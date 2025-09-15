7:0 – TSV Eller 04 zerlegt Nievenheim

Geografisch liegen Eller und Nievenheim nur rund 20 Kilometer auseinander. Sportlich trennen die örtlichen Fußballvereine aktuell aber Welten. Innerhalb von acht Tagen erlebte VdS Nievenheim in der Bezirksliga das doppelte „Eller-Desaster“. Nach der 0:10-Abfuhr auf eigenem Platz gegen den MSV Düsseldorf, kamen die Dormagener am Freitagabend auch gegen dessen Nachbarn TSV Eller 04 kräftig unter die Räder. Mit dem 0:7 waren die Gäste an der Vennhauser Allee nach neunzig einseitigen Minuten noch gut bedient.
„Es gibt nicht viel zu meckern. Wir haben in der ersten Hälfte ja sogar noch ein paar Chancen ausgelassen“, lautete das Fazit von Ellers Trainer Kerim Kara. Ein bezeichnendes Urteil in Anbetracht einer 5:0-Pausenführung. Dass seine Schützlinge nach dem Seitenwechsel mit dem komfortablen Vorsprung im Rücken ein paar Gänge rausnahmen, sprach danach für menschliche Züge in der Elleraner Angriffsmaschinerie.
Ganz ungeschoren ließ der Tabellenführer den bemitleidenswerten Konkurrenten aber auch im zweiten Abschnitt nicht davon kommen. Nico Stracke schnürte innerhalb weniger Minuten noch einen Doppelpack zum 7:0-Endstand. Den 28-Jährigen brachte Kara erst mit Wiederanpfiff ins Spiel für Dennis Ordelheide, der sich bei seinem Saisondebüt gleich mit einem Doppelpack zurückmeldete, dann aber aus Gründen der Belastungssteuerung vorzeitig unter die Dusche durfte.
Kerim Kara kann sich diesen Luxus erlauben, weil er vor allen Dingen für den Offensivbereich diverse Asse im Ärmel hat. Egal ob Ordelheide, Stracke, Fabian Stutz oder der bereits bestens integrierte Zugang Takumi Miyata - auch er traf gegen Nievenheim doppelt - sie alle können Spiele entscheiden. Spätestens wenn auch der derzeit verletzte Zugang Rasim Syuleyman wiedervoll einsatzfähig ist, hat Kara die Qual der Wahl.
„Wir werden von Woche zu Woche entscheiden, welche Formation zu welchem Gegner am besten passt und wie die Form bei jedem einzelnen ist“, erklärt Kara. Bis dato wirkt sich die Konkurrenz in den eigenen Reihen leistungsfördernd aus, Eller führt die Tabelle in der Bezirksliga, Gruppe 1, mit fünf Siegen aus fünf Spielen an und räumte unter der Woche auch den von „Fortuna-Legende“ Axel Bellinghausen trainierten A-Kreisligisten SC Unterbach aus dem Kreispokal (4:0).
Gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd soll dieser Erfolgslauf am kommenden Wochenende fortgesetzt werden.