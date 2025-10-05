7:0, 7:2, 6:0, 5:1 – Scheibenschießen in der Bezirksliga Süd

Ob es an der großen Belastung an diesem Doppel-Spieltag lag? Oder an dem Schmuddelwetter und den durchnässten Plätzen? Das ist reine Spekulation. Tatsache ist: In der Bezirksliga Süd setzte es am vorletzten Spieltag der Hinrunde eine wahre Torflut – mehrere Kantersiege inklusive. Die Trainer haben das Wort...



Christoph Bächer (Trainer FSV Prüfening): „Wir haben alles vermissen lassen, was nötig gewesen wäre, um in diesem Spiel zu punkten. Leider konnten wir an den Leistungen der letzten vier Spiele nicht anknüpfen. Zudem verschärft sich leider die Kadersituation weiter. Glückwunsch an den BSC. Wir müssen ab morgen an das nächste Spiel denken!“



Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Wir wollten den Gegner von Anfang an nicht ins Spiel kommen lassen und ihnen unser Spiel aufdrücken. Das ist uns über 90 Minuten gut gelungen. In der Halbzeit haben wir gesagt, dass wir uns auf der 2:0-Führung nicht ausruhen können und nachlegen müssen. Dies ist uns relativ früh gelungen. Mit dem 3:0, 4:0 und 5:0 haben wir nachlegen können. Wichtige drei Punkte!“









Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Die Gäste erwischten in beiden Halbzeiten den besseren Start und konnten jeweils in Führung gehen. Anschließend drückten wir vehement auf den Ausgleich. Das Lattenkreuz und Keeper Generalov verhinderten ein ums andere Mal einen Gegentreffer, auch nach dem Ausgleich. Unsere Elf ist nach zweimaligem Rückstand zurückgekommen. Deshalb können wir heute mit dem Remis gegen einen kämpferisch starken Gegner sehr gut leben.“









Stephan Buckow (Trainer TV Parsberg): „Ein hochverdienter Sieg für uns. Man hat gemerkt, dass der Gegner stark ersatzgeschwächt ist. Wir haben fast nichts zugelassen und in regelmäßigen Abständen unsere Tore geschossen. In keiner Phase des Spiels sind wir in Bedrängnis geraten. Das war von der ersten Minute an abgeklärt. Wir sind jetzt seit zehn Spielen ungeschlagen und wollen diese Serie weiter ausbauen.“









Florian Reichold (Trainer SV Breitenbrunn): „Ein verdienter Sieg gegen spielstarke Gäste. In der ersten Hälfe konnten wir uns leider noch nicht mit einem Tor belohnen. Ein gutes Spiel von uns!“



Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Ein absolutes Kampfspiel unter widrigen äußeren Bedingungen. In der ersten Halbzeit gab es fast nur Mittelfeldgeplänkel mit Zweikämpfen ohne Ende. Es gab es keine richtig konstruktiven Spielzüge beider Teams. Unterm Strich hat die Mannschaft, die heute galliger war und es mehr haben wollte, das Spiel gewonnen.“









Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Nach der schlechten Vorstellung in Regenstauf waren die drei Punkte und die sieben Tore vor heimischen Kulisse eine Art Rehabilitation. Ich bin sehr froh, dass das der Mannschaft auf dieser Art und Weise gelungen ist.“









Alexander Sommer (Trainer SV Töging): „Der Regenatuf Sieg geht voll in Ordnung tatsächlich auch in der Höhe verdient. Sie waren einfach besser als wir und vorm Tor eiskalt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gut gewehrt und auch die ein oder andere Chance gehabt, die wir aber dann nicht überzeugend zu Ende gespielt haben. Somit wurde es nichts mit dem Ehrentreffer.“









Matthias Beier (Sportlicher Leiter SV Wenzenbach): „Es war heute ein Klassenunterschied. Wir haben die 90 Minuten diszipliniert gespielt, ohne eine Torchance zuzulassen. Vorne haben wir noch die ein oder andere Chance leichtfertig liegen gelassen. Mit den sechs Punkten an diesem Wochenende sind wir sehr zufrieden.“









Die Regenfälle haben den Platz in Bach unbespielbar gemacht. Am Samstagabend gab es die finale Absage. Wann nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt.