7:0 und 5:0 - Scheibenschießen am Abend in der Verbandsliga

Zum Start des 17. Spieltags der Verbandsliga Württemberg gab es einen klaren Sieg des FC Holzhausen gegen die abstiegsbedrohte TSG Tübingen. Im anderen Abendspiel stand sich der TSV Oberensingen und der FSV Waiblingen gegenüber.
---
Komplett ohne Chance war die TSG Tübingen im Heimspiel gegen das Spitzenteam FC Holzhausen. Die Gäste führten zur Pause durch Treffer von Tim Steinhilber (21., 27.) und Niklas Schäuffele (41.) mit 3:0. Nach der Pause legte Steinhilber (50., 72.) zwei weitere Tore nach, ebenso trafen Lysander Skoda (58.) und Alexander Harachasch (90.) zum klaren 7:0.
---
Zur Halbzeit sah es nach einer knappen Partie aus. Durch den Treffer von Patrick Werner (10.) ging es mit einem umkämpften 1:0 in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel drehte der TSV Oberensingen aber auf und traf durch Georgios Avtzis (51.), Maximilian Gjini (54.) und Samuel Bosler (67., 74.) in kurzer Zeit gleich vier Mal.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________