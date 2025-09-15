7:0 – TSV Eller 04 zerlegt Nievenheim

„Wir werden von Woche zu Woche entscheiden, welche Formation zu welchem Gegner am besten passt und wie die Form bei jedem einzelnen ist“, erklärt Kara. Bis dato wirkt sich die Konkurrenz in den eigenen Reihen leistungsfördernd aus, Eller führt die Tabelle in der Bezirksliga, Gruppe 1, mit fünf Siegen aus fünf Spielen an und räumte unter der Woche auch den von „Fortuna-Legende“ Axel Bellinghausen trainierten A-Kreisligisten SC Unterbach aus dem Kreispokal (4:0).