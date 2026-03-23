7:0-Spektakel des FV Bellenberg, Bernstadt siegt in Unterzahl

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In einer packenden Begegnung bewies die Heimelf einen langen Atem. Zunächst sah es gut aus für den TSV Blaubeuren, als David Söll (25.) Mitte der ersten Halbzeit die Führung markierte. Mit diesem Vorsprung gingen die Gäste auch in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Spielgemeinschaft jedoch spürbar die Schlagzahl. In der 67. Minute gelang Leon Springer der viel umjubelte Ausgleichstreffer. Die Partie war nun komplett offen, doch Kirchen nutzte das Momentum: Nur sieben Minuten später drehte Niklas Bayer (74.) die Begegnung endgültig zugunsten der Hausherren. Blaubeuren warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnte die Abwehrreihe der SGM jedoch kein zweites Mal überwinden.
In Einsingen erlebten die Fans eine hochemotionale zweite Halbzeit, in der die Führung mehrfach wechselte. Nach einer torlosen ersten Stunde brach Armin Sassmann (60.) den Bann und brachte den TSV Einsingen in Front. Die Antwort der Gäste aus Ermingen folgte jedoch prompt und gewaltig: Innerhalb von nur drei Minuten drehten Simon Hinkl (70.) und Jonas Bucher (73.) das Spiel komplett. Einsingen gab sich jedoch nicht geschlagen und startete eine leidenschaftliche Schlussoffensive. In der 89. Minute belohnte Christoph Maichel den unermüdlichen Einsatz der Heimelf mit dem Treffer zum 2:2-Endstand, was beiden Teams nach einem intensiven Kampf einen Punkt einbrachte.
Die Zuschauer in Niederhofen sahen ein klassisches Geduldsspiel, das durch eine einzige Szene entschieden wurde. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend im Mittelfeld, wobei Torchancen auf beiden Seiten Mangelware blieben. Kurz nach dem Wiederanpfiff folgte der entscheidende Moment: Ralf Klos (50.) nutzte eine Unachtsamkeit in der Niederhofener Hintermannschaft und erzielte die Führung für den SC Heroldstatt. In der Folge versuchte Niederhofen alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch Heroldstatt verteidigte den knappen Vorsprung mit viel taktischer Disziplin und brachte den Auswärtssieg über die Zeit.
Ein torreicher Schlagabtausch entwickelte sich in Griesingen, bei dem die Führung mehrfach hin- und herwog. Raphael Brunner (24.) brachte die Hausherren zunächst in Führung, doch Fabian Mayer (31.) glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm zunächst die SGM das Kommando, als Michael Müller (54.) zum 1:2 traf. Griesingen bewies jedoch Moral: Peter Gobs (70.) behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum erneuten Ausgleich. Die Entscheidung fiel schließlich in der 84. Minute, als erneut Fabian Mayer zur Stelle war und mit seinem zweiten Treffer den Auswärtssieg für die SGM Schmiechtal/Alb perfekt machte.
Die SG Emerkingen/Ehingen-Süd erwischte einen Start nach Maß, wie man ihn selten sieht. Bereits in der 1. Spielminute brachte Jannik Lehmann die Heimelf in Führung. Der TSV Türkgücü Ehingen schüttelte sich jedoch kurz und antwortete fast postwendend durch einen verwandelten Foulelfmeter von Lemi Altun (6.). Das Spiel blieb intensiv, doch erneut war es Jannik Lehmann (36.), der noch vor der Pause die Weichen auf Sieg stellte. Im zweiten Durchgang bemühte sich Türkgücü um den Anschluss, doch die Spielgemeinschaft agierte äußerst abgeklärt. In der 82. Minute sorgte Julian Hauler für die endgültige Entscheidung und besiegelte den verdienten Heimsieg.
Vor 400 Zuschauern entwickelte sich ein dramatisches Duell, das alles bot, was das Fußballherz begehrt. Die Heimelf schien nach Toren von Jonah Ziegler (23.) und Nico Koch (43.) bereits auf der sicheren Siegerstraße. Als Ringingen zudem durch die Rote Karte gegen Miklas Kohn (66.) in Unterzahl geriet, schien die Partie entschieden. Doch Ringingen kämpfte sich in Unterzahl durch Florian Stöferle (70.) zurück. In einer völlig verrückten Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Erst markierte André Demartin (95.) das scheinbar rettende 3:1, bevor Leon Kosa (97.) postwendend erneut verkürzte. Am Ende rettete Oberdischingen den knappen Vorsprung über die Zeit.
