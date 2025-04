7:0 des SV Prignitz-Maulbeerwalde, Borussia Criewen mit Kantersieg

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

SV Prignitz-Maulbeerwalde – FSV Blau-Weiß 90 Rheinsberg 7:0 Mit einer beeindruckenden Vorstellung fegte der SV Prignitz-Maulbeerwalde über chancenlose Rheinsberger hinweg. Oliver Schulz eröffnete den Torreigen in der 7. Minute und traf auch in der zweiten Hälfte erneut (53.). Fabian Ramin (19.), Marvin Elsässer (39.), Jonas Klein (44.), Johannes Link (58.) und Yannic Brüning (83.) sorgten für ein wahres Offensivfeuerwerk.

FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 – SV 90 Fehrbellin 2:0 Nach einer zähen ersten Hälfte erlöste Eric Stiefel sein Team in der 60. Minute mit dem 1:0. In der Nachspielzeit sorgte Hendrik Krüger mit dem 2:0 (90.+3) für den umjubelten Heimsieg. Fehrbellin blieb offensiv zu harmlos.

SG Stahl Wittstock – SV Rot-Weiß Kyritz 3:0 Vor 100 Zuschauern avancierte Oliver Goldberg zum Mann des Spiels. Mit einem Doppelpack binnen neun Minuten (16., 25.) stellte er früh die Weichen auf Sieg. In der 73. Minute krönte er seine Leistung mit dem dritten Treffer und ließ keinen Zweifel mehr am Wittstocker Erfolg aufkommen.

Pankower SV Rot-Weiß 1921 – TSV Wustrau 4:3

180 Zuschauer erlebten ein Spektakel. Kevin Blumenthal brachte die Hausherren in der 14. Minute in Führung, Domenic Dean Biemann glich aus (25.), doch Niklas Raczkowski (28., Foulelfmeter), Max Wilhelm Brücker (30.) und Mathes Blumenthal (47.) stellten schnell auf 4:1. Doch Wustrau kam durch Biemann zurück (60., 84.) und sorgte noch einmal für Spannung – der Spitzenreiter rettete den Sieg gerade so ins Ziel.

SV Blumenthal-Grabow – SV Union Neuruppin 1990 1:4

Union Neuruppin ließ von Beginn an keine Zweifel am Auswärtssieg. Markus Filarski (11.) und Maximilian Haupt (40.) sorgten für eine komfortable Führung, bevor Rene Steinhauer in der 50. Minute verkürzte. Ein Eigentor von Florian Süßmann (76.) und ein sicher verwandelter Foulelfmeter von Peter Schaden (85.) besiegelten den Sieg für den Tabellenzweiten.

Meyenburger SV Wacker 1922 – Zernitzer SV 1951 2:2

Ein offener Schlagabtausch: Max Berger traf in der 30. Minute zum 1:0 für Meyenburg, doch Christoph Probst (32.) und Alexander Huber-Schweizer (43.) drehten die Partie. In der 62. Minute stellte John Ungnade den Ausgleich her. Am Ende blieb es beim Unentschieden.

BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 – Herzberger SV 3:0

Maik Menzel brachte Zaatzke früh in Führung (13.), ehe Ansumana Ceesay mit einem Doppelschlag (62., 66.) alles klar machte. Für Herzberg wurde es nach der Roten Karte gegen Daniel Gemkow (54.) noch schwerer. Phillip Rebinger sah später auch noch Gelb-Rot (73.), doch der klare Heimsieg war da längst nicht mehr in Gefahr.

Uckermarkliga

FSV Rot-Weiß Prenzlau II – Heinersdorfer SV 1973 1:1

In einem über weite Strecken umkämpften Spiel war es Nico Lootze, der die Gäste aus Heinersdorf in der 63. Minute in Führung brachte. Doch Prenzlau II kämpfte sich zurück – mit Unterstützung der Gäste: Jonny Richter unterlief in der 84. Minute ein unglückliches Eigentor, das den Gastgebern einen Punkt sicherte. SV Eintracht Göritz – LSV Zichow 2:0/Wertung

Der LSV Zichow sagte das Spiel in Göritz ab. SV Borussia Criewen 90 – SV Blücher Schenkenberg 1930 7:0

Ein Spiel wie aus einem Guss: Oliver Stäger eröffnete den Torreigen früh (3.) und legte zwei weitere Treffer nach (23., 71.), womit er einen Dreierpack schnürte. Jonas Sattelberg (33.) und Tom Bölk mit einem Doppelpack (47., 60.) bauten die Führung weiter aus. Den Schlusspunkt setzte erneut Stäger mit seinem vierten Tor des Tages (75.). Criewen zeigte sich in Torlaune, Schenkenberg war chancenlos. SV 90 Pinnow – FC Schwedt 02 II 1:1

Kristof Konitzer brachte die Hausherren in der 17. Minute in Führung, doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Timur Shermadini verwandelte in der 23. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Trotz weiterer Bemühungen auf beiden Seiten blieb es beim Remis. SpG Lunow/Oderberg – SpG Storkow/Vietmannsdorf 5:0

Vor 163 Zuschauern stellte die SpG Lunow/Oderberg einmal mehr ihre Dominanz unter Beweis. Patrick Kirsten traf bereits in der 1. Minute, ehe Ben-Sören Wilke (13.), Maxime Gertz (38.), Niklas Prillwitz (45.) und Toni Reuthe (82.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Mit dem 14. Sieg im 14. Spiel bleibt Lunow/Oderberg makellos. Lübbenower SV 1926 – SpG Parmen/Fürstenwerder 2:0

Pascal Podgorny avancierte zum Matchwinner: Mit einem Doppelpack (48., 82.) schoss er Lübbenow zum Heimsieg gegen eine defensiv lange gut organisierte Spielgemeinschaft.

