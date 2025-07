Die DJK Ammerthal bleibt in der Landesliga Nordost auf Erfolgskurs. – Foto: Redaktion Schwandorf

700 Derby-Zuschauer: Ammerthal übernimmt Tabellenführung Landesliga Nordost, Samstag: Die DJK setzt sich mit 2:0 beim SV Lauterhofen durch.

Es war ein typisches Lokalderby. Mit Kampf, Emotionen und einer großen Zuschauerkulisse. Jubeln durfte die DJK Ammerthal. Die Elf von Trainer Tobias Rösl setzte sich am frühen Samstagabend vor 700 Zuschauern mit 2:0 (1:0) beim SV Lauterhofen durch – und übernimmt nach dem 3. Spieltag die Tabellenführung in der Landesliga Nordost. Noah Pirner und Neuzugang Marco Wiedmann erzielten die beiden DJK-Tore. Des einen Freud ist ja bekanntlich des andere Leid: Lauterhofen beendet den Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz. Die Stimmen zum Spiel.



Ammerthals Co-Trainer Karl-Heinz Wagner zog ein durchmischtes Fazit: „Für uns war es das erwartet schwere Spiel gegen eine Mannschaft, die bisher keinen Sieg eingefahren hat. Wir haben in der ersten Halbzeit zwar im Prinzip in einer Hälfte gespielt und die ein oder andere Torchance leider nicht genutzt. Allerdings sind wir in der der zweiten Halbzeit ein wenig eingebrochen und hatten nicht mehr die klare Linie, die wir sonst haben. So haben wir Lauterhofen aufgebaut. Zum Glück haben wir das zweite Tor gemacht, dann war wieder etwas Ruhe. Zum Ende hat der Gegner alles riskiert, hier hätten wir das Dritte machen müssen. Insgesamt war es – vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit – nicht das Spiel, das wir spielen können.“



Christopher Sommerer, Keeper und Kapitän der DJK, sagte: „Wenn wir in der ersten Halbzeit unsere Torchancen machen, kommt die Hektik gar nicht auf. Was uns aktuell noch fehlt ist, dass wir die Tore zum richtigen Zeitpunkt machen. Mund abwischen, Spiel gewonnen, weiter geht's.“



Lauterhofens Torwart-Trainer Jochen Pucknus gab zu Protokoll: „Wir waren darauf aus, etwas defensiver zu spielen und uns über schnelle Konter Chancen zu kreieren. Trotz viel Ballbesitz für Ammerthal hatten wir in der ersten Halbzeit ein, zwei gute Chancen. Beim 0:1 haben wir den Ball schlecht geklärt. In der zweiten Halbzeit hatte die DJK wieder mehr Ballbesitz und eine bessere Spielanlage. Das zweite Gegentor hat uns sehr wehgetan, da wir uns für die zweite Halbzeit eigentlich mehr vorgenommen hatten. Wir haben nun wieder etwas besser ins Spiel gefunden und hätten es bei ein, zwei guten Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer nochmal spannend machen können. Schlussendlich hätte es nicht sein sollen. Wir haben einen guten Kampf gezeigt, dennoch ist der Ammerthaler Sieg verdient.“