 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

7:0 und 5:0 - Scheibenschießen am Abend in der Verbandsliga

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 17. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga WFV
SV Fellbach
Calcio L-E
Holzhausen
Spf. S.-Hall

Zum Start des 17. Spieltags der Verbandsliga Württemberg gab es einen klaren Sieg des FC Holzhausen gegen die abstiegsbedrohte TSG Tübingen. Im anderen Abendspiel stand sich der TSV Oberensingen und der FSV Waiblingen gegenüber.

---

Heute, 18:30 Uhr
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
0
7

Komplett ohne Chance war die TSG Tübingen im Heimspiel gegen das Spitzenteam FC Holzhausen. Die Gäste führten zur Pause durch Treffer von Tim Steinhilber (21., 27.) und Niklas Schäuffele (41.) mit 3:0. Nach der Pause legte Steinhilber (50., 72.) zwei weitere Tore nach, ebenso trafen Lysander Skoda (58.) und Alexander Harachasch (90.) zum klaren 7:0.

---

Heute, 19:00 Uhr
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
5
0
Abpfiff

Zur Halbzeit sah es nach einer knappen Partie aus. Durch den Treffer von Patrick Werner (10.) ging es mit einem umkämpften 1:0 in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel drehte der TSV Oberensingen aber auf und traf durch Georgios Avtzis (51.), Maximilian Gjini (54.) und Samuel Bosler (67., 74.) in kurzer Zeit gleich vier Mal.

---

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
14:00

Sportfreunde Dorfmerkingen spielen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen und blicken beide nach oben. Die Gastgeber stehen bei 26 Punkten, Calcio bei 22 – ein richtungsweisendes Kräftemessen für die Ausgangslage zur Rückrunde.

Morgen, 14:00 Uhr
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
14:00live

VfR Heilbronn misst sich mit dem TSV Berg und steht als Tabellenletzter unter Zugzwang. Berg reist als Dritter an und will mit seinem Punktestand den Kontakt zur Spitzengruppe wahren.

Morgen, 14:30 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
14:30

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach empfängt den VfB Friedrichshafen – punktgleiches Duell auf Augenhöhe. Beide Teams (je 24 Punkte) spielen um den Verbleib im oberen Mittelfeld und eine günstige Startposition für die Rückrunde.

Morgen, 14:30 Uhr
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
14:30

FC Esslingen trifft auf die Sportfreunde Schwäbisch Hall und bekommt ein Sechs-Punkte-Spiel im Keller. Esslingen steht bei 14 Punkten, Schwäbisch Hall bei 15 – Kleinigkeiten dürften die Richtung vor der Halbzeitbilanz bestimmen.

Morgen, 14:30 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
14:30

FC Rottenburg spielt gegen SSV Ehingen-Süd und will vor heimischer Kulisse Abstand zur Gefahrenzone gewinnen. Ehingen-Süd liegt mit 20 Punkten knapp vorn und kann mit einem Auswärtserfolg im gesicherten Mittelfeld überwintern.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
15:00live

SV Fellbach empfängt Young Boys Reutlingen – für die Gastgeber eine Bewährungsprobe, für den Tabellenführer ein Pflichttermin. Fellbach hat 22 Punkte auf dem Konto, Young Boys führt mit 38 Zählern das Klassement an und will den Vorsprung in die Rückrunde tragen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 021.11.2025, 21:10 Uhr
Timo BabicAutor