7:0 - U23 der Ostler schießt zum Auftakt den Vogel ab

In Folge Spielberichte vom und Stimmen zum ersten Spieltag in der Kreisliga Süd:

Serie gerissen. Nach zwei Jahren in Folge, in denen der TuS sein Saisonauftaktspiel deutlich für sich entscheiden konnte, setzte es für die Elf des neuen Spielertrainers Dennis Kramer eine Heimniederlage zum Start. Dabei kamen die Hüttenstädter gut ins Spiel, gaben aber nach etwa zehn Minuten die Spielführung an die Gäste ab, die dann die schwere Verletzung eines Akteurs wegstecken mussten. Überraschend ließ sich der TSV davon nicht beeindrucken, blieb am Drücker und legte bis zum Pausentee ein 2:0 vor. Nach Wiederbeginn nahm die Partie an Intensität zu, der TuS kam zum Anschluß, was die Hoffnung der Rosenberger auf Zählbares wieder nährte. Königstein zeigte sich davon allerdings wenig beeindruckt und legte sieben Minuten vor Ende der regulären Spielzeit dann den Deckel auf ihren ersten Auswärtssieg, als sie einen geschickt vorgetragenen Angriff mit dem 1:3 abschlossen.

"Wir haben leider alles vermissen lassen, was wir uns zuvor vorgenommen hatten. Letztendlich haben wir uns selbst in den Basics geschlagen. Die Enttäuschung ist entsprechend groß, das war nicht der angepeilte Start. Aber wir wissen, was in uns steckt und werden nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen! Abgesehen vom Sportlichen, wünschen wir dem verletzten Spieler von Königstein alles Gute und schnelle Genesung", so TuS-Spielertrainer Dennis Kramer.

"Völlig verdient haben wir die Punkte aus Rosenberg mitgenommen. In den ersten zehn Minuten hatte die Heimmannschaft zwei kleine Chancen. Danach bekamen wir immer mehr das Spiel in den Griff. Leider hat sich dann ein Spieler von uns schwer verletzt und das Spiel wurde lange unterbrochen. Danach waren wir wieder motiviert und auch überlegen. Infolgedessen gingen wir mit 2:0 in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel war es kurz etwas hektisch, was der Schiedsrichter aber sofort unterband. Der TuS verkürzte nach einer Unachtsamkeit auf 1:2, was uns aber nicht unbedingt ins Wanken brachte. Nach einem gut herausgespielten Angriff stellten wir den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Danach hatte die Heimmannschaft noch einen Pfostentreffer. Insgesamt haben wir eine geschlossene Mannschaftsleistung an den Tag gelegt und verdient gewonnen", so das Statement von Gästeübungsleiter Roland Winkler.

Tore: 0:1 Jakob Guttenberger (34./Strafstoß), 0:2 Simon Lederer (44.), 1:2 Markus Barth (61.), 1:3 Benedikt Guttenberger (83.) - Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger - Zuschauer: 80 - Zeitstrafen für Antonio La Pegna (TuS/48.) und Jakob Guttenberger (TSV/50.).