7:1 Kantersieg gegen Absteiger SG Alb

– Foto: Maximilian Hauser

Am Sonntag empfingen wir die SG Alb Seißen/Suppingen und konnten einen klaren 7:1-Heimsieg feiern. Von Beginn an zeigten wir, dass wir das Spiel unbedingt bestimmen wollten, und gingen früh in Führung. So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SG Dettingen Dettingen SG Alb Seissen/Suppingen SG Alb Seissen/Suppingen 7 1

Bereits in der 9. Minute spielte Lukas Knupfer einen feinen Steckpass auf Lukas Steinwender, der sich im Eins-gegen-Eins stark durchsetzte und zum 1:0 einschob. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Moritz Maunz per Elfmeter auf 2:0, nachdem Tom Langwald im Strafraum zu Fall gebracht wurde (43‘). Nach der Pause hielten wir das Tempo hoch und nutzten unsere Chancen konsequent. In der 68. Minute setzte Steinwender nach Ballgewinn im Pressing Felix Sommer in Szene, der eiskalt zum 3:0 einschob. Nur drei Minuten später legte Knupfer nach einem Solo quer, und Steinwender musste den Ball nur noch über die Linie drücken (71‘). Keine 60 Sekunden danach krönte Steinwender seine Leistung mit einer perfekten Flanke, die Maunz sehenswert zum 5:0 verwertete (72‘).

Wir hatten weiter Lust auf Tore: In der 75. Minute landete ein Abpraller nach einem Schuss von Johannes Oßwald vor den Füßen von David Braig, der zum 6:0 einnetzte. Das 7:0 erzielte Steinwender selbst vom Punkt, nachdem Braig klar im Strafraum gefoult wurde (80‘). Steinwender steht nun bei 9 Toren aus 6 Spielen. Der Ehrentreffer für die Gäste fiel in der 84. Minute durch einen erst von Sascha Rieger parierten Elfmeter, welcher dann beim Nachschuss von Bohnacker verwandelt wurde – am Ende aber nur Ergebniskosmetik. Ein starker Auftritt unserer Jungs, die spielerisch und kämpferisch überzeugten und den Zuschauern eine echte Gala boten. Zudem übernehmen wir damit die Tabellenführung.