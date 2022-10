7:1-Derbyysieg: Der SV Puch marschiert in der C-Klasse vornweg Klarer Erfolg gegen den SCF II

Der SV Puch hat seine Ausnahmestellung in der C-Klasse mit einem beeindruckenden Sieg im Derby gegen den SC Fürstenfeldbruck II untermauert.

Fürstenfeldbruck – Vor der Saison hat der SV Puch sein Ziel ganz klar formuliert: Endlich aus der C-Klasse raus kommen und in die B-Klasse aufsteigen. Und die Mannschaft von Trainer Marco Errichetti ist auf dem besten Weg. Mit einem mehr als klaren 7:1 (0:1)- Erfolg beim SC Fürstenfeldbruck II hat der SV Puch seine Tabellenführung gefestigt. Der Sieg fiel nur unwesentlich niedriger als im 7:0 gewonnenen Hinspiel.

Allerdings hatte sich lange Zeit nicht angedeutet, dass die Pucher erneut sieben auf einen Streich landen würden. Denn bis zum Seitenwechsel hatte die zweite Garnitur des SCF ziemlich überraschend in Führung gelegen, Mit dem Seitenwechsel platzte aber bei den Puchern der Knoten so richtig. So hatten unter anderem Narcis Balinga, Stefan Pescaru und Stelian Stan getroffen, dazu kamen zwei Eigentor der Brucker. Der SV Puch, der sowohl die stärkste Abwehr als auch den besten Angriff aufweist, liegt somit vier Punkte vor dem Tabellenzweiten SV Puchheim II. Die Pucher haben aber noch eine Partie in der Hinterhand. (Hans Kürzl)