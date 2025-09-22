7:4-Torfestival in Fürstenwalde – SG Schulzendorf bleibt makellos

Die Landesklasse Ost bot am Abschluss des 4. Spieltags eine geballte Ladung an Toren, Emotionen und Dramatik. Während Schulzendorf weiter an der Spitze marschiert, lieferten Fürstenwalde II und Großbeeren ein wildes Spektakel mit elf Treffern. Dahlewitz und Wünsdorf feierten klare Siege, Teltow jubelte spät und Guben Nord durfte den ersten Dreier bejubeln.

Die Partie begann mit viel Tempo und Leidenschaft. Markendorf, das zuletzt mit einem Kantersieg gegen Union Bestensee aufhorchen ließ, wollte seine Heimstärke nutzen. Frankfurt II, das bislang ungeschlagen in die Saison gestartet war, zeigte sich jedoch von Beginn an sehr konzentriert. Im ersten Durchgang standen beide Abwehrreihen kompakt, sodass Torchancen Mangelware blieben. Nach der Pause aber übernahm Frankfurt II das Kommando. In der 54. Minute brach Rick Drews den Bann, als er die Gäste in Führung brachte. Nur 14 Minuten später war es erneut Rick Drews, der auf 2:0 erhöhte. Mit seinem Doppelpack stellte er die Weichen klar auf Sieg. Die Schlussphase war von Hektik geprägt. Zunächst sah Dustin Berger in der 87. Minute für Frankfurt II die Rote Karte, ehe es in der Nachspielzeit noch turbulenter wurde: Ole Achtenberg vom SV Blau-Weiss Markendorf und Jakub Mizerski von den Gästen mussten beide in der 90. Minute ebenfalls jeweils mit Rot vom Platz. ---

Vor 20 Zuschauern erkämpfte sich Union Bestensee einen wichtigen 3:1-Heimsieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Paul Niesler in der 49. Minute für die erlösende Führung. Nur zwei Minuten später legte John Janisch nach und stellte auf 2:0. Dynamo Eisenhüttenstadt kämpfte sich jedoch zurück: Oliver Weniger verkürzte in der 62. Minute auf 1:2. Doch die Gastgeber ließen sich nicht mehr aus der Spur bringen. Florian Kluwe sorgte in der 78. Minute für das 3:1 und machte den Heimsieg perfekt. ---

Ein wahres Fußball-Spektakel erlebten die Zuschauer in Fürstenwalde. Schon in der 2. Minute brachte Fabian Goldhahn die Gäste aus Großbeeren in Führung. Doch Union II drehte die Partie schnell: Ayyubbek Kulbekov glich in der 14. Minute aus, ehe Eric Fiedler (31.) und Marvin Fischer (38.) für die 3:1-Pausenführung sorgten. Nach dem Seitenwechsel legte Tom Haack in der 52. Minute nach, ehe erneut Fabian Goldhahn für die Gäste traf (54.). Patrick Hagen erhöhte in der 68. Minute per Foulelfmeter auf 5:2. Eric Fiedler (80.) und Ayyubbek Kulbekov (85.) bauten die Führung weiter aus, ehe Lucas Peyler in der 90. Minute den 7:4-Endstand markierte. Bitter für Großbeeren: Fabian Goldhahn scheiterte in der 87. Minute mit einem Foulelfmeter an Keeper Leon Winkelmann. ---

Wünsdorf überrollte den FSV Admira in den Anfangsminuten. Innerhalb von nur zehn Minuten erzielte Maximilian Hofmann einen lupenreinen Hattrick (14., 18., 23.). Spartak Doda erhöhte in der 24. Minute auf 4:0 und sorgte für klare Verhältnisse. Admira konnte nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Max Gründemann erzielte in der 79. Minute den 1:4-Ehrentreffer, doch am klaren Auswärtssieg des MTV Wünsdorf änderte das nichts mehr. ---

Die Zuschauer in Dahlewitz sahen eine einseitige Begegnung, die früh entschieden war. Fabian Szkoda brachte die Hausherren bereits in der 10. Minute in Führung. Rene Blume erhöhte in der 17. Minute, ehe sein Bruder Marcel Blume in der 38. Minute nachlegte. Kurz vor der Pause erzielte erneut Rene Blume das 4:0 (43.). Zwar verkürzte Leon Brecht in der 50. Minute per Foulelfmeter für Königs Wusterhausen, doch die Gastgeber spielten unbeeindruckt weiter. Florian vom Hagen (54.) und Dominique Heese (64.) stellten den 6:1-Endstand her. ---

Das Duell in Teltow lebte von der Spannung bis in die Nachspielzeit. Hannes Rehbein brachte die Gäste aus Schöneiche II in der 12. Minute in Führung. Danach rannte Teltow lange vergeblich an. Erst in der 88. Minute fiel der Ausgleich – allerdings durch ein Eigentor von Leonhard Schulze. Damit war die Partie aber noch nicht beendet. In der 90.+3 Minute traf Patryk Manczyk zum 2:1 und ließ den Teltower FV über einen Last-Minute-Sieg jubeln. ---

Vor 94 Zuschauern feierte der Breesener SV Guben Nord einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen den MSV Zossen. Luca Bäcker war der Mann des Tages. Mit Treffern in der 9. und 33. Minute brachte er sein Team früh auf die Siegerstraße. Justin Lehmann erhöhte in der 66. Minute auf 3:0, ehe Luca Bäcker mit seinem dritten Treffer in der 78. Minute den Schlusspunkt setzte. ---

Der Tabellenführer Schulzendorf unterstrich erneut seine Klasse. Steven Ewaldt eröffnete den Torreigen in der 18. Minute. Emilio Köhler legte doppelt nach (27. und 33.) und stellte die Weichen schon vor der Pause auf Sieg. In der zweiten Halbzeit traf Oskar Praus in der 61. Minute zum 4:0-Endstand. Schulzendorf bleibt damit makellos an der Spitze und untermauert seine Titelambitionen.