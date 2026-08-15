7:2-Offensivspektakel in Molfsee: Probsteier SG überrollt Eidertal II von Ismail Yesilyurt · Heute, 21:48 Uhr · 0 Leser

Azem Mehanovic (Probsteier SG) war der Strippenzieher aus dem defensiven Mittelfeld. – Foto: Ismail Yesilyurt

Ein torreiches Fußballfest erlebten die Zuschauer bei der SpVg Eidertal Molfsee II. Für die Gastgeber endete der 4. Spieltag am Freitagabend mit einer ernüchternden 2:7 (2:3)-Heimniederlage gegen die Probsteier SG 2012. Während die Gäste aus aus dem ostholsteinischen Schönberg mit einer taktisch disziplinierten Leistung und Spielfreude überzeugten, offenbarte die Reserve der SpVg Eidertal eklatante Lücken im Defensivverbund. Was vielleicht auch darin begründet liegt, dass konditionelle Defizite dazu führten.

Probsteier Frühstart und Eidertaler Comeback-Qualitäten Die Gäste, Tabellenführer, erwischten ein gutennStart. „Am Anfang des Spiels haben wir wirklich gleich die Kontrolle übernommen“, berichtete PSG-Coach Jörg Ahrens. Nach den Treffern von Delpiero Bamm (11.) und Lennart Reinke (27.) sah alles nach einem souveränen Durchmarsch der Probsteier aus. Doch Eidertal bewies Moral: Nur eine Minute nach dem 0:2 verkürzte Fin Bartels, und vor der Pause gelang Jasper Bandholt sogar der 2:2-Ausgleich (40.).

Max Walter (li., SpVg Eidertal Molfsee) gegen Lennart Reinke (Probsteier SG). – Foto: Ismail Yesilyurt

„Die spielerische Klasse von den Einzelspielern von Eiderthal kam immer wieder fadenweise zum Tragen“, erkannte Ahrens an. Dass es zur Pause dennoch mit einer knappen 3:2-Führung für die Gäste in die Kabinen ging, lag an Lennart Reinkes Treffer in der Nachspielzeit (45.+3), der den psychologischen Vorteil zurück auf die Seite der Probsteier brachte.

Taktische Anpassung führt zum Kantersieg In der Halbzeitpause justierte Jörg Ahrens an den entscheidenden Stellschrauben: „Wir sind zu passiv gewesen. Der Innenverteidiger sollte dann mit rausschieben und den Stürmer mit aufnehmen.“ Zudem wurden die Zuordnungen bei den Aufbauversuchen der Molfseer über Finn Matthes präzisiert. Die Anpassung trug sofort Früchte: „In der zweiten Halbzeit haben wir dann, ja, uns kann man schon fast sagen, rausgespielt und super Kombinationsfußball gezeigt.“ Mit zwei Treffern von Sherko Ali (48., 62.) und einem Doppelpack von Bennet Nitta (82., 90.+4) schraubten die Gäste das Ergebnis auf einen in dieser Höhe verdienten 7:2-Erfolg.

2:2-Jasper Bandholt (SpVg Eidertal Molfsee) schirmt den Ball gegen den späteren Torschützen Bennet Nitta (Probsteier SG) ab. – Foto: Ismail Yesilyurt