7:0 ! Gebenbach mit Ausrufezeichen gegen den Würzburger FV

Am Samstagnachmittag waren in der Bayernliga Nord insgesamt vier Spiele angesetzt – die Partie zwischen dem FC Ingolstadt II und dem FSV Stadeln wurde jedoch kurzfristig abgesagt. Die DJK Gebenbach setzte nach zwei Auftaktniederlagen ein Ausrufezeichen und feierte mit einem 7:0 gegen den Würzburger FV einen Kantersieg. Im Duell zwischen dem TSV Kornburg und der SpVgg Bayern Hof hatten am Ende die Hausherren das Nachsehen und mussten eine knappe 1:2-Heimniederlage hinnehmen. Die Gäste aus Hof fuhren damit ihren zweiten Saisonsieg ein. Das dritte Spiel des Nachmittags fand in Coburg statt. Der heimische FC ging zweimal in Führung, doch die Jahn-Reserve glich jeweils zum 1:1 und 2:2 aus und setzte schließlich selbst den Schlusspunkt zum 3:3-Endstand. Ein hart umkämpftes Spiel, das am Ende keinen Sieger fand.
Lars Müller (sportlicher Leiter FC Coburg): "Die Zuschauer haben ein sehr unterhaltsames 3:3 gesehen, das auch 5:5 hätte enden können. Beide Teams hatten viele Chancen, defensiv aber auch große Probleme. Wir sind gut gestartet, haben aber direkt den Ausgleich kassiert und kurz vor der Pause einen unnötigen Elfmeter. Nach dem 2:3 haben wir Moral bewiesen und durch Loric Höhn das 3:3 gemacht. Am Ende hatten beide noch Chancen, insgesamt ist das Remis gerecht.“
Markus Kipry (Trainer DJK Gebenbach): "Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und lagen schnell mit 3:0 in Führung. Vor der Pause hatte Würzburg noch ein, zwei gute Möglichkeiten, da hatten wir etwas Glück. In der zweiten Halbzeit haben wir weiter konsequent nachgelegt und fast jeder Schuss war drin – ein Tag, an dem einfach alles funktioniert hat. Am Ende steht ein klarer 7:0-Sieg, für uns ein perfekter Tag und die ersten wichtigen drei Punkte.“
Thomas Popp (sportlicher Leiter SpVgg Bayern Hof): "Es war ein hart umkämpftes Spiel zweier guter Mannschaften bei drückender Hitze. Wir hatten das Momentum und das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite. Unsere junge Mannschaft hat den Kampf voll angenommen und dagegengehalten. Am Ende war es ein nicht unverdienter Sieg, über den wir uns sehr freuen.“