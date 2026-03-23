7:0-Spektakel des FV Bellenberg, Bernstadt siegt in Unterzahl

In einer packenden Begegnung bewies die Heimelf einen langen Atem. Zunächst sah es gut aus für den TSV Blaubeuren, als David Söll (25.) Mitte der ersten Halbzeit die Führung markierte. Mit diesem Vorsprung gingen die Gäste auch in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Spielgemeinschaft jedoch spürbar die Schlagzahl. In der 67. Minute gelang Leon Springer der viel umjubelte Ausgleichstreffer. Die Partie war nun komplett offen, doch Kirchen nutzte das Momentum: Nur sieben Minuten später drehte Niklas Bayer (74.) die Begegnung endgültig zugunsten der Hausherren. Blaubeuren warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnte die Abwehrreihe der SGM jedoch kein zweites Mal überwinden.

TSV Einsingen – RSV Ermingen 2:2

In Einsingen erlebten die Fans eine hochemotionale zweite Halbzeit, in der die Führung mehrfach wechselte. Nach einer torlosen ersten Stunde brach Armin Sassmann (60.) den Bann und brachte den TSV Einsingen in Front. Die Antwort der Gäste aus Ermingen folgte jedoch prompt und gewaltig: Innerhalb von nur drei Minuten drehten Simon Hinkl (70.) und Jonas Bucher (73.) das Spiel komplett. Einsingen gab sich jedoch nicht geschlagen und startete eine leidenschaftliche Schlussoffensive. In der 89. Minute belohnte Christoph Maichel den unermüdlichen Einsatz der Heimelf mit dem Treffer zum 2:2-Endstand, was beiden Teams nach einem intensiven Kampf einen Punkt einbrachte.

SV Niederhofen – SC Heroldstatt 0:1

Die Zuschauer in Niederhofen sahen ein klassisches Geduldsspiel, das durch eine einzige Szene entschieden wurde. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend im Mittelfeld, wobei Torchancen auf beiden Seiten Mangelware blieben. Kurz nach dem Wiederanpfiff folgte der entscheidende Moment: Ralf Klos (50.) nutzte eine Unachtsamkeit in der Niederhofener Hintermannschaft und erzielte die Führung für den SC Heroldstatt. In der Folge versuchte Niederhofen alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch Heroldstatt verteidigte den knappen Vorsprung mit viel taktischer Disziplin und brachte den Auswärtssieg über die Zeit.

SG Griesingen – SGM Schmiechtal/Alb 2:3

Ein torreicher Schlagabtausch entwickelte sich in Griesingen, bei dem die Führung mehrfach hin- und herwog. Raphael Brunner (24.) brachte die Hausherren zunächst in Führung, doch Fabian Mayer (31.) glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm zunächst die SGM das Kommando, als Michael Müller (54.) zum 1:2 traf. Griesingen bewies jedoch Moral: Peter Gobs (70.) behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum erneuten Ausgleich. Die Entscheidung fiel schließlich in der 84. Minute, als erneut Fabian Mayer zur Stelle war und mit seinem zweiten Treffer den Auswärtssieg für die SGM Schmiechtal/Alb perfekt machte.

SG Emerkingen/Ehingen-Süd – TSV Türkgücü Ehingen 3:1

Die SG Emerkingen/Ehingen-Süd erwischte einen Start nach Maß, wie man ihn selten sieht. Bereits in der 1. Spielminute brachte Jannik Lehmann die Heimelf in Führung. Der TSV Türkgücü Ehingen schüttelte sich jedoch kurz und antwortete fast postwendend durch einen verwandelten Foulelfmeter von Lemi Altun (6.). Das Spiel blieb intensiv, doch erneut war es Jannik Lehmann (36.), der noch vor der Pause die Weichen auf Sieg stellte. Im zweiten Durchgang bemühte sich Türkgücü um den Anschluss, doch die Spielgemeinschaft agierte äußerst abgeklärt. In der 82. Minute sorgte Julian Hauler für die endgültige Entscheidung und besiegelte den verdienten Heimsieg.

SG Oberdischingen/Ersingen – SV Ringingen 3:2

Vor 400 Zuschauern entwickelte sich ein dramatisches Duell, das alles bot, was das Fußballherz begehrt. Die Heimelf schien nach Toren von Jonah Ziegler (23.) und Nico Koch (43.) bereits auf der sicheren Siegerstraße. Als Ringingen zudem durch die Rote Karte gegen Miklas Kohn (66.) in Unterzahl geriet, schien die Partie entschieden. Doch Ringingen kämpfte sich in Unterzahl durch Florian Stöferle (70.) zurück. In einer völlig verrückten Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Erst markierte André Demartin (95.) das scheinbar rettende 3:1, bevor Leon Kosa (97.) postwendend erneut verkürzte. Am Ende rettete Oberdischingen den knappen Vorsprung über die Zeit.

TSV Erbach – SSG Ulm 99 II 1:2

In Erbach feierte die Zweitvertretung der SSG Ulm einen knappen, aber leidenschaftlich erkämpften Auswärtssieg. Jonas Häge (23.) brachte die Ulmer Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Erbach kam jedoch mit viel Schwung aus der Kabine und konnte sich bereits kurz nach dem Wiederanpfiff über den Ausgleich durch Niko Mayr (47.) freuen. Die Freude währte jedoch nicht lange: Nur zehn Minuten später war Leon Engelmann (57.) zur Stelle und stellte die Führung für die Gäste wieder her. Erbach rannte in der verbleibenden halben Stunde unermüdlich an, fand jedoch keine Lücke mehr im Ulmer Abwehrverbund, der den Sieg mit vereinten Kräften verteidigte.

SV Pappelau-Beiningen – SG Altheim 1:1

Ein leistungsgerechtes Unentschieden sahen die Zuschauer in Pappelau. Die Heimelf startete konzentriert und konnte sich kurz vor dem Seitenwechsel belohnen, als Pascal Eckhardt (39.) die Führung erzielte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SG Altheim spürbar den Druck und drängte auf den Ausgleich. In der 68. Minute war es schließlich Dominik Späth, der die Lücke in der Hintermannschaft des SV Pappelau-Beiningen fand und zum 1:1 traf. In der Schlussphase suchten beide Mannschaften die Entscheidung, doch keine der beiden Offensivreihen konnte den entscheidenden Treffer markieren, sodass es bei der gerechten Punkteteilung blieb.