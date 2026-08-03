7:3-Torgala zum Saisonauftakt

Der VfB erwischte einen Start nach Maß. In der munteren Anfangsphase war es der Torschützenkönig der vergangenen Saison, Domenic Schuh, der nach drei Uhrzeiger-Umdrehungen die Einheimischen in Führung brachte. Wer jedoch dachte, Fraulautern würde sich dadurch schocken lassen, täuschte sich. Wenige Momente nach dem Rückstand hatten die Gäste eine Riesenchance, die VfB-Keeper Timon Schmitt vereiteln konnte. Es entwickelte sich eine offene Partie, in dem die Gäste mehr und mehr ins Spiel fanden. Nach einer guten halben Stunde belohnte sich der SVF in Person von Lukas Haffner, der eine Hereingabe von Connor Strössner zum Ausgleich nutzen konnte. Mit dem Halbzeitpfiff gelang Fraulauern sogar der Führungstreffer. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabine.

Zehn Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da kam es zu der spielentscheidenden Szene. Fraulauterns Connor Strössner brachte Differtens Jannic Müller 22 Meter vor dem Tor zu Fall. Die Unparteiische zögerte keine Sekunde und gab Strössner die Rote Karte. "Ein umstrittener Platzverweis kippte in der 56. Minute eine bis dahin ausgeglichene Begegnung, in der wir nicht unverdient in Führung lagen. Trotz einer kämpferisch guten Leistung, hatten wir bei dieser Gluthitze und bei 35 noch zu spielenden Minuten der herausragenden Offensive der Gastgeber letztlich nicht mehr genug entgegenzusetzen", so ein zerknirschter Gäste-Trainer Christian Zellner.