7:3 Chancen, aber Ausgleich glücklich in der 95 Minute

BSV Halle-Ammendorf getan Romonta Amsdorf 2:2 (0:1)

Am Ende glücklich, aber nimmt man die heraus gespielten Chancen, mehr als verdient. Aber der Reihe nach: Amsdorf kam besser in das Spiel und hatte durch Gründer zwei " Halbchancen". Einmal warf sich Stamer ihn in den Weg und einmal klärte Schöneck seine Eingabe zur Ecke. So ab Minute 12 kam Ammendorf besser ins Spiel. Der erste Abschluß von Klarner ging links vorbei, die erste Großchancen hatte Sachs in der 16', als er allein auf Tretropp zu lief und von einem Abwehrspieler abgeträtscht wurde. Bei Hartmanns Abschluss blieb wieder der Romonta Schlußmann Sieger (26').Der BSV hatte aber auch einige Fehler im Spielaufbau (Liese, Hotopp). In der 38' wie man so schön sagt " aus dem Nichts" traf der erste Abschluß der Gäste durch Jurkiewicz nach Vorlage von Stache ins Ammendorfer Tor. Der BSV hatte kurz vor der Pause die Ausgleichschance, doch erst scheiderte Klarner und dann Hotopp im Nachschuß an Tretropp. Nach der Pause verletzte sich Gründer der durch Völkner ersetzt wurde(53'). In der 57' ließ Hartmann die nächste Ausgleichschance liegen. Er wollte den Romonta Schlußmann ausspielen und blieb an ihm hängen.