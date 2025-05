7:0 der SF Untergriesheim, Hettingen/Inneringen gewinnt Wahnsinnsspiel

TSG Achstetten – SF Bronnen 4:0

Die TSG Achstetten ließ dem Tabellenletzten keine Chance und feierte einen deutlichen Heimsieg. Timo Ludwig eröffnete in der 27. Minute den Torreigen. Nur fünf Minuten später erhöhte Benjamin Speidel in der 32. Minute auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Achstetten dominant: Daniel Rothenbacher traf in der 64. Minute zum 3:0, ehe Lukas Schick in der 77. Minute den 4:0-Endstand herstellte.

SG Warthausen/Birkenhard II – SG Mettenberg/Rissegg 4:1

Nach einer halben Stunde brachte Nico Bleher die Gastgeber in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz nach Wiederbeginn glich Julian Kauschke in der 49. Minute für die Gäste aus. Doch dann kam die SG Warthausen/Birkenhard II ins Rollen: Erst lenkte Emil Zell den Ball in der 58. Minute unglücklich ins eigene Netz, dann verwandelte Marco Heckenberger nur drei Minuten später, in der 61. Minute, einen Foulelfmeter zum 3:1. In der 81. Minute setzte Gregor Weckerle mit dem 4:1 den Schlusspunkt.

FC Mittelbiberach – SV Sulmetingen II 2:3

Ein abwechslungsreiches Spiel mit vielen Wendungen entschied der SV Sulmetingen II knapp für sich. Yannick Werz traf in der 22. Minute zur Gästeführung. Nur drei Minuten später glich Daniel Grosz in der 25. Minute zum 1:1 aus. In der 34. Minute stellte Oskar Ehe den alten Abstand wieder her. Nach der Pause brachte ein Eigentor von Christian Heine in der 66. Minute den FC Mittelbiberach zum 2:2 zurück ins Spiel. Doch in der 86. Minute war es Jannick Borm, der den Sieg für die Gäste sicherstellte.

SG Laupertshau./Maselheim – SG Äpfingen/Baltringen 2:3

Ein intensives Duell mit zwei Platzverweisen entschied die SG Äpfingen/Baltringen knapp für sich. Ruben Grundei brachte die Gastgeber in der 9. Minute in Führung. Lorenz Ege glich in der 40. Minute aus, und Daniel Egle drehte das Spiel nur drei Minuten später in der 43. Minute. Nach der Pause war es erneut Grundei, der in der 59. Minute zum 2:2 traf. In der 71. Minute verwandelte Niklas Ruf einen Foulelfmeter zur erneuten Gästeführung. In der 81. Minute sah Ruf Gelb-Rot. In der Nachspielzeit musste auch Daniel Reh auf Seiten der Gastgeber mit Gelb-Rot vom Platz (93.).

SV Dürmentingen – SG Attenweiler/Oggelsbeuren 2:2

Ein intensives Spiel zwischen zwei kampfstarken Teams endete mit einer Punkteteilung. Jannik Liebhart brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung. Doch Patrick Schlegel glich nur sechs Minuten später in der 37. Minute aus. In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend: Elias Weller traf in der 79. Minute zum 1:2 für die SG, doch erneut war es Schlegel, der mit seinem zweiten Treffer in der 84. Minute das 2:2 rettete.

SG Alberweiler/Aßmannshardt – SV Betzenweiler 4:0

Die SG Alberweiler/Aßmannshardt ließ nichts anbrennen. Achim Frankenhauser traf in der 14. Minute zur frühen Führung. Tim Werner legte in der 25. Minute das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel sorgte Robin Mohr in der 67. Minute für die Vorentscheidung. In der 80. Minute setzte David Härle mit dem 4:0 den Schlusspunkt.

FV Rot – FV Neufra/Donau 3:2

Ein torreiches Duell mit vielen Highlights: Rico-Leander Massmann brachte den FV Rot in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Jonathan Schmid glich in der 32. Minute per Foulelfmeter aus. Kurz vor der Pause drehte der FV Rot dann auf: Alexander Thanner traf in der 41. Minute zum 2:1, Marco Hagel legte in der 45. Minute das 3:1 nach. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Dennis Becker in der 50. Minute auf 3:2 – zu mehr reichte es für die Gäste aber nicht.