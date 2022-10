72 Minuten ohne Höhepunkte Landesligist FC Kaunitz macht kein gutes Spiel. Dennoch gelingt ein Heimsieg.

„Wir haben gewiss kein gutes Spiel gemacht. Aber es tut einfach mal wieder gut, vor heimischem Publikum drei Punkte einzufahren,“ sagte ein erleichterter Maik Uffelmann. Zum Glück für die Kaunitzer ließ auch der TuS Lohe fast jegliche Torgefahr vermissen. Da konnte dessen Trainer Aleksander Knezevic noch so engagiert und lautstark coachen, wie er auch auf seinen Stationen beim SC Verl, FC Gütersloh, SC Wiedenbrück oder Victoria Clarholz als Spieler agiert hatte.

FCK-Torhüter Alexander Leier musste in der 47. Minute bei einem Distanzschuss von Narge-Niko Boyagian einmal höllisch aufpassen, blieb ansonsten aber ohne ernsthafte Prüfung. Im Spiel gegen den Ball machten die Gäste indes fast alles richtig und unterbanden früh den Spielaufbau des FC Kaunitz. Die Mannen von Trainer Uffelmann machten es dem Gegner mit vielen ungenauen Zuspielen in die Spitze und fehlerhaften Dribblings aber auch sehr leicht.

Vielleicht lag es aber auch an der frühen Umstellung im Spiel des FCK, dass die Offensivaktionen so schnell verpufften. Maximilian Klaas schied mit einem Handbruch aus und der zunächst als zweiter Angreifer neben Fabian Kristkowitz aufgebotene Bastian Just musste auf die Sechs wechseln. Damit blieb nur der Ex-Verler als ballsichere Anspielstation in der gegnerischen Spielhälfte.

Zu wenig, um Dauerdruck gegen einen gut gestaffelten Gegner aufzubauen. Bis zur 72. Minute plätscherte die Partie ohne Höhepunkte dahin, dann schlug Pascal Hanna fast von der Eckfahne aus einen Ball scharf auf den kurzen Pfosten und Fabio Kristkowitz spitzelte die Kugel vor seinem Gegenspieler und Lohes Torhüter Jan Sebastian Strate über die Linie zum 1:0. Beim zweiten Kaunitzer Tor verdiente sich Kristkowitz den Scorerpunkt, als er Torschütze Joel Kirsch mit dem Kopf perfekt zum erfolgreichen Torschuss einlud (83.).

FC Kaunitz: Leier – Bürmann, Frosch, Blomberg, Holtermann – Hohmann (79. Nepke), Szepurek (84. Kaspar), Klaas (10. Hanna), Stickling (63. Kirsch) – Kristkowitz (86. Ghail), Just.

Tore: 1:0 (72.) Kristkowitz, 2:0 (83.) Kirsch.