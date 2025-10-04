Steuerte drei Tore zum Kantersieg der DJK Ammerthal bei: Simon Pirner (rechts). – Foto: Jonas Löffler

7:1, 5 Pirner-Tore: Seriöse Ammerthaler landen Kantersieg Landesliga Nordost, Samstag: Rösl-Mannen machen im Heimspiel gegen Röslau schon in der ersten Halbzeit alles klar

Selten hatte die DJK Ammerthal wohl so eine angenehme zweite Halbzeit wie an diesem Samstagnachmittag. Nach 45 Minuten war alles klar. Zu diesem Zeitpunkt war das Team von Trainer Tobias Rösl bereits auf 6:0 davongezogen gegen den FC Vorwärts Röslau. Am Ende stand vor 265 Zuschauern ein lockerer und hochsouveräner 7:1-Heimsieg. Und die DJK hatte doppelten Grund zu Freude am Samstagnachmittag...



Einerseits war es der sechste Sieg in Folge. Andererseits quittierte der FC Eintracht Münchberg eine überraschende Heimniederlage. Damit verkürzen die Oberpfälzer den Rückstand zum Tabellenführer der Landesliga Nordost auf einen Punkt. Ammerthals Coach Rösl sprach nach dem Spiel von einer „total seriösen Leistung. Das hatten wir von Vornherein angesprochen. Die Mannschaft hat super durchgezogen und lag anhand der ersten Halbzeit hochverdient so klar in Führung.“ Zur Pause wechselte Rösl doppelt, insgesamt setzte er 16 Akteure ein. „Der Halbzeitstand hat es uns ermöglicht, dass wir möglichst viele Spieler einsetzen konnten, damit sie vernünftig Spielpraxis sammeln. Es war ein Pflichtsieg für uns, aber auch ein verdienter, weil wir es souverän runtergespielt haben“, hatte der Ammerthaler Trainer keinen Grund zu Meckern. Röslau-Coach Rüdiger Fuhrmann blieb indes der Pressekonferenz fern.



Vor allem der Name Pirner war präsent in der Torschützenliste. Fabio Pirner steuerte zwei Treffer bei (29./64.), sein Bruder Simon trag sogar dreimal binnen einer guten Viertelstunde (25./29./41.). Außerdem traf Michael Janner für hochdominante Gastgeber (11.). Den Ammerthaler Torreign eröffnete ein Eigentor von Röslau (8.). Als Ammerthal längst zwei Gänge zurückgeschaltet hatte, erzielten die Oberbayern noch den Ehrentreffer (Joel Lassan/82.). Nächsten Samstag will die DJK den nächsten Sieg nachlegen. Es geht in den Nürnberger Raum zu Aufsteiger SpVgg Mögeldorf.