In Erbach feierte die Zweitvertretung der SSG Ulm einen knappen, aber leidenschaftlich erkämpften Auswärtssieg. Jonas Häge (23.) brachte die Ulmer Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Erbach kam jedoch mit viel Schwung aus der Kabine und konnte sich bereits kurz nach dem Wiederanpfiff über den Ausgleich durch Niko Mayr (47.) freuen. Die Freude währte jedoch nicht lange: Nur zehn Minuten später war Leon Engelmann (57.) zur Stelle und stellte die Führung für die Gäste wieder her. Erbach rannte in der verbleibenden halben Stunde unermüdlich an, fand jedoch keine Lücke mehr im Ulmer Abwehrverbund, der den Sieg mit vereinten Kräften verteidigte.
Ein leistungsgerechtes Unentschieden sahen die Zuschauer in Pappelau. Die Heimelf startete konzentriert und konnte sich kurz vor dem Seitenwechsel belohnen, als Pascal Eckhardt (39.) die Führung erzielte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SG Altheim spürbar den Druck und drängte auf den Ausgleich. In der 68. Minute war es schließlich Dominik Späth, der die Lücke in der Hintermannschaft des SV Pappelau-Beiningen fand und zum 1:1 traf. In der Schlussphase suchten beide Mannschaften die Entscheidung, doch keine der beiden Offensivreihen konnte den entscheidenden Treffer markieren, sodass es bei der gerechten Punkteteilung blieb.
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In Neu-Ulm bekamen die Fans eine erste Halbzeit zu sehen, in der die Gäste aus Thalfingen gnadenlos effektiv agierten. Bereits in der 9. Minute geriet die Heimelf durch ein unglückliches Eigentor von Jonathan Oelschlegel in Rückstand. Dieser Moment schien den SV Thalfingen zu beflügeln: Lars Frindt (16.) und ein Doppelschlag von Tobias Huber (23., 31.) sorgten innerhalb kürzester Zeit für klare Verhältnisse. Noch vor dem Pausenpfiff schraubte Julian Stocker (39.) das Ergebnis auf 0:5 in die Höhe. Im zweiten Durchgang schalteten die Gäste einen Gang zurück und verwalteten den Vorsprung. In der Schlussphase gelang Miralem Selak (85.) noch der Ehrentreffer für die SGM, was jedoch nichts an der deutlichen Heimniederlage änderte.
Ein wahres Fußball-Spektakel mit ständig wechselnden Momenten sahen die Zuschauer in Bernstadt. Die Heimelf startete hervorragend durch die Tore von Hendrik Koros (11.) und Max Noller (16.). Doch Bermaringen bewies Kämpferherz und glich durch Philipp Buschow (40.) und Maurizio Stammel (47.) aus. Mitten in die Drangphase der Gäste markierte Moritz Wald (49.) die erneute Führung für Bernstadt. Die Partie wurde hitziger, als Finn Bückle (54.) mit Gelb-Rot vorzeitig vom Feld musste. Trotz Unterzahl erhöhte Max Wenninger (62.) auf 4:2. Bermaringen warf alles nach vorne und kam durch Maximilian Schmidt (65.) wieder heran, doch die dezimierten Bernstädter verteidigten den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff.
In Berghülen stand ein Akteur ganz besonders im Rampenlicht. Alexander Jauß avancierte zum Matchwinner und stellte die Defensive der Asselfinger vor unlösbare Aufgaben. Bereits in der 24. Minute brachte er die Hausherren in Führung. Asselfingen kam im zweiten Durchgang besser in die Partie und belohnte sich durch den Ausgleich von Daniel Lindenmaier (67.). Doch die Freude der Gäste währte nur kurz, denn Alexander Jauß hatte an diesem Tag noch nicht genug: Mit einem schnellen Doppelpack in der 70. und 80. Minute vollendete er seinen Hattrick und sicherte dem TSV Berghülen die volle Punkteausbeute.
In einer hochemotionalen Begegnung in Lonsee wechselte die Führung mehrfach das Lager. Felix Stammler (12.) brachte die Heimelf früh in Front, doch Koffivi Itenou Damien Bassa (16.) antwortete prompt. Kurz nach dem Seitenwechsel durfte Lonsee erneut jubeln, als Simon Wörz (50.) zum 2:1 traf. Die Antwort des FC Neenstetten ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Gerwin Ulmer (52.) glich fast im Gegenzug aus. In der Schlussphase zeigten die Gäste die reifere Spielanlage und drehten das Spiel endgültig. Jannik Leibing (65., 81.) wurde zum entscheidenden Mann, indem er erst die Führung erzielte und schließlich per Foulelfmeter den 2:4-Endstand besiegelte.
