7:1: Sorgenkind Bröltaler SC sendet beeindruckendes Lebenszeichen

Dieser 27. Spieltag in der Kreisliga A Sieg hat wieder einmal gezeigt, wie kurios die Ergebnisse Richtung Ende der Saison mitunter werden. Das Paradebeispiel befindet sich in diesem Fall am unteren Ende der Tabelle: Eigentlich hat der Bröltaler SC den TSV Wolsdorf zu einem klassischen Abstiegskracher gefordert. Der TSV hätte sich mit einem Sieg retten können - aber es kam ganz anders.