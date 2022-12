7:1 - Casa Espana überzeugt zum Hinrundenabschluss Kreisliga A Köln: Der SV Schlebusch II, Casa Espana und der SV Bergfried Leverkusen haben am letzten Spieltag vor der Winterpause Siege eingefahren.

Durch den neunten Erfolg klettern die Schlebuscher Reserve-Fußballer auf Rang fünf der Tabelle – die bislang beste Platzierung in dieser Saison für das Team von Trainer Alessandro Caligiuri.

Philipp Henning erzielte bereits nach sieben Minuten den Führungstreffer, doch in der 25. Minute waren die Gäste mit dem Ausgleich zur Stelle. Tobias Balduan erzielte postwendend das 2:1, doch wenig später glichen die Kölner erneut aus (38.). Henning avancierte nach etwa einer Stunde schließlich mit dem Siegtreffer zum Matchwinner.

So., 04.12.2022, 14:30 Uhr

Am letzten Spieltag der Hinrunde kassierte der Aufsteiger aus Alkenrath eine deutliche Niederlage und überwintert auf einem Abstiegsrang. Es sollte nicht zu mehr als dem zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer durch Kevin Kakanowsky (45.) reichen.

So., 04.12.2022, 15:30 Uhr

Keine großen Probleme mit dem Schlusslicht hatte das Bergfried-Team, das sich mit einem Sieg in die Winterpause verabschiedet. Jan Fromke avancierte mit drei Toren (17./51. und 67.) zum Mann des Tages, Kingsley Okoye sorgte in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt zugunsten der Gastgeber. Die Domstädter kamen in der 52. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer.