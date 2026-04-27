7:0! Schüttorf zeigt von erster Sekunde, wer siegen will!

Der FC Schüttorf 09 hat den TuS Esens deutlich mit 7:0 besiegt und dabei von Beginn an eine dominante Leistung gezeigt. Co-Trainer Dennis Große Vennekate zeigte sich entsprechend zufrieden: „Ich bin super stolz auf die Jungs, dass wir von Beginn an so ein super Heimspiel abgeliefert haben.“
Die Gastgeber übernahmen sofort die Kontrolle und erspielten sich früh zahlreiche Chancen. „Wir haben von der ersten Sekunde an gezeigt, dass nur wir für die drei Punkte in Frage kommen“, so Große Vennekate. Nach Treffern von Bardenhorst (21.), Bühring (24.) und Temmen (28.) stellte Schüttorf bereits früh die Weichen auf Sieg. Noch vor der Pause erhöhte Salkovic (38.) auf 4:0.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Schüttorf klar überlegen. Salkovic (51.) schnürte seinen Doppelpack, ehe Groothus (60.) und erneut Bühring (70.) den Endstand herstellten.
Mit dem klaren Erfolg vergisst Schüttorf die drei Niederlagen in Serie und knüpft an den Sieg gegen Dinklage an „Es erinnert ein bisschen an das Spiel vor ein paar Wochen gegen Dinklage.“, erklärte der Co-Trainer, der damit auf den Frühstart anspielt.
Der Blick richtet sich allerdings bereits nach vorne: „Wir wollen jetzt an dieses Spiel ansetzen. Am Donnerstag fahren wir dann nach Vechta und wollen die nächsten drei Punkte einfahren.“ Schüttorf bleibt auf Platz acht, tankte aber Selbstvertrauen für die englische Woche. Esens verlor erstmals nach zwei Siegen und muss einen herben Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Der Aufsteiger spielt erst am kommenden Sonntag wieder und empfängt dann BW Papenburg.