7:1! Freie Turner schießen Bleckenstedt im Pokal ab

„7:1, da kann man das Ergebnis eigentlich für sich sprechen lassen. So einfach und deutlich es sich liest, war es selbstverständlich nicht“, ordnete Renner den Erfolg ein. Bereits in der dritten Minute brachte Maximilian Meinecke die Gastgeber nach einer Ecke in Führung. Der zweite Ball landete im Rückraum bei Meinecke, der aus rund elf Metern zum 1:0 traf.

Nur 13 Minuten später erhöhte Noah Berkhan auf 2:0. Nachdem sein Versuch eines Querpasses abgegrätscht worden war, eroberte sich Berkhan den Ball direkt zurück und suchte den Abschluss. Der abgefälschte Ball landete im Tor. Für Renner hatte die Szene „ein Stück weit Symbolcharakter für unser Spiel heute“. Seine Mannschaft habe es „in vielen Situationen einfach mehr gewollt als der Gegner“ und mit ihrer Intensität und Spielweise gezeigt, „dass wir heute nicht zu schlagen sind“.

Ganz ohne schwierige Phase verlief die erste Hälfte für die Freien Turner allerdings nicht. „Im Verlauf des ersten Durchgangs mussten wir besonders die letzten zehn Minuten vor der Halbzeit leiden“, erklärte Renner. Bleckenstedt drängte in dieser Phase auf den Anschlusstreffer. „Es war sicherlich ein entscheidender Moment des Spiels, dass wir es geschafft haben, das 2:0 zu halten.“

Statt des 2:1 fiel unmittelbar vor der Pause sogar das dritte Tor für die Gastgeber. Nach einem Ballgewinn im Zentrum schalteten die Freien Turner schnell um. Gianluca Evers bediente Meinecke, der im Eins-gegen-eins zum 3:0 traf und damit seinen Doppelpack schnürte. „Das sind Phasen im Spiel, in denen es in die eine oder andere Richtung kippen kann. Es war wichtig, dass wir diese Phase überstanden haben“, so Renner.

Nach der Pause machten die Freien Turner innerhalb weniger Minuten alles klar. Timon Hallmann erhöhte in der 49. Minute auf 4:0, nur eine Minute später erzielte Berkhan seinen zweiten Treffer. In der 55. Minute traf Hallmann ebenfalls zum zweiten Mal und stellte auf 6:0.

„Wir wussten, dass wir weiter auf dem Gaspedal bleiben müssen und dass wir versuchen müssen, das Spiel und den Gegner zu killen“, sagte Renner. Genau das sei seiner Mannschaft gelungen: „Das haben wir innerhalb von fünf Minuten geschafft, indem wir das 4:0, 5:0 und 6:0 erzielt haben und dem Gegner keine Chance gelassen haben, nur ansatzweise zurück ins Spiel zu kommen.“

Rizzo trifft für Bleckenstedt

Trotz der deutlichen Führung sah Renner auch Punkte, an denen seine Mannschaft weiter arbeiten kann. „Ich war teilweise nicht ganz einverstanden mit unserer Leistung im Ballbesitz. Da waren wir ein Stück weit zu hektisch und zu wild. Wir hatten zu wenig Ruhe in unserem eigenen Spiel.“ Umso zufriedener war er mit der Intensität seines Teams: „Was dann wichtig ist, ist, dass wir mit Intensität dagegenhalten. Das hat die Mannschaft hervorragend umgesetzt.“

In der 84. Minute gelang Bleckenstedt durch Andrea Rizzo der Treffer zum 1:6. Gerade dieses Gegentor störte Renner trotz des klaren Spielstands: „Was uns alle nervt, ist das Gegentor.“ Darin sieht der Trainer einen weiteren Ansatzpunkt, „um noch besser zu werden und ein solches Spiel zu Null zu Ende zu bringen“.