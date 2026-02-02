7 Zugänge bei Wernsdorf, Trauer um Denny Brychcy

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Der SV Frankonia Wernsdorf geht mit frischem Personal in die Rückrunde. Gleich sieben Neuzugänge verstärken den Kader: Alban Feta wechselt von Delay Sports II nach Wernsdorf. Von der SG Großziethen schließen sich Dennis Vogler, Martin Wenzeck und Aaron Schäfer den Frankos an. Zudem kommt Marc Werner vom SV Buchholz, Jamie Lehmann vom Köpenicker FC sowie Felix Meyer vom FSV Traktor Kemnitz.
Der Verein heißt alle Neuzugänge herzlich willkommen und blickt voller Vorfreude auf eine spannende und erfolgreiche Rückrunde.
+++
+++
Die SG Grün-Weiß Bärenklau trauert um Denny Brychcy, der völlig unerwartet aus dem Leben gerissen wurde. Der Verein nimmt fassungslos und tief betroffen Abschied von einem Menschen, der bis Ende 2025 als aktives Mitglied und Trainer ein fester Bestandteil der SG Grün-Weiß war.
Denny lebte den Fußball mit großer Leidenschaft. Sein Einsatz auf dem Platz, sein Engagement für den Verein und sein Wirken als Trainer werden unvergessen bleiben. Er hinterlässt sportlich wie menschlich eine große Lücke.
In diesen schweren Stunden gilt das aufrichtige Mitgefühl der SG Grün-Weiß Bärenklau seiner Familie, seinen Angehörigen sowie allen, die ihm nahestanden.
+++
+++
Der SC Oberhavel Velten trauert um seinen ehemaligen Spieler Denny Brychcy. Zu Beginn des Jahres kehrte er zum SCO zurück, um als Trainer der zweiten Männermannschaft aktiv zu sein.
Völlig unerwartet und viel zu früh ist Denny Brychcy aus dem Leben gerissen worden. Der Verein nimmt in tiefer Betroffenheit Abschied von einem geschätzten Sportkameraden. In diesen schweren Stunden wünscht der SC Oberhavel Velten seiner Familie, seinen Angehörigen und allen Nahestehenden viel Kraft.