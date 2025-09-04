VfB Ginsheim kann sich überraschend deutlich gegen FSG Riedrode durchsetzen. – Foto: Norbert Kaus - Archiv

7:1 in Riedrode! VfB Ginsheim überrascht im Topspiel Unerwartet hoher Sieg des neuen Gruppenliga-Spitzenreiters gegen Riedrode +++ Geinsheims "Punkt der Moral" +++ Dersim unterliegt in Fürth und verliert Leistungsträger Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt VfB Ginsheim VfR Fehlheim SV Fürth SV Geinsheim + 2 weitere

Kreis Groß-Gerau. Beim Spitzenspiel der Gruppenliga Darmstadt am Mittwochabend zwischen dem bis dato Tabellenführer Riedrode und dem zweitplatzierten VfB Ginsheim dominierte überraschend der Aufsteiger, der nun neuer Spitzenreiter ist.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 19:30 Uhr FSG Riedrode FSG Riedrode VfB Ginsheim VfB Ginsheim 1 7 Abpfiff „Das frühe Tor hat uns sehr geholfen. Leider haben wir nach der Führung den Faden verloren. Zwischen der 15. und 30. Minute war Riedrode klar besser und kurz vor dem Ausgleich. In diese Drangphase herein erzielen wir unser zweites und drittes Tor, so sind wir in die Halbzeit gegangen“, sagte VfB-Trainer Jonas Schuster, der einen so deutlichen Erfolg nicht erwartet hatte. Die Gastgeber versuchten weiter den Anschluss zu erzielen und verwandelten einen Elfmeter (54.). Davon beflügelt machte FSG weiter auf, während Ginsheim clever die entstehenden Räume nutzte und das Spiel durch die beiden Tore von Can Cemil Özer und Tobias Kolb endgültig entschied. „Wir haben verdient gewonnen, aber gegen diesen sehr guten Gegner etwas zu hoch“, bilanzierte Schuster.

Am Sonntag, um 15 Uhr, gastiert der SV Groß-Bieberau in Ginsheim zum nächsten Spitzenspiel, ein Gegner auf den der VfB zuletzt im Jahr 2009 traf. Tore: 0:1 Leonhard (4.), 0:2 Gross (41.), 0:3 Kolb (45+1.), 1:3 Asutay (54.), 1:4 Özer (63.), 1:5 Kolb (67.), 1:6 Jampe (86.), 1:7 Lutz (89.). Schlusslicht SKV Büttelborn wartet auf Riedrode

Um 15.30 Uhr am Sonntag bekommt es dagegen Schlusslicht SKV Büttelborn zuhause mit den jetzt Zweitplatzierten aus Riedrode zu tun. Eine weitere Überraschung ist dann eher nicht zu erwarten. SV 07 Geinsheim: wichtiger Punkt „für die Moral“

Ein Kompliment musste der Sportliche Leiter von Geinsheim Stuart Martinez seiner Mannschaft aussprechen. „Das war kämpferisch und läuferisch sehr hohes Niveau“, sagte er. Einziger Wehrmutstropfen war, dass es wieder einmal nicht zu drei Punkten reichte. „Wir hatten eine Spitzenmannschaft wie Fehlheim am Rande einer Niederlage, das macht zumindest Hoffnung. Es war kein schönes Fußballspiel, aber ein hart erarbeiteter Punkt.“ Glück hatten die Gäste, dass sie in der Nachspielzeit nach einem Eckball doch noch den Ausgleich erzielen konnten, denn Geinsheim machte an diesem Abend durchaus das engagiertere Spiel. „Alex Melchior mit seinem Doppelpack und im Zentrum David Seidel Nico Krause und Brian Engel haben richtig gekämpft – das war toll“, so Stuart Martinez. Am Sonntag (15 Uhr) geht es nach Fürth „mit breiter Brust und wir hoffen, dass wir wie gegen Fehlheim nicht chancenlos sind. Der Punkt war für die Moral immens wichtig.“ Tore: 1:0 Melchior (22.), 1:1 Politakis (40.), 2:1 Melchior (85.), 2:2 Fritsche (90.). Leistungsträger verlässt Dersim Rüsselsheim