70 Minuten Unterzahl: SB Rosenheim verliert „Skandalspiel" in Ampfing

Nach recht ereignislosen ersten 20 Minuten, wurde es hektisch auf dem Spielfeld. Chima Ihenacho, der bereits nach sieben Minuten zurecht die gelbe Karte sah, wurde mit gelb-rot vom Platz gestellt (21.). Die Entscheidung sorgte für große Diskussionen, weil kein Foul zu erkennen war. Ähnliche Situationen auf der anderen Seite wurden ohne Karte oder gar nicht geahndet.

Einen denkwürdigen Nachmittag erlebte der Sportbund Rosenheim in Ampfing. Fragwürdige und einseitige Schiedsrichterentscheidung zogen sich durch das gesamte Spiel. Über 70 Minuten musste der SBR in Unterzahl spielen und verlor am Ende mit 1:3.

Trotz der Unterzahl waren die Rosenheimer in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Während dem Favoriten aus Ampfing auch in Überzahl nichts einfiel, verpasste es der Sportbund in Führung zu gehen. Die beste Chance: Omer Jahic scheiterte per Freistoß am Aluminium, den Abpraller konnte Leonit Vokrri nicht verwandeln.

Für die Grün-Weißen sollte es aber noch dicker kommen. Nicht nur so gut wie jede Entscheidung wurde gegen den SBR gepfiffen, sondern auch Trainer Patrick Zimpfer sah eine völlig überzogene rote Karte. Innenverteidiger Thomas Ofenmacher machte den Schiedsrichter auf seinen möglicherweise gebrochenen Finger aufmerksam, dieser reagierte nicht. Auf eine lautere, aber sachliche Beschwerde des Trainers, gab es direkt rot.

Schiedsrichter Michael Hagl, der den Sportbund schon in der vergangenen Saison gegen den TuS Prien mit merkwürdigen Entscheidungen belastete, war in einem fairen Spiel völlig überfordert und pfiff nur in eine Richtung.

Sportlich spielte der SBR in Unterzahl eine starke erste Halbzeit, verschlief aber die Anfangsphase in den zweiten 45 Minuten. Eine überragende Vorlage von Julian Rabenseifner verwandelte Birol Karatep zur Führung (47.), Berat Akcay erhöhte nach einem Fehler im Aufbauspiel auf 2:0 (54.).

Sportbund Rosenheim verpasst Punktgewinn nach langer Unterzahl

Trotz aller Widrigkeiten blieb der Sportbund gefährlich und konnte das Spiel trotz langer Unterzahl auf Augenhöhe gestalten. Nach 70 Minuten war es Vokrri, der auf Vorarbeit von Jahic den Anschlusstreffer erzielte (70.).

Mit einem Mann weniger waren die Grün-Weißen wieder im Spiel. Zehn Minuten vor Schluss zog Ampfing den Gästen aber den Stecker und wieder geriet das Schiedsrichtergespann in den Mittelpunkt. Der SBR forderte vehement Abseits, Hagl gab den Treffer von Julian Rabenseifner zum 3:1 dennoch (80.).

Denkwürdiger Spieltag – SBR verliert beim TSV Ampfing

Am Ende verliert der SB DJK Rosenheim mit 1:3 in Ampfing. Nach 70 Minuten in Unterzahl zeigte der SBR ein gutes Spiel, verschlief allerdings die Minuten nach Wiederanpfiff. Trotz der völlig indiskutablen Leistung des Schiedsrichters, wäre für die Grün-Weißen mehr möglich gewesen.

„Heute war das ein Skandal, wie der Schiedsrichter das Spiel entschieden hat. Was hier abgelaufen ist, hatte mit sportlicher Fairness wenig zu tun“, sagte Zimpfer im Nachgang. „Wir haben mit dem Schiedsrichter bereits unsere Erfahrungen gemacht, da war von Anfang an eine Privatfehde im Spiel“, fügte er an.

Zimpfer zum sportlichen: „Trotz der Gesamtsituation hatten wir in der ersten Halbzeit die besseren Chancen. In der zweiten Halbzeit waren wir bereits 25 Minuten in Unterzahl und bei den Gegentoren leider zu weit weg. Am Ende steht es 3:1, aber ich finde selbst in Unterzahl, hatten wir Möglichkeiten, mehr Tore zu erzielen.“