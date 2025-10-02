7:1, »gebrauchter Tag«: Vohenstrauß demütigt Weiden-Ost



„Ein gebrauchter Tag für Weiden-Ost. Glückwunsch an den verdienten Sieger!“, fiel das Fazit von Gästetrainer Philipp Siegert kurz und bündig aus. SpVgg-Coach Martin Schuster sprach im Nachgang von einem „verdienten Sieg, auch in der Höhe. Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden. Die Jungs haben es sehr gut gemacht. Sie haben ähnlich wie in Raindorf wieder sehr gut gegen den Ball gearbeitet und taktisch reif gespielt. Wir waren wieder sehr effizient und gefährlich nach vorne. Ein Riesenlob an die Mannschaft! Wir genießen das, in drei Tagen wartet mit dem FC Wernberg jedoch der nächste Hochkaräter. Darauf versuchen wir uns – vor allem in den Köpfen – vorzubereiten. Es darf nicht zu Nachlässigkeiten führen.“



Jonas Helgert eröffnete bereits in der 6. Minute den Torreign. Ein Doppelschlag von Thomas Schieder (33.) und Ales Demeter (34.) ließ Vohenstrauß auf 3:0 davonziehen. Auf ein Elfmetertor von Noah Forster (40.) zum 3:1 antwortete die Heimelf noch vor dem Pausenpfiff mit dem vierten Treffer (Adam Rada/45.+1). Nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft von Trainer Martin Schuster am Drücker. Demeter machte mit seinen Toren zwei und drei (67./70.) den Deckel endgültig drauf, ehe Daniel Bergmann (79.) den Endstand von 7:1 herstellte. In der Schlussphase vergab die SpVgg einen Elfmeter zum möglichen Achten. Vor den Freitagsspielen springen die Vohenstraußer mit nun 23 Punkten auf Rang vier, während Weiden-Ost bei derer 21 Zählern stehenbleibt.