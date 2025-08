7:2 in Aßlar: Wie hat der FC Werdorf das geschafft?

Aßlar. Was ist da am vergangenen Sonntag in Aßlar passiert, als der FC Werdorf den „großen Bruder“ mit 7:2 düpiert hat? Ein Derbywunder durch die Gäste? Nur ein einmaliger Ausreißer nach oben? Oder doch der erklärbare Auftakt zu „einer geilen Saison“, wie Mike Sinkel hofft. Bei ihm, dem 33-jährigen Werdorfer Goalgetter, dem im denkwürdigen Nachbarschaftsduell gleich vier Tore gelungen sind, hat diese Redaktion nachgefragt: 7:2 – wie hat der FC Werdorf das geschafft?