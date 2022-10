70 Jahre SpVgg Wiesenbach

Angepfiffen wurde das Festwochenende am Freitagabend mit dem erfolgreich gestalteten Kreisligaspiel gegen Aufsteiger SpVgg Bachtal, im Anschluß brachte die Band Notausgang mit ihrem Programm „Blasrockparty in Grün“ die Stimmung der rund 800 Gäste im Festzelt zum Kochen.

Mit einem Jahr Verspätung feierte die SpVgg Wiesenbach ihr 70-jähriges Vereinsbesten am ersten Augustwochenende dieses Jahres. Coronabedingt verzichteten die Wiesenbacher auf große Feierlichkeiten im eigentlichen Jubiläumsjahr, Bayernligist FC Gundelfingen machte dem Geburtstagskind in Form eines Vorbereitungsspiel seine Aufwartung.

Der Samstag startete mit dem A-Junioren Derby zwischen der JFG Günztaler Kickers und dem TSV Krumbach, danach zeigten die „Old Men Wiesenbach“ ihr Können gegen eine gemischte Truppe aus Babenhausen und dem Ries. Mit einer kurzen und knackigen Begrüßung läutete 1. Vorstand Tobias Miller den Festabend im gut gefüllten Festzelt ein und gab einen kurzen Überblick über die 70-jährige Vereinsgeschichte der SpVgg Wiesenbach mit vielen Höhen und auch kleineren Tiefen, verwies auf die sehr gute Arbeit seiner Vorgänger im Amt Leopold Müller und Horst Schebesta und die großen Fußstapfen in die es nun für ihn und seine Vorstandschaft zu treten gelte. Stellvertretende Landrätin Ruth Abmayr überbrachte Verein und Gästen die Grußworte des Landkreises Günzburg, für die Gemeinde Wiesenbach sprach der erste Bürgermeister Gilbert Edelmann, ließ die ein oder andere Anekdote aus seiner "SpVgg-Historie" einfließen und stimmte zum Abschluss "Gute Freunde" an. "Gute Freunde", sprich ehrenamtliche Helfer, sind das Herzblut der SpVgg Wiesenbach und dafür standen sie am Festabend im Rampenlicht. Nach den Grußworten von Fritz Birkner, BLSV Chef im Kreis Günzburg, und Kreisehrenamtsbeauftragtem John Wiedemann wurde zunächst - für ihn selber überraschend - Vereinsehrenamtsbeauftragter Max Thurn für sein langjähriges Engagement ausgezeichnet. Danach war er selbst wieder Herr seines Ressorts und durfte mit John Wiedenmann, Tobias Miller und Gilbert Edelmann Urkunden und Medaillen des BFV an treue Vereinsmitglieder überreichen. Im Anschluß würdigte er im Namen der SpVgg Wiesenbach verdiente Mitglieder für ihre Treue zum und ihr Engagement für "ihren" Verein - und verwies in Anbetracht der Namen auf seiner Liste dass die SpVgg für viele Familiensache, ja sogar Herzensangelegenheit ist und dafür auch der Festabend im Zelt der eigenen Geburtstagsfeier im trauten Heim vorgezogen würde. Wortgewandt beschloss Vorstand Tobias Miller den offiziellen Teil des Festabends und übergab die weitere Leitung an den stimmungsvollen Musikverein Ellzee-Ichenhausen.

Der Sonntag begann mit dem Festumzug von der Dorfmitte zum Sportplatz um dort gemeinsam den Festgottesdienst, umrahmt vom Musikverein Wiesenbach, zu feiern. Nach dem Mittagstisch konnten die Festgäste ihr sportliches Geschick beim „3-Stationen-Turnier“ unter Beweis stellen, eine Hüpfburg und Kinderschminken bot das Nachmittagsprogramm mit musikalischer Begleitung der Schwarzbachzupfler. Mit dem A-Klassen-Heimspiel gegen Bosporus Thannhausen bogen die Festtage in die Zielgerade ein, den Schlussspurt zum Festausklang gestalteten die Schwäbischen 12. Erster Vorstand Tobias Miller bedankte sich in seinen Schlußworten bei allen Helferinnen und Helfern, die zum guten Gelingen des Festwochenendes beigetragen haben, bei allen Gästen und zeigte sich überwältigt vom Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde, denn ohne diesen wäre ein solches Fest schlichtweg undenkbar.

Auch mit 70 noch offen für Veränderungen: anstelle des üblichen Helferfestes haben sich die Verantwortlichen dafür entschieden aus dem Erlös der Jubiläumsfeier den Wiesenbacher Kindergarten und die Einrichtung „Der bunte Kreis“ – diese betreut Familien mit chronisch, krebs- und schwerstkranken Kindern in unserer schwäbischen Region – finanziell zu unterstützen und ein kleines bisschen der Freude über die gelungene Jubiläumsfeier weiterzugeben.