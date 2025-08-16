7:0 ! Gebenbach mit Ausrufezeichen gegen den Würzburger FV

Am Samstagnachmittag waren in der Bayernliga Nord insgesamt vier Spiele angesetzt – die Partie zwischen dem FC Ingolstadt II und dem FSV Stadeln wurde jedoch kurzfristig abgesagt. Die DJK Gebenbach setzte nach zwei Auftaktniederlagen ein Ausrufezeichen und feierte mit einem 7:0 gegen den Würzburger FV einen Kantersieg. Im Duell zwischen dem TSV Kornburg und der SpVgg Bayern Hof hatten am Ende die Hausherren das Nachsehen und mussten eine knappe 1:2-Heimniederlage hinnehmen. Die Gäste aus Hof fuhren damit ihren zweiten Saisonsieg ein. Das dritte Spiel des Nachmittags fand in Coburg statt. Der heimische FC ging zweimal in Führung, doch die Jahn-Reserve glich jeweils zum 1:1 und 2:2 aus und setzte schließlich selbst den Schlusspunkt zum 3:3-Endstand. Ein hart umkämpftes Spiel, das am Ende keinen Sieger fand.