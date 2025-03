7:2 in zwei Spielen: Deisenhofen II bleibt Planeggs Angstgegner

Die U23 des FC Deisenhofen ist in dieser Bezirksligasaison ohne Zweifel der Angstgegner für den SV Planegg-Krailling: Nach dem 3:1-Sieg in der Vorrunde gewann sie das Rückspiel gegen den Tabellenzweiten zu Hause mit 4:1 (1:0). Zum Vergleich: In den anderen 18 Partien kassierte Planegg nur zehn Tore.