7:0-Heimsieg: hungriger TSV Gräfelfing schießt Bergkirchen ab

Dabei waren die Wölfe nicht einmal in Bestbesetzung angetreten. Gleich mehrere Gräfelfinger Spieler weilten im Skiurlaub, auf der Ersatzbank saßen nur zwei Akteure inklusive Gries selbst, der in der Schlussphase auch zum Einsatz kam. „Wir haben trotzdem eine super Truppe zusammenbekommen. Und die Jungs, die da waren, haben damit auch ein Zeichen an die anderen Spieler gesetzt“, so der TSV-Trainer.

Vor der Halbzeitpause trafen Emil Pärssinen, Alexander Greisel, Deniel Mitrov und Adrian Evers, nach Wiederanpfiff bauten erneut Pärssinen, Jan Fischer und Julius Marano das Ergebnis noch weiter aus.