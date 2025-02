7:0, 5:4, 5:1 – Torreiche Testspiele am Dienstagabend

Die Testspiele am Dienstagabend hatten es in sich: Während die SpVg Porz nach einem wilden Schlagabtausch gegen den TuS Marialinden in letzter Sekunde mit 5:4 siegte, setzte der SSV Merten mit einem deutlichen 7:0-Erfolg gegen den SC Rheinbach ein Ausrufezeichen. Besonders die späten Treffer sorgten für Drama – Porz drehte das Spiel in der Schlussphase, Merten ließ dem Gegner keine Chance. Mit einem deutlichen 5:1-Erfolg gegen Kurdistan Düren überraschte der FC Hürth II aus der Bezirksliga.