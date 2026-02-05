700 Minuten Fußball: 15. Hallenstadtmeisterschaft Aachen am Samstag Erstmals wird die Hallenstadtmeisterschaft Aachen als Tagesturnier durchgeführt von red · Heute, 15:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bernd Seyme

Am Samstag, dem 7. Februar 2026, wird in Aachen die 15. Hallenstadtmeisterschaft ausgespielt. Ab 12 Uhr verwandelt sich die Halle an der Neuköllner Straße in das Zentrum des lokalen Fußballs. Erstmals wird der Stadtmeister an nur einem einzigen Tag ermittelt. Mit 20 teilnehmenden Mannschaften, mehr als 700 Minuten Hallenfußball und einem straff organisierten Turnierplan steht der Samstag ganz im Zeichen des sportlichen Wettkampfs und der Aachener Vereinslandschaft.

Die Hallenstadtmeisterschaft Aachen geht in ihre 15. Auflage und setzt dabei auf ein verändertes Format. Erstmals fällt die Entscheidung über den Stadtmeistertitel an nur einem Turniertag. Diese Neuerung sorgt für eine hohe Dichte an Spielen, kurze Pausen und eine durchgehende sportliche Spannung vom ersten Anstoß bis zum Finale am späten Abend. ➡️ Zum Turnier auf FuPa Ausrichter der Hallenstadtmeisterschaft ist erneut der FV Vaalserquartier. Bereits zum dritten Mal liegt die Organisation dieses Turniers in den Händen des Vereins. Gespielt wird wie gewohnt in der Halle an der Neuköllner Straße, die sich in den vergangenen Jahren als fester Austragungsort etabliert hat.

Ein Turnier für die gesamte Stadt Mit 20 Mannschaften bietet die Hallenstadtmeisterschaft einen breiten Querschnitt durch den Aachener Fußball. Traditionsvereine, ambitionierte Teams und unterschiedliche Leistungsniveaus treffen aufeinander. Der Turniertag richtet sich damit nicht nur an Aktive, sondern auch an Zuschauerinnen und Zuschauer, die einen intensiven Fußballsamstag erleben wollen. Die Siegerliste der vergangenen Jahre zeigt die sportliche Vielfalt der Stadt. 2021 und 2023 sicherte sich DJK Arminia Eilendorf den Titel. 2022 triumphierte TSV Hertha Walheim. In den beiden zurückliegenden Jahren 2024 und 2025 setzte sich jeweils SV Eintracht Verlautenheide durch. Auch 2026 gehört damit ein mehrfacher Titelträger zum Kreis der Favoriten.