70-facher Drittliga-Akteur sucht sein Glück in Wiedenbrück
Der 28-jährige Moussa Doumbouya lief zu Beginn seiner Laufbahn zehnmal für Hannover 96 in der 2. Bundesliga auf (2020-22) und war daraufhin drei Jahre in der 3. Liga unterwegs. 70 Drittliga-Einsätze absolvierte Doumbouya für den FC Ingolstadt und RW Essen, kam dabei aber überwiegend nur von der Bank und erzielte nur zehn Tore. Nach einem erfolglosen Halbjahr bei den Sportfreunden Lotte sucht der bullige Mittelstürmer nun sein Glück beim abstiegsgefährdeten Ligarivalen SC Wiedenbrück.