7:1-Sieg ist ein Brustlöser für U19 des SC St. Tönis

Der SC St. Tönis feiert einen Kantersieg. – Foto: Jens Terhardt

War das der Befreiungsschlag für die A-Junioren des SC St. Tönis in der Niederrheinliga? Einiges spricht dafür, denn das Team von Trainer Jonas Schüler knüpfte nahtlos an die Vorstellung vom vergangenen Sonntag in Ratingen an und verwies mit dem dritten Saisonsieg den zuletzt aufkommenden Abstiegskandidaten VfL Rhede klar mit 7:1 (3:1) in die Schranken. Die tabellarische Belohnung: Es ging hoch auf Platz acht. Arda-Emin Metin (21.), Steve Wafo Dzoupiap (25./46.), Sam Sylvain Hobert (27.), Oumar Sangare (65./71.) und Mohamed Seni Worogo per Eigentor (72.) zeichneten für die Treffer verantwortlich.

Nichts zu holen, obwohl Mitte der zweiten Hälfte gut in der Partie, gab es für den KFC Uerdingen gegen die SG Unterrath. Der Spitzenreiter aus der Landeshauptstadt gewann am Löschenhofweg mit 3:0 (2:0), wobei das letzte Tor aus einem Selbsttor von Kaan Kocak resultierte. Die Unterrather erwarten kommenden Samstag die St. Töniser und der KFC muss zum VfB Hilden, wo, weil im Relegationsplatz-Rennen ein direkter Mitkonkurrent, auf keinen Fall leer ausgegangenen werden darf. St. Tönis marschiert weiter

Das Staunen über die C-Junioren des SC St. Tönis geht weiter. Der Aufsteiger, der seinen vierten Platz festigte, gewann, wenn auch mit Mühe, gegen den punktlosen Tabellenvorletzten FC Kray mit 2:1 (1:0). Beide Treffer gingen auf das Konto von Luis Alexander Kalembach – den siegbringenden drei Zeigerumdrehungen vor Ablauf der regulären Spielzeit. Die Führung erzielte er nach 21 Minuten. Der Ausgleich der Youngster aus der Ruhrmetropole fiel in der 46. Minute. Nächsten Samstag geben die St.Töniser ihre Visitenkarte beim Spitzenreiter VfB Hilden ab.