), Steffen Köfler, Julian Bluni, Lein Frehmann, Luca Krämer (46. Lukas Gerrits), Tobias Köfler, Jonas Lippeck, Jan-Lukas Lippeck (79. Philipp Reichardt) - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt

Schiedsrichter: Frank Saßmannshausen (Oberhausen) - Zuschauer: 47

Tore: 1:0 Can Funke (10.), 2:0 Can Funke (41.), 2:1 Lein Frehmann (50.), 3:1 Naoufal Nouri (62.), 4:1 Can Funke (69.)



Fortuna Bottrop – SuS Haarzopf 3:1

Fortuna Bottrop: Cedric Lohe, Kevin Michalik, Thilo Grollmann, Marcel Hegemann (68. Robin Nordmann), Jan Larisch, Nick Sommer (81. Can Michalski), Stefan Pitkowski (71. Hannes Ostgathe), Amanuel Haile, Ben Maarten Jansen, Lennart Dickmann (93. Nils Peltzer), Lennart Jablonski (85. Emre Kilic) - Trainer: Sebastian Stempel

SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Julian Piontek (81. Thierry Buma), Marlon Paul Keller (53. Jan Seeling), Timo Brandt, Maximilian Härtel, Justin Kaiser, Michael Seidelmann, Ben Ansorge (79. Thomas Denker), Ilyas-Aboulkacim Afaya, Fabian Sörries (46. Felix Franken), Yunosuke Seo (60. Matteo Viefhaus) - Trainer: Matthias Walter

Schiedsrichter: Julian von Tessmer - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Thilo Grollmann (35.), 2:0 Nick Sommer (46.), 2:1 Ben Ansorge (63.), 3:1 Can Michalski (90.)



SpVgg Sterkrade 06/07 – SpVgg Steele 3:1

SpVgg Sterkrade 06/07: Jannis Heins, Serkan Karaüzüm (46. Damian Vergara Schlootz), Lukas Geers, Mats Müller, Said Aljumaa (46. Finn Müller), Enver Ünal, Gerrit Kriegisch, Moritz Anderheide, Sverre Müller, Maximilian Felix Zachariasz (75. Artur Stankewizius), Aaron Langen - Trainer: Lars Mühlbauer - Co-Trainer: Jannik Bauer

SpVgg Steele: Max Gerd Nawrath, Dominic Hörstgen (80. Alexander Piwetz), Leon Tüns, Christoffer Mbombo, Dominik Bongartz (80. Fabian Handke), Lirim Imeri, Maurice Jednicki, Tatsuro Sakamoto, Dominik Faber (64. Enosch Kpessou), Thoma Bubullima, Benedict Uwa Davis-West (70. Ruben Ampong) - Trainer: Dirk Möllensiep

Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Thoma Bubullima (33.), 1:1 Sverre Müller (42. Foulelfmeter), 2:1 Aaron Langen (90.+3), 3:1 Sverre Müller (90.+6 Foulelfmeter)

