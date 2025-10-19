7:1 gegen Coburg: Gorgiev feiert Traumeinstand als Ingolstadt-Trainer

Kann man sich einen besseren Einstand als Cheftrainer wünschen? "Eigentlich nicht", zeigt sich Oliver Gorgiev unmittelbar Spiel gegen den FC Coburg hörbar zufrieden. Gerade eben hatte der FC Ingolstadt II nicht nur 7:1 (!) gewonnen, sondern auch "die Vorgaben richtig gut umgesetzt". Dass bei den Jungschanzern unter der Woche ein Trainerwechsel stattgefunden hat - Patrick Schönfeld ist in die 1. Mannschaft aufgerückt, sein bisheriger "Co" hat übernommen - war somit nicht spürbar. Ganz im Gegenteil: Die Oberbayern machen da weiter, wo sie die vergangenen Wochen aufgehört haben und springen auf den 3. Platz.

Freilich, das gibt Oliver Gorgiev zu, sie die Anspannung vor seinem ersten Spiel als hauptverantwortlicher Mann an der Linie größer gewesen als sonst. "Aber das gehört ja dazu", weiß der 45-Jährige. Das war aber auch schon der einzige Unterschied im Vergleich zu den Begegnungen unter Patrick Schönfeld. Und das ganz bewusst. "Wir haben uns ja ganz bewusst dazu entschieden, den eingeschlagenen Weg weiter zu führen. Das ist uns heute eindrucksvoll gelungen."

Wie schon in den Vorwochen gelang des der jungen FCI-Truppe, sein technisch-versiertes Spiel durch zu ziehen. Gleichzeitig bestätigten die Nachwuchskräfte, dass sie in Sachen Zielstrebigkeit einen Schritt nach vorne gemacht haben. "Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf wider", macht Gorgiev deutlich. "Es hätte noch deutlicher werden können. Unter anderem haben wir ja auch einen Elfmeter verschossen."

Insgesamt, ordnet das erfahrene "Nord"-Urgestein ein, waren "wir richtig scharf. Mit Ball haben wir es richtig gut gemacht. Und das hohe Pressinig der Coburg haben wir mit flachen Pässen richtig gut gelöst." Des einen Freud ist (natürlich) des anderen Leid. So hat es der FC Coburg verpasst, den Regensburg-Sieg vor einer Woche zu vergolden. Und das deutlich. Dementsprechend bedient war Gästetrainer Carl-Philipp Schiebel: "Eine richtig Breitseite ins Gesicht. In der ersten Halbzeit sind wir komplett ins offene Messer gerannt, was ich auch auf meine Kappe nehmen muss. Die Niederlage ist hochverdient. Das sechste und siebte Tor war jedoch eindeutig zu viel."