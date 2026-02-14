7:0! Memmingen mit Machtdemonstration

Was für ein Spiel! Memmingen (rote Trikots) gewinnt mit 7:0 gegen Gundelfingen. – Foto: Brugger

Aus bayerischer Sicht boten die heutigen Testspiele zahlreiche spannende Begegnungen. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Spiel zwischen Memmingen und Gundelfingen, welches die Gastgeber souverän mit 7:0 für sich entscheiden konnten. Einen erfolgreichen Test absolvierte ebenfalls der SV Wacker Burghausen, der sich gegen die Reservemannschaft des TSV 1860 München durchsetzen konnte.

Im Testspiel zwischen Aubstadt und Eltersdorf zeichnete sich bereits zur Halbzeit ein Sieg des Regionalligisten ab. Kurz vor dem Pausenpfiff trafen Marvin Weiß (40.), Marco Nickel (42.) und Severo Sturm (43.) innerhalb weniger Minuten zur 3:0-Führung aus Aubstädter Sicht. Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie etwas an Spannung. Kurz vor dem Abpfiff gelang Karim Said in der 88. Minute noch der Anschlusstreffer für die Gäste, der jedoch nichts mehr am verdienten 3:1-Erfolg für Aubstadt, änderte.

Claudiu Bozesan (Trainer TSV Aubstadt): „Es war heute ein sehr guter Test für uns gegen einen starken Gegner. In der ersten Halbzeit haben wir meiner Meinung nach verdient geführt. Nach der Pause war das Spiel dann ausgeglichen. Insgesamt haben wir viele Dinge sehr gut umgesetzt, die wir uns im Vorfeld vorgenommen hatten. Natürlich gibt es noch ein paar Punkte, an denen wir weiterarbeiten müssen, aber alles in allem war es ein sehr gelungener Test für uns.“ Heute, 13:00 Uhr FC Memmingen FC Memmingen FC Gundelfingen Gundelfingen 7 0

Das war eindeutig! Der FC Memmingen feierte im heimischen Testspiel einen deutlichen 7:0-Erfolg gegen überforderte Gundelfinger. Günes schnürrte mit seinen Treffern in der 3., 6. und 53. Minute einen Dreierpack. Kersin steuerte einen Doppelpack bei (51., 90.). Die weiteren Tore erzielten Maier (25.) sowie Rietzler (36.).

Das Testspiel zwischen den beiden Teams aus der Bayernliga Nord endete mit einem Unentschieden. Am Ende stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Die Treffer der Partie erzielten Maximilian Bergler (0:1, 2. Minute) und Damian Coric (70. Minute). Sven Zurawka (Trainer ASV Neumarkt): „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und gehen nach zwei Minuten nach hohem Pressing verdient mit 1:0 in Führung. In der ersten Halbzeit haben wir kaum etwas zugelassen, Ingolstadt hatte nur zwei Distanzschüsse. Wir selbst hatten mehrere hundertprozentige Chancen und hätten zur Pause höher führen müssen. In der zweiten Halbzeit hatte Ingolstadt etwas mehr Ballbesitz, ohne zwingend zu werden. Wir hatten erneut vier Großchancen, insgesamt sechs klare Möglichkeiten, aus meiner Sicht müssen wir das Spiel letztlich 4:1 gewinnen. Der Ausgleich fällt dann nach einem schlecht verteidigten Moment am Sechzehner. Mit der Leistung bin ich grundsätzlich zufrieden.“





