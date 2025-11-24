7:1! Bitburg entzaubert Heimmacht Wirges

Noch vor der Partie warnte FCB-Coach Fabian Ewertz vor der Heimstärke der Spvgg Wirges, die bis dahin noch keinen Zähler auf dem heimischen Geläuf abgeben musste. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Bitburger, die sich zuletzt in einer eher wechselhaften Form präsentierten, bereits zur Halbzeit für klare Verhältnisse sorgen konnten. Ein Doppelpack von Joshua Bierbrauer eröffnete den Torreigen, ehe Benedikt Häb und Pascal Müller für ein überraschend klares 4:0 zur Pause sorgten. „Bei einem 7:1 sollte man natürlich nicht zu viel meckern. Das Ergebnis fällt am Ende aber ehrlicherweise viel zu hoch aus. Im ersten Durchgang haben wir jeden Fehler von Wirges bestraft und waren unfassbar effizient. In der zweiten Hälfte hat Wirges trotz des Ergebnisses immer weiter gespielt und richtig gut dagegengehalten, da muss man schon ein Kompliment aussprechen“, ordnete Ewertz den Spielverlauf ein. Auch, wenn der Coach vor allem im zweiten Abschnitt noch Verbesserungsbedarf sah, ließen die Bierstädter nichts mehr anbrennen und feierten am Ende einen souveränen 7:1-Sieg, der wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenverbleib bescherte.