7:0, 2:6: Fängt sich Gebenbach? – Jahn steht unter Zugzwang

In der bislang unberechenbaren Bayernliga Nord könnte sich der SV Fortuna zum Abschluss der englischen Woche die alleinige Tabellenführung unter den Nagel reißen. Voraussetzung: Überraschungs-Spitzenreiter FSV Stadeln patzt am Freitag in Neumarkt, und die Regensburger gewinnen tags darauf ihr Heimspiel gegen die formstarke SpVgg Bayern Hof. Die weiteren Oberpfälzer Teams müssen am 7. Spieltag ihre Koffer packen. Bereits am Freitag ist der ASV Cham beim Vorjahreszweiten SC Eltersdorf hart gefordert. Parallel tritt die DJK Gebenbach beim TSV Neudrossenfeld an – und ist auf Wiedergutmachung aus für die 2:6-Klatsche in Cham. Vor einer wichtigen Partie steht auch die U21 des SSV Jahn. Die Youngster müssen in Ingolstadt bei der anderen Profireserve der Liga ran. Ein spielfreies Wochenende genießt Weiden. „Die Pause könnte nicht besser als zu diesem Moment kommen“, meint SpVgg-Trainer Michael Riester nach den mauen Ergebnissen zuletzt.



Tage der Extreme hat die DJK Gebenbach (15., 3) hinter sich. Auf den 7:0-Heimsieg gegen Würzburg folgte am Dienstag eine empfindliche 2:6-Pleite beim ASV Cham. In der ersten Halbzeit ließ die DJK all das vermissen, was sie im Spiel zuvor umgesetzt hatte. Was positiv war: dass die Mannschaft nach dem Seitenwechsel Charakter zeigte und kurzzeitig von 4:0 auf 4:2 verkürzte. Eine gelbrote Karte an Verteidiger Fabian Vogl brach Gebenbach dann jedoch endgültig das Genick. Viel Zeit zum Analysieren bleibt ohnehin nicht. Schon am Freitag steht das nächste Abendspiel an. Es geht zum TSV Neudrossenfeld (7., 10), der unter der Woche ein achtbares 1:1 bei Absteiger Eintracht Bamberg fabrizierte. „Gerade bei ihnen auf dem großen Kunstrasen ist es schwer zu spielen. Wir haben etwas gutzumachen aus dem Spiel gegen Cham. Die erste Halbzeit war zum Vergessen. Dies müssen wir wieder wettmachen. Wenn wir das auf den Platz bringen, was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, bin ich zuversichtlich, dass wir dort was mitnehmen können. Das muss unser Ziel sein – auch mit Blick auf die kommenden Aufgaben“, appelliert Gebenbachs Übungsleiter Markus Kipry, der voraussichtlich wieder auf Offensivmann Irfan Amidou zurückgreifen kann. Ansonsten ist zu erwarten, dass es nach der „desolaten“ ersten Halbzeit gegen Cham zu der ein oder anderen Veränderung in der Startelf kommen wird.







Die Heimserie hält: Mit dem 6:2 gegen Gebenbach hat der ASV Cham (4., 10) auch das 22. Heimspiel in Folge nicht verloren. Ohnehin haben die Kreisstädter einen guten Saisonstart erwischt. Festzumachen ist das auch an Niko Becker. Der neue Torjäger hat schon vier Mal ins Schwarze getroffen. Auf Beckers Torjägerqualitäten wird es auch am Freitag in Erlangen ankommen. Beim letztjährigen Vizemeister SC Eltersdorf (9., 6) erwartet ASV-Trainer Faruk Maloku ein „schweres Auswärtsspiel. Sie sind zwar etwas schwer in die Saison gestartet, finden aber von Spiel zu Spiel und Woche für Woche immer besser zu ihrem Selbstverständnis. Eltersdorf hat viel Qualität, ist technisch stark, taktisch flexibel und hat vorne immer Spieler, die ein Spiel entscheiden können“, sagt Maloku über den Gegner. Des Weiteren fordert er von seinem Team: „Letztendlich ist jede Partie in dieser Liga eine Herausforderung und auch dieses Mal müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen. Es ist eine reizvolle Aufgabe, an der wir uns beweisen und weiter als Team wachsen wollen. Wichtig ist, dass wir hellwach und voll fokussiert auftreten, unsere Stärken einbringen und als Mannschaft geschlossen sowie mutig agieren. Wenn uns das gelingt, bin ich optimistisch, dass wir ein offenes Spiel gestalten und ein gutes Ergebnis erzielen können.“ Personell stehen die Vorzeichen gut. Bis auf Dauerpatient Jakub Hrudka melden die Oberpfälzer Bestbesetzung.







Die Quintessenz beim SSV Jahn II (12., 5) aus den ersten Spieltagen ist: Vorne klappt es mit dem Toreschießen und dem Kreieren von Torchancen schon richtig gut, dafür hapert es im Defensivverhalten. Zwölf Gegentore gab es in den ersten sechs Spielen. „Wir müssen weiter an der defensiven Stabilität arbeiten“, betonte Regensburgs Chefanweiser Christoph Jank nach der 1:3-Niederlage im Stadtderby gegen Fortuna. Wenige Minuten brachen seiner Elf hier das Genick. In der Phase vor der Halbzeitpause war die Defensivabteilung des Jahn überhaupt nicht auf der Höhe. Prompt setzte es drei Gegentreffer. Solch eine schlafmützige Phase sollte im U21-Duell mit dem FC Ingolstadt (13., 4) unbedingt vermieden werden. Sonst kann es böse enden. „Mir ist wichtig, dass wir gegen Ingolstadt unser Defensivverhalten verbessern und unser starkes Offensivspiel weiter forcieren“, betont Jank vor dieser wichtigen Partie gegen den ebenfalls mäßig gestarteten Tabellennachbarn. Titus Knoche, Tormann Marvellous Ugwuanena, Noa Rettich und Volodymyr Kharabara stehen beim SSV verletzungsbedingt nicht zur Disposition.







Es war genau die richtige Reaktion auf die 2:5-Auswärtsschlappe in Stadeln: Mit dem Derbysieg gegen Jahn II fand der SV Fortuna (2., 12) am Dienstag sofort in die Spur zurück. „Meine Männer haben ein gutes Spiel gemacht“, attestiert Trainer Arber Morina seinen Spielern rückblickend einen starken Auftritt. Überragender Akteur war Doppeltorschütze Lukas Da Silva: „Er hat eine super Leistung gebracht und den großen Unterschied ausgemacht an diesem Tag.“ Sollte der FSV Stadeln am Freitag in Neumarkt patzen, würde den Regensburgern sogar die alleinige Tabellenführung winken. Dafür ist zu Hause die schwere Aufgabe gegen die SpVgg Bayern Hof (6., 10) zu lösen. Die Truppe von Coach Henrik Schödel konnte die letzten drei Partien alle gewinnen. Am letzten Spieltag der Vorsaison verlor Fortuna in Hof mit 0:3. „Wir wissen, was für eine Qualität Hof hat“, so Morina, der sich auf ein„sehr physisches Spiel“ einstellt: „Sie haben gute Konterspieler. Diese Umschaltaktionen dürften wir ihnen nicht zu leicht ermöglichen. Wir müssen höllisch aufpassen.“ Die Rückkehr von Co-Spielertrainer Lucas Altenstrasser und Kevin Hoffmann gibt den Hausherren personell mehr Optionen. Phil Bockes ist weiterhin raus.