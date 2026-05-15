 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

7:0, gerettet! Viechtach ballert Perkam runter in die Kreisklasse

Das Rennen um den besten Kreisliga-11. geht an die Kreisliga Straubing und damit an den 1. FC Viechtach +++ SpVgg Stephansposching, SV Hohenau und TSV Schönberg spielen die Abstiegsrelegation

von Sebastian Ziegert · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser
Adriano Fischer eröffnete den Viechtacher 7-Tore-Reigen!
Adriano Fischer eröffnete den Viechtacher 7-Tore-Reigen! – Foto: Gierl

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Am Ende war es eine glasklare Sache! Der 1. FC Viechtach brauchte einen Sieg für den direkten Klassenerhalt und liefert - und wie! Per 7:0-Kantersieg über den SV Perkam, der direkt runter muss in die Kreisklasse, sicherte man sich den Titel "Bester Ost-Kreisliga-11." und umgeht somit die Abstiegsrelegation. Weil in der Kreisliga Straubing auch noch der SV Auerbach den einen noch nötigen Sicherungszähler eingefahren hat, geht der Klassenerhalt an Viechtach und Auerbach. Und die Abstiegsrelegation bestreiten die SpVgg Stephansposching und in der Passau-Staffel der SV Hohenau und der TSV Schönberg.

"Platz 11"-Ranking

Der punktbeste Kreisliga-11. rettet sich direkt und entgeht der Abstiegsrelegation (finaler Stand)


Kreisliga Straubing (finaler Stand)
10. SV Auerbach 28 Punkte
11. FC Viechtach 28 Punkte (gerettet)
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12. SpVgg Stephansposching 25 Punkte
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13. SV Perkam 21 Punkte



Kreisliga Passau (finaler Stand)
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11. SV Hohenau 26 Punkte (Abstiegs-Relegation)
12. TSV Schönberg 24 Punkte
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13. SG Thyrnau/Kellberg 24 Punkte