7:0! Erste Niederlage für SG Neuhaus/Sulzbach II in Aunkirchen.

Zum wiederholten Male hatte es der FC Aunkirchen II mit einem Tabellenzweiten zu tun, diesmal gastierte die SG Neuhaus/Sulzbach II in Aunkirchen, die Gäste waren bis dato noch ungeschlagen.

Nach ausgeglichenem Beginn, erarbeitete sich der FCA schnell ein Übergewicht, die Führung ließ allerdings noch auf sich warten, weil Muggendobler Daniel an TW Koller scheiterte und Schinhärl in letzter Sekunde von einem Verteidiger (fair) beim Abschluss gestört wurde. Nach einer halben Stunde war der Bann dann aber gebrochen, Schinhärl bediente Leimpeck, der den Ball im Zentrum stehend im Tor unterbrachte.