7:1: Sportfreunde Troisdorf schicken SV Hellas in die Kreisliga B

Was sich seit mehreren Monaten angebahnt hat, ist jetzt Fakt: Der SV Hellas Troisdorf steigt in die Kreisliga B ab. Bei nur sechs Punkten aus 25 Spielen und 19 Punkten Abstand zum rettenden Ufer ist der Klassenerhalt für das Tabellenschlusslicht nicht mehr zu schaffen. Den entscheidenden Stoß versetzten die Sportfreunde Troisdorf den Ortskollegen am Sonntag - und gingen dabei nicht besonders zimperlich vor.

Gleich siebenmal klingelte es im Kasten des SV Hellas. Bilal Barouag, Alexsandro Dos Anjos Campos, Marek Kalkan und Abderafie Khabza schraubten den Spielstand noch vor der Halbzeitpause auf 4:0 hoch. Kalkan schnürte in der 47. Minute den Doppelpack, Barouag war dank seiner Treffer in der 79. und per Foulelfmeter in der 82. Spielminute sogar dreimal erfolgreich. Der spielende SV-Co-Trainer Evangelos Apostolidis sorgte in der 84. Minute immerhin noch für den Hellas-Ehrentreffer.

Spieltext SV Umutspor - TuS Mondorf II

Der SV Umutspor Troisdorf hat derweil einen gewaltigen Schritt vom Abstieg weggemacht. Gegen den TuS Mondorf II setzte sich der Tabellenzehnte mit 3:1 durch. Rachid Eckert hatte die TuS-Reserve nach gut 20 Minuten in Front gebracht, Blendon Bajrami hatte kurz vor der Pause aber die Antwort parat und glich aus. In der zweiten Minute der Nachspielzeit drehte Umutspor das Spiel dann sogar komplett: Umut Kizilyar traf zum 2:1. In der 70. Minute nahm sich Musa Mustafa Buda aus der Distanz ein Herz und erhöhte auf 3:1 - der Endstand in diesem Sechs-Punkte-Spiel. Die rote Karte von Mondorfs Marc Wolf setzte einen Strich unter den bitteren TuS-Nachmittag. Mondorf steht mit 27 Punkten nur zwei Zähler über der Abstiegszone, der SV Umutspor springt am TuS vorbei und hat nun 29 Punkte auf dem Konto. Die weiteren Spiele des 25. Spieltags