7:3-Torfestival-Sieg von Balzfeld/Horrenberg gegen VfR Walldorf 2

Nach der ersten Saisonniederlage von Balzfeld/Horrenberg war man gespannt, wie die Jungs darauf reagieren. Von Beginn an ließ das Team von Coach Normen Zimprich allerdings keine Zweifel am Sieg aufkommen. Weidner eröffnete den Torreigen in der 18. Minute, ehe Ronellenfitsch L. (26.) und erneut Weidner (35.) nachlegten. Kurz vor der Pause sorgte Ronellenfitsch M. für den 4:0-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Heimmannschaft auf 5:0 durch Köken (53.), schaltete dann allerdings einen Gang zurück – und das nutzten die Gäste. Mit zwei schnellen Treffern durch Werner und Wall (55. und 61. Minute) kamen sie kurzzeitig heran und sorgten für etwas Spannung. Doch dann antwortete die Heimmannschaft durch Quelhas da Silva T. und vergrößerte den Abstand wieder (68.) Zwar verkürzte Walldorf auf 6:3 durch Hümmler (83.), den Schlusspunkt setzte allerdings Dasdelen mit einem sehr sehenswerten Freistoßtor (85.). Unterm Strich war es ein torreiches, unterhaltsames Spiel mit einer besseren Heimmannschaft, die vor allem in der ersten Hälfte überzeugte. Trotz zwischenzeitlicher Schwächephase geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung.