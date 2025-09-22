7:0-Paukenschlag hievt DJK Ursensollen auf die 1

Der neunte Spieltag verlief so ganz nach dem Geschmack des bislang in neuer Umgebung so auftrumpfenden Liganeulings DJK Ursensollen (1./21), sorgte die Kotzbauer-Elf doch durch ein unerwartet hohes 7:0 im Topduell mit dem SV Freudenberg (4./19) dafür, dass sie erstmals den "Platz an der Sonne" belegen darf. Zugute kam ihr dabei die zweite Saisonniederlage des TSV Königstein (2./21), der in Vilseck mit 2:3 den Kürzeren zog. Als einen weiteren Gewinner dieses Wochenends darf man den SV Raigering (3./19) bezeichnen, der durch das 2:0 in Haselmühl endgültig in den Kreis der "Creme de la Creme" der Liga vorgedrungen ist.

"Ich bin stolz auf meine Mannschaft, was sie gegen das beste Team, gegen das wir bis jetzt gespielt haben, abgerissen hat, vor allem im läuferischen, sowie in kämpferischen Bereich. Wir haben uns diesen Punkt redlich verdient. Ja zum Schluß, wenn wir ein bißchen Glück gehabt hätten, wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen. Unter dem Strich aber, geht dieses Remis in Ordnung. Meine Hochachtung für beide Teams für das Gezeigte bei diesem Wetter", so SC-Coach "Girgl" Ramsauer.

"Heute habt ihr 0:0 verloren, sagte ein Zuschauer nach dem Spiel. Ich denke treffender kann man den Spielverlauf nicht beschreiben. Chancen in Hülle und Fülle und am Ende muss man sogar froh sein über das 0:0, da die Heimelf kurz vor dem Ende eine hundertprozentige Chance vergab", sagte Gästetrainer Bernd Scheibel.

Nach dem Seitenwechsel musste Riedens Torwart Ben Lontke (50. + 75.) zweimal seine ganze Klasse aufbieten, ansonsten ging es weiter mit dem Festival der vergebenen Gästemöglichkeiten. Bastian Härtl (49.), Youssef El Mankouchi (68.) und wiederum Bastian Härtl (73.) brachten das Runde nicht ins Eckige. Zudem gab es zum Leidwesen der Scheibel-Truppe eine Flut von sehr knappen umstrittenen Abseitsentscheidungen und so reichte es wieder nicht für einen dreifachen Punktgewinn, der den Vorjahres-Vizemeister weiterhin im Mittelfeld der Tabelle verweilen lässt. (Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR)

Rieden startete mit viel Elan und drängte die Heimelf immer wieder in ihre eigene Hälfte zurück. Die erste Top-Gelegenheit bot sich Youssef El Mankouchi in der 7. Minute, als er sich glänzend durchgesetzt hatte, frei vor Keeper Timo Schneidemesser allerdings das Spielgerät nicht unter Kontrolle bekam. Die Landesliga-Reserve kam mit fortgeschrittener Spielzeit etwas besser in die Partie, ohne sich aber zwingende Torchancen zu erarbeiten. Anders die Gäste, die in der 22. Minute durch einen Freistoß von Tim Vögele, einen nicht gegebenen Strafstoß an Bastian Härtl (28.) und einen Innenpfostentreffer von Youssef El Mankouchi (31.) gehörig an der überfälligen Führung schnupperten.

Einmal mehr trauerte der 1. FC Rieden am Ende des Spiels seinen vielen vergebenen Torchancen nach. Die Vilstaler waren über weite Strecken das spielbestimmende Team, belohnten sich aber nicht und hatten am Ende sogar noch Glück, dass in der 85. Minute Emil Paul per Kopf nur knapp das Siegtor für die Platzherren verfehlte.

"Am Ende ein verdienter Sieg für den TuS. In der ersten Hälfte waren wir die gefährlichere Mannschaft, scheiterten aber mehrmals am glänzend aufgelegten Torhüter. Nach der Pause bekamen wir zunächst keinen Zugriff mehr und gerieten folgerichtig in Rückstand. Als wir wieder mehr Paroli bieten konnten, bremste uns eine Zehn-Minuten-Strafe aus. Bei den sommerlichen Temperaturen erhöhte dann der Gegner in der Schlußphase noch auf 3:0", so Gästetrainer Martin Dehling.

