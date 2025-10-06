7:0! Erste Niederlage für SG Neuhaus/Sulzbach II in Aunkirchen.

Zum wiederholten Male hatte es der FC Aunkirchen II mit einem Tabellenzweiten zu tun, diesmal gastierte die SG Neuhaus/Sulzbach II in Aunkirchen, die Gäste waren bis dato noch ungeschlagen.
Nach ausgeglichenem Beginn, erarbeitete sich der FCA schnell ein Übergewicht, die Führung ließ allerdings noch auf sich warten, weil Muggendobler Daniel an TW Koller scheiterte und Schinhärl in letzter Sekunde von einem Verteidiger (fair) beim Abschluss gestört wurde. Nach einer halben Stunde war der Bann dann aber gebrochen, Schinhärl bediente Leimpeck, der den Ball im Zentrum stehend im Tor unterbrachte.
Nach der Pause stellte Leimpeck schnell auf 2:0, die Gäste verzeichneten nach gut 50 Minuten den ersten Torschuss, doch TW Nothaft parierte. Nach einer Stunde Spielzeit zogen die Hausherren nochmals das Tempo an und erhöhten in regelmäßigen Abständen. Am Ende trafen Schinhärl und Waldmann jeweils doppelt, Leimpeck konnte einen Dreierpack schnüren. Die Gäste fanden nach einem sehr guten Saisonstart dieses Mal nicht ins Spiel und waren am Ende klar unterlegen. Für die Heim-Elf wartet nächsten Samstag erneut ein Tabellenzweiter - dieses Mal muss man die Reise nach Patriching antreten.