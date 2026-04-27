7:0! Schüttorf zeigt von erster Sekunde, wer siegen will!

Die Gastgeber übernahmen sofort die Kontrolle und erspielten sich früh zahlreiche Chancen. „Wir haben von der ersten Sekunde an gezeigt, dass nur wir für die drei Punkte in Frage kommen“, so Große Vennekate. Nach Treffern von Bardenhorst (21.), Bühring (24.) und Temmen (28.) stellte Schüttorf bereits früh die Weichen auf Sieg. Noch vor der Pause erhöhte Salkovic (38.) auf 4:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Schüttorf klar überlegen. Salkovic (51.) schnürte seinen Doppelpack, ehe Groothus (60.) und erneut Bühring (70.) den Endstand herstellten.

Mit dem klaren Erfolg vergisst Schüttorf die drei Niederlagen in Serie und knüpft an den Sieg gegen Dinklage an „Es erinnert ein bisschen an das Spiel vor ein paar Wochen gegen Dinklage.“, erklärte der Co-Trainer, der damit auf den Frühstart anspielt.