"Kompliment an die Mannschaft, diese drei Punkte waren ein hartes Stück Arbeit, bei hohen Temperaturen und gegen einen unangenehmen Gegner. In der ersten Halbzeit fanden wir trotz einiger Chancen schwer ins Spiel. Edelsfeld war nach Umschaltmomenten immer wieder gefährlich, allerdings war unser Keeper immer wieder zur Stelle. Nach dem Seitenwechsel hatten wir das Spiel dann gut im Griff und sind folgerichtig dann auch zu unseren Toren gekommen. Sehr schön, das wir uns am Ende verdient mit drei Punkten belohnt haben", sagte TuS-Spielertrainer Dennis Kramer.

Eine starke zweite Hälfte legte den Grundstein für die Hüttenstädter, diese - wie erwartet - knifflige Hausaufgabe am Ende erfolgreich zu lösen. Die abstiegsgefährdeten Gäste setzten vor allem im ersten Spielabschnitt die Akzente, kamen zu Einschußchancen, bei denen sich gleich mehrfach TuS-Goalie Luca Söhnlein auszeichnen konnte und einen Torerfolg verhinderte. Nach Wiederbeginn änderte sich die Szenerie, nun übernahmen die Hausherren die Spielführung und belohnten sich nach einer Stunde auch mit dem Führungstreffer. Just, als sich die Gäste vom Rückstand erholt hatten und zur Schlußoffensive blasen wollten, erhielten sie eine Zeitstrafe und gerieten für zehn Minuten in Unterzahl, was Rosenberg mit gleich zwei Treffern eiskalt zu seinen Gunsten ausnutzte.

Blicken wir noch auf die Region der Tabelle, in der sich die "Sorgenkinder" tummeln: Da gelang dem TuS WE Hirschau (11./7 - 2:0 in Schmidmühlen) der erhoffte "kleine" Befreiungsschlag, während die direkte Konkurrenz durchwegs nichts für die Verbesserung der ernsten Lage tun konnte. Der ASV Haselmühl (14./3) also mit Niederlage gegen die Panduren, auch der FC Edelsfeld (12./6 - nach 0:3 in Rosenberg auf den ersten Schleudersitz zurückgefallen) blieb ohne Zählbares, bleibt noch der SV Köfering (13./3), der wegen Spielausfalls zum Zuschauen verurteilt war und deshalb auf Rang 13 verbleibt.

"Ein gebrauchter Abend für uns und eine verdiente Niederlage. Nach 25 Minuten und zu vielen individuellen Fehlern war das Spiel bereits gelaufen. Ich möchte mich bei den Jungs der Alten Herren, die heute ausgeholfen haben, sowie bei den Kranken, die trotz Erkältung und Grippe gespielt haben, bedanken. Dass sie sich dennoch in den Dienst der Mannschaft gestellt haben, ist nicht selbstverständlich. Ohne deren Unterstützung hätten wir tatsächlich heute keine Mannschaft stellen können. Glückwunsch an Ursensollen", sagte Gästespielercoach Basti Bauer.

"Ein brutales Spiel meiner Mannschaft! Auch wir hatten zahlreiche Ausfälle zu verkraften, doch unsere vermeintliche „zweite Garde“ hat zum Glück richtig stark performt. Die frühe Führung kam uns sehr entgegen. Wir waren von Beginn an aggressiv gegen den Ball und haben die entscheidenden Zweikämpfe für uns entschieden. Auch bei den Toren - wenn auch manchmal mit etwas Glück - waren wir eiskalt und haben die Fehler des Gegners konsequent ausgenutzt. Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft, die an diesem Spieltag einfach überragend gespielt hat", so DJK-Spielertrainer Thomas Kotzbauer, der überraschend selbst nicht auf dem Feld stand.

Einen doch unerwarteten Ausgang nahm dieses Verfolgerduell der Kreisliga Süd am Freitagabend. Beide Mannschaften mussten auf mehrere Stammspieler verzichten, die Heimelf kompensierte dies in beeindruckender Manier. Ein Blitzstart spielte der DJK in die Karten, die in Folge Unwägbarkeiten der Gästedefensive abgezockt bestrafte und bereits bis zur Pause dafür sorgte, dass die Messe gelesen war. Am Ende stand ein fast unglaublich anmutendes 7:0 auf der Anzeigetafel, wofür sich die Heimelf mit der Übernahme der Tabellenführung belohnte. Für den auf Rang 3 zurückgefallenen SVF heißt es: Mund abputzen, den Blick nach vorne richten und mit "voller Kapelle" wieder angreifen.

