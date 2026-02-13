 2026-02-09T08:36:21.830Z

Testspiel

7:1! Seebach macht mit Garham kurzen Prozess

Testspiele in Niederbayern - Freitagabend: Landesligist schlägt Bezirksligisten deutlich +++ Dingolfing international erfolgreich +++ Schierling fleißig und erfolgreich +++

von Helmut Weigerstorfer · Heute, 21:10 Uhr · 0 Leser
Seebach durfte sieben Mal jubeln.
Seebach durfte sieben Mal jubeln. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Ja, es war nur ein Testspiel. Und das auch noch zu einem Zeitpunkt, in dem beide Teams in unterschiedlichen Phasen der Vorbereitung stecken. Aber dennoch kommt das 7:1 des TSV Seebach gegen den SV Garham am Freitagabend sehr deftig daher. Der Bezirksligist hatte gegen den Landesligisten, so ehrlich muss man sein, überhaupt nix zu melden. Testspiele zum Start in das Wochenende - der Überblick

Heute, 18:00 Uhr
SV Garham
SV GarhamGarham
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
1
7

Holger Stemplinger (Trainer, Garham): "Eine relativ klare Geschichte. Seebach war uns in allen Belangen überlegen. Zudem hat man gemerkt, dass wir erst diese Woche mit dem Training gestartet sind. Trotzdem war es für beide Seiten ein guter Test. Das Ergebnis spricht eine eindeutige Sprache: Das war ein verdienter Sieg!"

Heute, 18:30 Uhr
ASV Cham
ASV ChamASV Cham
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
2
2
Abpfiff

--> zum ausführlichen Nachbericht dieser Partie (einfach klicken)

Heute, 19:00 Uhr
TV Schierling
TV SchierlingSchierling
FSV Prüfening
FSV PrüfeningPrüfening
4
0
Abpfiff

Dominik Salzberger (Trainer, Schierling): "Mein Fazit: Das war am heutigen Tag unsere zweite Einheit, weil wir witterungsbedingt bisher nicht viel machen konnten. Erst auf Rasen, dann auf Kunstrasen. In Summe sind wir sehr zufrieden. Vor der Pause war das Spiel sehr ausgeglichen, die zweite Halbzeit ging an uns. Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen."

Heute, 14:00 Uhr
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
Union Semirach / Österreich
Union Semirach / ÖsterreichUnion Semirach / Österreich
5
0
Abpfiff

Manuel Wimmer (Sportlicher Leiter, Dingolfing): "Nach bisher drei sehr guten Trainingseinheiten konnten wir gegen die SU Semirach ein ordentliches Testspiel gestalten. Die Partie endete 5:0 für uns und jeder der 21 Spieler konnte ausreichend Minuten sammeln. Der Gegner aus der Steiermark forderte uns vor allem körperlich und hatte für ein Trainingslager passendes Niveau. Erfreulich ist, dass bis auf die üblichen Wehwehchen keiner der Jungs bisher ernsthafte Themen hat. Wir hoffen, dass bleibt so am morgigen Trainingstag und dann können wir sicherlich von einem gelungenen Trainingslager sprechen."

--> Die Testspiele am Freitag: Hier geht's zur Übersicht (einfach klicken)