7:1! Seebach macht mit Garham kurzen Prozess

Holger Stemplinger (Trainer, Garham): "Eine relativ klare Geschichte. Seebach war uns in allen Belangen überlegen. Zudem hat man gemerkt, dass wir erst diese Woche mit dem Training gestartet sind. Trotzdem war es für beide Seiten ein guter Test. Das Ergebnis spricht eine eindeutige Sprache: Das war ein verdienter Sieg!"

Dominik Salzberger (Trainer, Schierling): "Mein Fazit: Das war am heutigen Tag unsere zweite Einheit, weil wir witterungsbedingt bisher nicht viel machen konnten. Erst auf Rasen, dann auf Kunstrasen. In Summe sind wir sehr zufrieden. Vor der Pause war das Spiel sehr ausgeglichen, die zweite Halbzeit ging an uns. Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen."

Manuel Wimmer (Sportlicher Leiter, Dingolfing): "Nach bisher drei sehr guten Trainingseinheiten konnten wir gegen die SU Semirach ein ordentliches Testspiel gestalten. Die Partie endete 5:0 für uns und jeder der 21 Spieler konnte ausreichend Minuten sammeln. Der Gegner aus der Steiermark forderte uns vor allem körperlich und hatte für ein Trainingslager passendes Niveau. Erfreulich ist, dass bis auf die üblichen Wehwehchen keiner der Jungs bisher ernsthafte Themen hat. Wir hoffen, dass bleibt so am morgigen Trainingstag und dann können wir sicherlich von einem gelungenen Trainingslager sprechen."