Nach vier Niederlagen in Folge gelang es den Gästen, den "Bock" wie erhofft umzustossen und mit einem vollen Ertrag die Abstiegsplätze zu verlassen. Der eminent wichtige Sieg der Kaolinstädter war unter dem Strich verdient, weil die Heimelf nie so richtig Zugriff bekam. Der TuS hingegen agierte hochkonzentriert und präsentierte sich als geschlossene Einheit, die den knappen, früh erzielten Führungstreffer erfolgreich bis hinein in die Nachspielzeit verteidigte, ehe ein Konterangriff dafür sorgte, dass die Messe endgültig zu seinen Gunsten gelesen war.

"Leider haben wir unser Heimspiel verloren. Die Niederlage müssen wir uns selbst zuschreiben, heute haben wir vieles vermissen lassen, was uns die letzten Wochen ausgemacht hat", so das kurze Statement eines enttäuschten SVS-Spielertrainers Alex Greger.

"Wenn man die Tabelle vor diesem Spieltag gesehen hat, war klar, dass wir alles reinlegen müssen, um auswärts in Schmidmühlen bestehen zu können. In den ersten paar Minuten fehlte noch ein wenig die Zuteilung und Schmidmühlen kam gut ins Spiel. Sie hatten zu Beginn einige Male die Chance zu flanken, könnten aber kaum gefährliche Chancen kreieren. Wir kamen immer besser ins Spiel und standen anschließend immer sicherer. Mit einem schnellen Spielzug in die Spitze nach einem Ballgewinn im Mittelfeld gelang uns das 0:1. In der Folge hatten wir noch die Möglichkeit, auf 0:2 vor der Halbzeit zu stellen. In der 2. Halbzeit war es lange Zeit ein Spiel mit wenigen klaren Torabschlüssen auf beiden Seiten. Wir verteidigten gut, standen relativ sicher und konnten zum Schluss noch einen Konter zum 0:2 verwerten. Nur durch eine sehr starke Mannschaftsleistung konnten wir diesen Sieg einfahren. Mit dieser Geschlossenheit können wir auch in den nächsten Wochen punkten", so Johannes Pfab, der den urlaubenden Andreas Meyer an der Außenlinie vertrat.

Tore: 0:1 Marco Horn (16.), 0:2 Sebastian Weih (90.+4) - Schiedsrichter: Bernhard Seitz - Zuschauer: 130

