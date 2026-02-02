7 Zugänge bei Wernsdorf, Trauer um Denny Brychcy

– Foto: FuPa-Grafik

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SV Frankonia Wernsdorf

Der SV Frankonia Wernsdorf geht mit frischem Personal in die Rückrunde. Gleich sieben Neuzugänge verstärken den Kader: Alban Feta wechselt von Delay Sports II nach Wernsdorf. Von der SG Großziethen schließen sich Dennis Vogler, Martin Wenzeck und Aaron Schäfer den Frankos an. Zudem kommt Marc Werner vom SV Buchholz, Jamie Lehmann vom Köpenicker FC sowie Felix Meyer vom FSV Traktor Kemnitz.

Der Verein heißt alle Neuzugänge herzlich willkommen und blickt voller Vorfreude auf eine spannende und erfolgreiche Rückrunde.

SG Grün-Weiß Bärenklau