Vor 70 Zuschauern entwickelte sich ein dramatischer Krimi, der erst in der letzten Sekunde entschieden wurde. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Patrick Ridder (55.) Weidenstetten in Führung. Als Stefan Hess (70.) auf 2:0 erhöhte, schien die Heimelf bereits auf der Siegerstraße. Doch die Schlussphase bot puren Wahnsinn: Zunächst verkürzte Dominik Högg (75.), woraufhin erneut Stefan Hess (75.) im direkten Gegenzug den alten Abstand wiederherstellte. Oberelchingen gab sich nicht auf: Moritz Ufschlag (86.) brachte die Gäste wieder heran, bevor Daniel Dannerbauer (90.) in der letzten Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 3:3-Endstand markierte.
Ein intensives und taktisch geprägtes Duell bekamen die 120 Zuschauer in Pfuhl zu sehen. Die Gäste aus Ballendorf agierten aus einer stabilen Defensive heraus und nutzten in der ersten Halbzeit eine ihrer Gelegenheiten: Florian Wachter (37.) erzielte den Führungstreffer. Pfuhl rannte im zweiten Durchgang unermüdlich an, fand jedoch lange Zeit keine Lücke im Ballendorfer Abwehrriegel. Erst in der 75. Minute war die Gegenwehr gebrochen, als Simon Roth den verdienten Ausgleich für die Heimelf markierte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften die Entscheidung, doch es blieb bei der letztlich gerechten Punkteteilung.
In Nersingen sahen die Fans eine klassische Nullnummer, in der sich beide Mannschaften über weite Strecken neutralisierten. Das Spiel war geprägt von hart geführten Zweikämpfen im Mittelfeld und einer hohen taktischen Disziplin in den Abwehrreihen. Keine der beiden Offensivabteilungen schaffte es an diesem Tag, die entscheidende Lücke zu finden oder die gegnerische Defensive ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim torlosen Unentschieden, mit dem beide Mannschaften zumindest einen Zähler auf ihr Konto verbuchten.
Die SGM Albeck/Göttingen feierte einen Auswärtssieg, den sie sich durch eine starke Leistung über 60 Minuten erarbeitete. Ewald Maier (29., 48.) brachte die Gäste durch ein Feldtor und einen sicher verwandelten Foulelfmeter mit 0:2 in Front. Als Mirhad Mehanovic (62.) nach einer Stunde auf 0:3 erhöhte, deutete alles auf einen ruhigen Nachmittag für die SGM hin. Doch Söflingen bewies Moral und startete eine späte Schlussoffensive. Durch die Treffer von Felix Martin (83.) und Felix Holdermüller (90.) wurde es in der Nachspielzeit noch einmal hochemotional, doch die Gäste retteten den knappen Vorsprung über die Zeit.
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In Bellenberg brannten die Hausherren ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab und ließen dem SSV Illerberg/Thal nicht den Hauch einer Chance. Ein Akteur überragte dabei alle: Robin Horlacher (12., 55., 68.) stellte die gegnerische Defensive vor unlösbare Aufgaben und schnürte einen lupenreinen Hattrick. Bereits zur Pause war die Partie nach weiteren Treffern von Marlon Capuano (24.), Johannes Hilgartner (25.) und Julian Eisele (45.+1) praktisch entschieden. Bellenberg blieb auch im zweiten Durchgang hungrig und kontrollierte das Geschehen nach Belieben. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte Philip Rausch (78.), der den Ball zum 7:0-Endstand im Netz unterbrachte.
Die Zweitvertretung des SC Staig musste sich gegen einen äußerst abgeklärten SV Beuren geschlagen geben. In einer Partie, die lange Zeit von taktischer Disziplin geprägt war, suchte Beuren geduldig nach der Lücke in der Staiger Hintermannschaft. In der 31. Minute war es schließlich Enhar Agirbas, der den Bann brach und die Gäste in Führung schoss. Direkt nach dem Seitenwechsel legte Beuren nach: Johannes Maurer (49.) markierte den zweiten Treffer und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Staig bemühte sich in der Folge zwar um den Anschluss, fand aber gegen die stabil stehende Defensive der Gäste kein Durchkommen.