Gegen den Tabellenführer aus Königstein erwischte der FV einen Start nach Maß: Bei der ersten Offensivaktion zog Lukas Madl an der Strafraumgrenze ab und der leicht abgefälschte Schuss schlug flach im Eck ein (4.). Nach zehn Minuten hatte der Torschütze dann Glück, dass es Schiedsrichter Gilch nach seinem rüden Einsteigen bei "Dunkelgelb" beließ. In der Folgezeit entwickelte sich ein Kampfspiel ohne große Torraumszenen. In der 40. Minute dann führte ein lang aus der Gästehälfte getretener Freistoß, den Benedikt Guttenberger per Kopf über den herauseilenden Torwart ins Gehäuse verlängerte, zum nicht unverdienten Ausgleich. In Halbzeit zwei erwischten nun die Gäste einen Start nach Maß. Einen Freistoß aus 25 Metern konnte FV-Keeper Stefan Pröls noch an den Pfosten lenken (47.), als Benedikt Guttenberger nur wenig später aus 12 Metern frei zum Abschluss kam, war er aber geschlagen (50.). Nun hatte der Spitzenreiter die Partie gut unter Kontrolle, und Pröls musste bei einer Fußabwehr Kopf und Kragen riskieren (60.). Fast ein wenig unerwartet in dieser Phase dann das 2:2 nach der schönsten Kombination der Partie durch die Heimelf, an deren Ende Niklas Hummer eine präzise Flanke auf Dominik Rudlof schlug, der trocken zum Ausgleich einschoss (65.). Nur kurze Zeit wendete der FV dann das Blatt komplett, als Max Schönberger dem Gästekeeper den Ball vom Fuß spitzelte und ins verwaiste Tor zum umjubelten 3:2 einschob (70.). Das Match wurde nun zusehends wilder und zerfahrener, was vor allem den Hausherren zu Gute kam, die dem vierten Treffer am Ende sogar näher waren, als die Gäste dem Ausgleich. (Quelle: Spielbericht Homepage FV Vilseck). "Wir waren von der ersten Minute an präsent und konnten gleich mit der ersten gelungenen Aktion mit 1:0 in Führung gehen. Nach zwölf Minuten hatten wir Glück, dass der Schiedsrichter bei einem harten Foul nur die Gelbe Karte zeigte und wir in voller Mannschaftsstärke weiterspielen durften. In der Folge verloren wir etwas den Faden - auch weil der Gegner mit seiner offensiven Spielweise permanent gefährlich blieb. So fiel schließlich der 1:1-Ausgleich. In dieser Phase war Königstein das aktivere Team, wir fanden erst gegen Ende der ersten Halbzeit wieder besser ins Spiel. Zur zweiten Hälfte stellten wir taktisch um und brachten drei frische Kräfte, was sich als wirkungsvoll erwies. Zwar kassierten wir das 1:2 etwas unglücklich, doch was die Jungs danach zeigten, war einfach stark. Das 2:2 war hervorragend herausgespielt und beim 3:2 hatten wir sicherlich auch ein Quäntchen Glück - das wir uns durch unseren Einsatz aber verdient haben. Angesichts der starken zweiten Halbzeit geht der Sieg in meinen Augen in Ordnung. Ein tolles Spiel für die Zuschauer und eine starke Mannschaftsleistung", so der Vilsecker Coach. "Eine ärgerliche und unnötige Niederlage mussten wir in Vilseck hinnehmen. Wir waren über weite Strecken des Spiels spielbestimmend, konnten dies aber nicht in Tore umwandeln. Der eine oder andere Fehler von uns war dann eben zu viel, was die Heimmannschaft eiskalt bestrafte", sagte Gästetrainer Roland Winkler. Tore: 1:0 Lukas Madl (4.), 1:1 und 1:2 Benedikt Guttenberger (40./50.), 2:2 Dominik Rudlof (65.), 3:2 Max Schönberger (71.) - Schiedsrichter: Klaus Gilch - Zuschauer: 230

Fünfter Sieg in Folge, die Panduren schwimmen weiterhin auf der Erfolgswelle und belohnen sich dafür mit dem Vordringen ins obere Tabellendrittel. Beim Dreier gegen das sich nach Kräften wehrende und vor allem in Halbzeit 1 auf Augenhöhe agierende Schlußlicht zeigte die Kratzer-Elf eine eher durchschnittliche Leistung und musste vor allem in einer wenig überzeugenden Halbzeit 1 bangen, den frühen 1:0-Vorsprung mit in die Kabine nehmen zu können. Nach dem Seitenwechsel wirkte der SVR verbessert, ließ weniger zu und machte mit dem 2:0 schließlich den Sack zu. Der Gastgeber enttäuschte keineswegs, Einstellung und Wille stimmen nach wie vor und machen Hoffnung für das kommende Sechs-Punkte-Match in Köfering. "Wir haben wieder ein gutes Spiel gemacht, leider wieder mal ohne Erfolg. Müssen wir abhaken. Der Fokus liegt ab jetzt klar auf Köfering", so ASV-Coach Dominik Schuster. "Ein verdienter Sieg, betrachtet man die 90 Minuten insgesamt, wobei aber unsere erste Halbzeit nicht gut war, trotz der 1:0-Führung. Unser Torhüter verhinderte da zweimal den Ausgleich. In Halbzeit 2 agierten wir dann defensiv sehr stabil und schufen mit dem 2:0 die Vorentscheidung. Danach besaßen wir noch Möglichkeiten zum 3:0, hätten aber heute nicht mehr verdient gehabt. Es gilt, sich im nächsten Spiel unbedingt zu steigern", so das Statement von Gästetrainer Martin Kratzer. Tore: 0:1 Benedikt Seidl (21.), 0:2 Timo Rubenbauer (77.) - Schiedsrichter: Leopold Kellner - Zuschauer: 150 - Zeitstrafe für Daniel Ibler (81./Haselmühl)