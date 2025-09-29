7:2 – RW Kirchlengern dreht in der zweiten Halbzeit mächtig auf

Wird es beim FC RW Kirchlengern eine ganz besondere Saison in der Vereinsgeschichte? Nach dem 8. Spieltag in der Landesliga grüßen die Rot-Weißen jedenfalls von der Tabellenspitze, die am Sonntag mit einem fulminanten 7:2 (3:2)-Erfolg über den 1. FC Nieheim eingenommen nwurde. Am kommenden Sonntag, 5. Oktober, ist der Spitzenreiter übrigens erneut auf dem Sportplatz an der Else zu sehen, dann gegen den Hövelhofer SV (Anstoß 15.45 Uhr).

Dort verfolgten gegen Nieheim etwa 100 Zuschauer die Partie, in der es zunächst nicht nach einem so klaren Ergebnis aussah. Rückkehrer Artem Panasenkov brachte die Hausherren zwar in der 12. Minute in Führung, doch nach einem Doppelpack von Tobias Puhl in der 20. und 30. Minute lagen plötzlich die Gäste aus dem Kreis Höxter vorn. Umso wichtiger war die schnelle Antwort der Gastgeber, die wieder einmal Lennard Wüllner zum 2:2 (33.) besorgte. Mental wichtig auch das 3:2, das Jarno Kassebaum in der Nachspielzeit gelang und die Rot-Weißen mit einer Führung in die Kabine gehen ließ.

In der zweiten Halbzeit war RWK dann nicht mehr zu stoppen. Artem Panasenkov in der 62. und Lennard Wüllner mit seinem schon zehnten Saisontor in der 67. Minute per Strafstoß stellten auf 5:2, Mannschaftskapitän Dennis Quirin war das 6:2 (78.) vorbehalten, den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Omar Khaled in der 88. Minute.

„Zunächst wünscht auch RW Kirchlengern dem verletzten Spieler des TuS Dünne alles Gute“, stellte Co-Trainer Marcel Thelen voran. „Es war ein schwieriges Spiel trotz des am Ende klaren Ergebnisses, weil wir in der ersten Halbzeiten einige Unsauberkeiten im Spiel hatten. In der zweiten waren wir dann spielbestimmend und haben zu unser Qualität gefunden, die uns in dieser Saison mit dem jetzt breiteren Kader auszeichnet. Am Ende hätten es sogar zwei, drei Tore mehr sein können.“ Thelen und Cheftrainer Daniel Halfar sind mit der Momentaufnahme vollauf zufrieden. „17 Punkte nach acht Spielen hätte jeder bei uns unterschrieben. Wir können auch so selbstbewusst sein und sagen, dass wir zu recht da oben stehen. Dennoch bleiben wir demütig und mit beiden Füßen auf dem Boden, zumal es in der Liga sehr eng zugeht und man jede Woche voll da sein muss“, meint Thelen. Für die Rot-Weißen war es übrigens das erste von jetzt vier Heimspielen in Folge, „in denen wir unsere Heimstärke ausspielen wollen“.