Die SF Illerrieden demonstrierten in Holzheim ihre offensive Effektivität und stellten die Weichen bereits im ersten Durchgang auf Sieg. Stefan Hampel (15.) eröffnete den Torreigen nach einer Viertelstunde. Holzheim fand kaum Mittel, um den Spielfluss der Gäste zu unterbinden, was Illerrieden noch vor der Pause gnadenlos ausnutzte. Ein Doppelschlag durch Lukas Gaißmayer (37.) und Dennis Kaiser (40.) sorgte innerhalb weniger Minuten für klare Verhältnisse. Im zweiten Spielabschnitt verwaltete Illerrieden den Vorsprung souverän und ließ defensiv kaum nennenswerte Chancen der Hausherren zu, sodass es beim verdienten Auswärtserfolg blieb.
In Altenstadt sahen die Zuschauer einen dramatischen Spielverlauf, der erst in der letzten Minute entschieden wurde. Die Gäste aus Gerlenhofen gingen zunächst durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von Julian Fent (30.) in Führung. Altenstadt bewies jedoch Kämpferherz und drängte leidenschaftlich auf den Ausgleich. Belohnt wurde dieser Einsatz durch den Treffer von Maximilian Rau, der zum 1:1 ausglich. Das Spiel stand nun auf des Messers Schneide und beide Teams suchten die Entscheidung. Das glücklichere Ende hatte der FV Gerlenhofen für sich: In der 90. Minute war erneut Julian Fent zur Stelle und markierte den viel umjubelten Siegtreffer für sein Team.
Ein hochemotionales Unentschieden bekamen die Fans in Regglisweiler geboten. Die Gäste aus Silheim erwischten den besseren Start und gingen durch Maximilian Gossner (21.) in Front. Regglisweiler kam jedoch mit viel Schwung aus der Kabine und drehte die Partie im zweiten Durchgang zunächst komplett. Tim Schick (53.) glich per Foulelfmeter aus, bevor Lukas Schwenk (65.) die Hausherren erstmals in Führung brachte. Lange Zeit sah es nach einem Heimsieg aus, doch Silheim gab sich nicht auf und startete eine verzweifelte Schlussoffensive. In der 90. Minute belohnte Domenic Hartmann die Bemühungen der Gäste mit dem Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand.
Der SV Esperia Italia feierte einen verdienten Heimsieg, bei dem vor allem Ismail Cini zum Matchwinner avancierte. Mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit (15., 31.) brachte er die Neuulmer früh auf die Siegerstraße. Die Gäste der Spielgemeinschaft bemühten sich zwar um Stabilität, konnten die spielstarken Hausherren jedoch nur selten gefährden. In der 63. Minute sorgte Marcello Tostoni für die endgültige Entscheidung. Der Ehrentreffer von Nick Paudler (92.) tief in der Nachspielzeit war lediglich Ergebniskosmetik und konnte die Freude im Lager von Esperia Italia nicht mehr trüben.
In Tiefenbach war es die Show eines einzelnen Akteurs, die den Unterschied machte. Tim Elser war an diesem Tag der alles entscheidende Mann für die SGM Ingstetten/Schießen. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung, in der beide Abwehrreihen wenig zuließen, markierte er in der 39. Minute die psychologisch wichtige Führung kurz vor der Pause. Tiefenbach versuchte im zweiten Durchgang alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Defensive der Gäste stand sicher. In der 72. Minute war es erneut Tim Elser, der mit seinem zweiten Treffer des Tages den Deckel auf den Auswärtssieg setzte.
Der FV Weißenhorn lieferte in Oberroth eine beeindruckende Torgala ab und entschied die Partie bereits in der ersten halben Stunde. Die Gäste spielten sich in einen wahren Rausch: Ilir Tupella (6.), Moritz Schweinstetter (10.), Fahrudin Dzehverovic (22.) und Gjentijan Haxhijaj (30.) schraubten das Ergebnis in Rekordtempo auf 0:4 in die Höhe. Oberroth war von diesem Blitzstart sichtlich geschockt und fand keine Mittel gegen die offensive Wucht der Weißenhorner. In der zweiten Halbzeit schalteten die Gäste merklich einen Gang zurück, kontrollierten das Spiel aber weiterhin ohne Probleme. Den Schlusspunkt setzte Luca Voggenreiter (86.) kurz vor dem Ende der Partie.
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