– Foto: Thomas Martner

7:3! Furiose Young Boys Balkan kurz vorm Ziel Relegation zur Bundesliga: Pfarrkirchener Futsal-Team besiegt Blumenstadt und hat nun am 18. Mai Matchball gegen Mainz Verlinkte Inhalte Futsal RL Süd Young Boys Balkan

Was für ein Abend in Pfarrkirchen! Vor rund 400 Zuschauern in der Dreifachturnhalle ging es für die Young Boys Balkan am Samstag um alles – und sie lieferten. Am dritten Spieltag der Relegation um den Aufstieg in die Futsal-Bundesliga entschieden sie das Rückspiel gegen Blumenstadt United aus Erfurt mit 7:3 für sich und stehen damit ganz dicht vor dem großen Coup.

"Beide Teams wussten: wer hier gewinnt, hat den Aufstieg in die Bundesliga in der eigenen Hand. Das Hinspiel haben wir bitter mit 3:7 verloren – damals unsere schwächste Leistung seit Vereinsgründung. Doch dieses Mal war alles anders. Die Mannschaft war top motiviert, fokussiert und hat dem Gegner keine Chance gelassen. Der Qualitätsunterschied war deutlich und wir haben gezeigt, wozu wir fähig sind", berichtet Trainer Almedin Ljutic. Angeführt von Dreifachtorschütze Mirza Hasanovic traten die Hausherren von Anfang an sehr dominant auf und führte nach Treffern von Emir Softic und Haris Sistek früh mit 2:0. Diese Führung bauten sie in der zweiten Halbzeit sukzessive aus und feierten somit einen ungefährdeten 7:3-Erfolg. "Wir haben wieder genau so konzentriert gespielt wie in Mainz. Defensiv nicht viel zugelassen, sehr präsent im Zweikampf und eiskalt vorm Tor wieder. Riesigen Respekt an die Mannschaft", so der sportliche Leiter Helmut Berlehner.

Nach dem 8:2 in Mainz führen die Young Boys somit die Tabelle der Dreiergruppe an und brauchen unabhängig vom Ergebnis des Duells der beiden Konkurrenten, die am kommenden Sonntag aufeinandertreffen, im abschließenden Match zuhause gegen die TSG Mainz nur noch einen Punkt, um den Traum vom Aufstieg in die Bundesliga Realität werden zu lassen. "Wir stehen jetzt mit sechs Punkten auf Platz eins. Ein Punkt am 18. Mai gegen Mainz – und der Aufstieg in die Bundesliga ist perfekt", weiß auch Coach Ljutic.