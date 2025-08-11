„7:1 spricht für sich“ VfL Wahrenholz setzt im Auswärtsspiel ein deutliches Zeichen Verlinkte Inhalte BZL Braunschw. St. 1 Wahrenholz Wilsche-Neub

Mit einem überzeugenden 7:1-Auswärtssieg beim VfR Wilsche-Neubokel hat der VfL Wahrenholz am Wochenende ein deutliches Ausrufezeichen in der Bezirksliga Braunschweig 1 gesetzt. Von Beginn an dominierten die Gäste das Geschehen und ließen dem Gastgeber kaum Raum zur Entfaltung.

„Wilsche hatte in der ersten Halbzeit keinen Torschuss, keine Halbchance – nichts“, sagte VfL-Trainer Marcel Neumann. „Wir haben die in der eigenen Hälfte eingeschnürt, hatten viele Ballgewinne und ein starkes Pressing.“ Durch die frühe Führung von Simon Janetzko (14.) und den Treffer von Marlon Hanse (26.) gingen die Gäste verdient mit 2:0 in die Pause. „Das Spiel hätte auch 3:0 oder 4:0 zur Halbzeit stehen können, wir hatten noch weitere Chancen“, ergänzte Neumann. Nach dem Seitenwechsel zeigte Wilsche zunächst eine stärkere Leistung und kam durch Mika Pieper zum 1:3-Anschlusstreffer. „Wir waren beim Gegentor einmal zu gierig im Pressing und haben die Restverteidigung vergessen“, analysierte Neumann. „Doch wir haben schnell wieder reagiert und das 4:1 gemacht.“

„Danach hat sich Wilsche in meinen Augen aufgegeben“, so der Trainer weiter. Wahrenholz nutzte die Überzahl und erhöhte durch Marlon Hanse, der insgesamt vier Tore erzielte, sowie durch Norman Balke auf 7:1. „Die Einwechselspieler haben nochmal richtig Dampf gemacht, und mit viel Spielwitz und Überzeugung ist so ein gutes Ergebnis zustande gekommen“, lobte Neumann. Abschließend zog er ein positives Fazit: „7:1 spricht für sich. Ich bin froh, dass wir den Schwung aus der guten Vorbereitung mitnehmen konnten – das war unser Ziel. Jetzt gilt es, die Vorbereitung auf SV Gifhorn zu fokussieren. Dort haben wir noch eine kleine Rechnung offen und wollen den ersten Heimsieg einfahren.“