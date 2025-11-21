7:0 und 5:0 - Scheibenschießen am Abend in der Verbandsliga

Zum Start des 17. Spieltags der Verbandsliga Württemberg gab es einen klaren Sieg des FC Holzhausen gegen die abstiegsbedrohte TSG Tübingen. Im anderen Abendspiel stand sich der TSV Oberensingen und der FSV Waiblingen gegenüber.

Komplett ohne Chance war die TSG Tübingen im Heimspiel gegen das Spitzenteam FC Holzhausen. Die Gäste führten zur Pause durch Treffer von Tim Steinhilber (21., 27.) und Niklas Schäuffele (41.) mit 3:0. Nach der Pause legte Steinhilber (50., 72.) zwei weitere Tore nach, ebenso trafen Lysander Skoda (58.) und Alexander Harachasch (90.) zum klaren 7:0. ---

Zur Halbzeit sah es nach einer knappen Partie aus. Durch den Treffer von Patrick Werner (10.) ging es mit einem umkämpften 1:0 in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel drehte der TSV Oberensingen aber auf und traf durch Georgios Avtzis (51.), Maximilian Gjini (54.) und Samuel Bosler (67., 74.) in kurzer Zeit gleich vier Mal. ---



Sportfreunde Dorfmerkingen spielen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen und blicken beide nach oben. Die Gastgeber stehen bei 26 Punkten, Calcio bei 22 – ein richtungsweisendes Kräftemessen für die Ausgangslage zur Rückrunde. Sportfreunde Dorfmerkingen spielen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen und blicken beide nach oben. Die Gastgeber stehen bei 26 Punkten, Calcio bei 22 – ein richtungsweisendes Kräftemessen für die Ausgangslage zur Rückrunde.



VfR Heilbronn misst sich mit dem TSV Berg und steht als Tabellenletzter unter Zugzwang. Berg reist als Dritter an und will mit seinem Punktestand den Kontakt zur Spitzengruppe wahren. VfR Heilbronn misst sich mit dem TSV Berg und steht als Tabellenletzter unter Zugzwang. Berg reist als Dritter an und will mit seinem Punktestand den Kontakt zur Spitzengruppe wahren.



TSG Hofherrnweiler-Unterrombach empfängt den VfB Friedrichshafen – punktgleiches Duell auf Augenhöhe. Beide Teams (je 24 Punkte) spielen um den Verbleib im oberen Mittelfeld und eine günstige Startposition für die Rückrunde. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach empfängt den VfB Friedrichshafen – punktgleiches Duell auf Augenhöhe. Beide Teams (je 24 Punkte) spielen um den Verbleib im oberen Mittelfeld und eine günstige Startposition für die Rückrunde.



FC Esslingen trifft auf die Sportfreunde Schwäbisch Hall und bekommt ein Sechs-Punkte-Spiel im Keller. Esslingen steht bei 14 Punkten, Schwäbisch Hall bei 15 – Kleinigkeiten dürften die Richtung vor der Halbzeitbilanz bestimmen. FC Esslingen trifft auf die Sportfreunde Schwäbisch Hall und bekommt ein Sechs-Punkte-Spiel im Keller. Esslingen steht bei 14 Punkten, Schwäbisch Hall bei 15 – Kleinigkeiten dürften die Richtung vor der Halbzeitbilanz bestimmen.



FC Rottenburg spielt gegen SSV Ehingen-Süd und will vor heimischer Kulisse Abstand zur Gefahrenzone gewinnen. Ehingen-Süd liegt mit 20 Punkten knapp vorn und kann mit einem Auswärtserfolg im gesicherten Mittelfeld überwintern. FC Rottenburg spielt gegen SSV Ehingen-Süd und will vor heimischer Kulisse Abstand zur Gefahrenzone gewinnen. Ehingen-Süd liegt mit 20 Punkten knapp vorn und kann mit einem Auswärtserfolg im gesicherten Mittelfeld überwintern.

Morgen, 15:00 Uhr SV Fellbach SV Fellbach Young Boys Reutlingen Young Boys R 15:00 live PUSH



SV Fellbach empfängt Young Boys Reutlingen – für die Gastgeber eine Bewährungsprobe, für den Tabellenführer ein Pflichttermin. Fellbach hat 22 Punkte auf dem Konto, Young Boys führt mit 38 Zählern das Klassement an und will den Vorsprung in die Rückrunde tragen.